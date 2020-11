Leipzigs Auwald stirbt – Experten erklären, wie die Rettung laufen kann

Leipzig

Erst kürzlich hatte der Leipziger Botanik-Professor Christian Wirth, der auch Sprecher des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig ist, in einem Vortrag die jüngsten Forschungsergebnisse zum Auwald präsentiert. Danach sind die Schädigungen der Bäume durch die letzten Dürrejahre verheerend – auch weil die Aue seit dem Gewässerumbau im vorigen Jahrtausend und der Kanalisierung etwa der Neuen Luppe schon lange keine Aue mehr ist. Folge: Bei einem Fortschreiten der Absterbe-Erscheinungen könnte der Auwald bis zu 50 Prozent seiner Bestandsgrundfläche an Bäumen einbüßen.

Auentypischen Gewässerhaushalt wieder herstelle

„Der Auenstandort Leipzig bietet keine hydrologische Gunstsituation mehr und kann Trockenjahre nicht abpuffern“, heißt es jetzt in einem Thesenpapier von 13 Fachleuten aus Wissenschaft, Verbänden und Behörden zum Wald. „Noch besitzt er derzeit das Potenzial, sich zu regenerieren. Nur mit einer zeitnahen Wiederherstellung des auentypischen Gebietswasserhaushalts kann der Leipziger Auenwald gerettet werden“, meinen die Experten, die das Strategiepapier auf Anregung von Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) erstellt haben.

Kanalisiert und aufgestaut: das Elsterflutbett nahe dem Ratsholz in Süden von Leipzig. Quelle: André Kempner

Überschwemmungen nötig

In zehn Thesen erläutert das Gutachten die ökologischen Grundprinzipien für den Erhalt der Leipziger Auenlandschaft und ihrer Ökosysteme. Dabei geht es immer wieder um die fehlende Dynamik der Gewässer. „Der Leipziger Auenwald und seine wertgebenden Lebensräume sind mit Wasserstandsschwankungen bis zu vier Metern und Überschwemmungen auf zwei Kilometern Breite entstanden. Das sind auch die hydrologisch-hydraulischen Rahmenbedingungen, die für seinen Erhalt und Fortbestand erforderlich sind“, sagen die Fachleute.

Stark reguliert und hochkomplex: der heutige Gewässerknoten Leipzig Quelle: Landestalsperrenverwaltung Sachsen

Aber was tun? Die Experten haben alle derzeit gehandelten Möglichkeiten zum Auwald zusammengetragen und auf ihre Bedeutung für das Auensystem bewertet. 70 Maßnahmen kamen zusammen. „Neben Sofortmaßnahmen wie Deichentwidmungen, Änderungen im Steuerregime von Auslassbauwerken oder der Anbindung von Altarmen stehen in dem Papier auch Maßnahmen, die komplexe planungsrechtliche Voraussetzungen haben oder zunächst mit den lokalen Interessenträgern beziehungsweise Akteuren koordiniert werden müssen“, erläutert das Umweltministerium.

Elsterbecken wird wieder Fluss

Ein neues Querbauwerk in der Neuen Luppe nahe Lützschena zum Einstau des Flusses und zur temporäreren Flutung der Nordwestaue über das Nahleauslasswehr findet sich ebenso darin wie die Reaktivierung der Alten Luppe, die in einem Binnendelta durch die Nordwestaue strömen soll. Die Neue Luppe würde so irgendwann zu einem Hochflutbett, das nur bei Hochwasser genutzt würde. Bis zur Umgestaltung des Elsterbeckens zurück zur Flusslandschaft und einem neuen Anschluss des Cospudener Sees via Kanal vom Elsterhochflutbett aus statt über den ökosensiblen Floßgraben reichen die Vorschläge für Maßnahmen – über die meisten herrscht sogar Konsens bei den Fachleuten.

Immer am Beginn des Monats November wird das Palmengartenwehr in Leipzig zur Überprüfung geöffnet. Dann offenbart sich der wahre Wasserstand des Flusses. Quelle: André Kempner

Christian Wirth ist stolz auf das Erreichte: „Das Strategiepapier diskutiert die Prozesse rund um den Auwald erstmals im Lichte des Klimawandels. Und erstmals werden die möglichen Maßnahmen auch von einer breiten Fachkompetenz bewertet.“

Erstmals umfassender Ansatz

Umweltminister Günther sieht in der Arbeit eine neue Basis: „Mit dem Papier haben wir zum ersten Mal einen umfassenden ökologischen Ansatz für die Revitalisierung des Leipziger Auensystems in der Hand, der es uns ermöglicht, die vielen verschiedenen Interessenträger rund um den Auwald hinter einer gemeinsamen Idee zu versammeln, also die beteiligten Kommunen, die Landkreise, die Landestalsperrenverwaltung, forstliche Nutzer, Landwirtschaft und die vielen anderen Nutzer und Anrainer in und um den Auwald.“ Jetzt müsse es darum gehen, zusammen mit allen regionalen Akteuren und Fachleuten den Prozess zur Gesundung des Auwalds zu gestalten.

Selbst Ruder-Wettkämpfe fanden schon im aufgestauten Elsterflutbecken statt. Quelle: André Kempner

Bild der Flüsse wird sich wandeln (müssen)

Damit dies gelingt, ist nicht weniger als ein generelles Umdenken nötig, finden die Fachleute. Denn die Maßnahmen werden die heutige Flusslandschaft Leipzigs verändern: „Das Bild einer intakten Aue ist nicht Teil des Erfahrungsschatzes der heute lebenden Leipzigerinnen und Leipziger“, heißt es. Die Realität werde geprägt von stark überformten Gewässern mit einheitlich reguliertem Wasserstand und extrem seltenen Überflutungen: „Der Auwald ist stets begehbar, Bootsfahrten erfolgen auf zumeist bordvollen Flüssen“, konstatieren die Autoren. Gleichwohl könnten Renaturierungen von Gewässern auch Menschen begeistern, wie Beispiele von Ruhr, Lippe und Havel zeigten.

Im Leipziger Stadtrat dürfte das Papier zumindest grundsätzlich Fürsprecher finden. Erst im Mai hatte die Ratsversammlung befunden, dass die Verwaltung für den Auwald ein Entwicklungskonzept vorlegen soll. Sogar eine Stelle entsteht dafür.

Die Experten stammen von Uni Leipzig/iDiv; vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; von der Landesdirektion Sachsen; vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; vom Landratsamt Nordsachsen; vom Landratsamt Leipziger Land; vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, von der Stadt Leipzig, vom Helmholtz-Institut für Umweltforschung; vom Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz; vom Naturschutzbund Landesverband Sachsen. Einige Behörden sind mit ihren Abteilungen mehrfach vertreten.

