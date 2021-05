Leipzig

Es ist genau 25 Jahre her, dass auf der Alten Messe die letzte Ausstellungsveranstaltung stattfand. Mit Eröffnung des neuen Areals im Norden verfiel die frühere Technischen Messe in eine lange Depression, die sich rückblickend allerdings als Glücksfall erweist. Denn unweit vom Völkerschlachtdenkmal konnte die Stadt zuletzt immer wieder auf freie Flächen zurückgreifen, um drängende Probleme zu lösen. Neben der Auto-Meile haben sich inzwischen etliche Firmen und weltweit führende Forschungsinstitute angesiedelt, sind 3400 Jobs entstanden.

Besonders erfreulich: Dabei blieben die ursprüngliche Struktur der Messehallen und weit mehr Originalgebäude erhalten, als die Stadt einst selbst zu hoffen wagte. So werden die Leipziger, wenn sie ab Dienstag über die neue Messebrücke flanieren und vom erhöhten „Stadtbalkon“ wieder über das Gelände schauen können, auch einen Eindruck erhalten, mit welchem Mut und Anspruch unsere Vorfahren agierten. Ein Weltrekord jagte auf der Alten Messe den nächsten. Zum Beispiel entstand 1928 in nur vier Monaten die 100 Meter lange Halle 15 (heute Stadler)! Und das ohne jede Stützsäule für das Dach, also in einer Technik, die sich erst Jahrzehnte später durchsetzte.

Vermutlich konnte man sich seinerzeit noch nicht vorstellen, dass es in Zukunft mal fünf Jahre brauchen würde, um eine schmale Brücke über Bahngleise zu erneuern. Und noch viel länger, um über einen Baumarkt zu entscheiden.

Von Jens Rometsch