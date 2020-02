Leipzigs Bärlauch-Saison beginnt: Was ist erlaubt und was nicht?

Leipzig

Dem Namen nach ist Meister Petz ein dankbarer Abnehmer: Allium ursinum nennt es die Wissenschaft – was in etwa „Lauch für Bären“ bedeutet. Zwar gibt es in diesen Regionen (noch) keine freilebenden Bären, dafür aber jede Menge Bärlauch. Und der liegt absolut im Trend. Bärlauch-Semmelknödel, Pesto aus Bärlauch, Bärlauch-Lasagne und Bärlauch-Senf-Butter sind nur einige von vielen Rezept-Ideen, die zeitgenössische Kochbücher und Blogs empfehlen. Kenner schätzen die Würze des Lauchs, die auch ohne anhaltende Folgeerscheinungen wie beim artverwandten Knoblauch daher kommt.

Im Frühjahr haben Bärlauch-Gerichte Hochkonjunktur, auch beim Gastronomen um die Ecke. Denn das krautige Wildgemüse gedeiht in der Regel von März bis Mai. Angesichts des milden Winters lassen sich auch jetzt schon in den Auen in und um Leipzig ganze Waldstücke bedeckt mit den 20 Zentimeter großen Blättern finden. Wer in den Stadtteilen Leutzsch, Connewitz oder Schleußig wohnt und vor dem Mittagessen noch schnell etwas Würze benötigt, könnte praktisch einfach kurz zum Ernten hinübergehen. Aber Vorsicht: So einfach ist das nicht, warnt die Stadt Leipzig.

Ernten im Naturschutzgebiet verboten

Denn der Bärlauch mit seinem in der späteren Blütephase unverkennbaren Duft kann nicht unbegrenzt eingesammelt werden. Vor allem nicht in Naturschutzgebieten, von denen es abseits der Straßen auch innerhalb des Messestadt einige gibt. In diesen Arealen ist das Ernten des Bärlauches sogar strengstens verboten. Dazu gehören auf dem Stadtgebiet die Burgaue und die Luppeaue im Nordwesten sowie der Elster- und Pleißeauwald und die Lehmlache Lauer im Süden.

Anders sieht es beispielsweise auf der Nonne unweit des Scheibenholzes aus. Spaziergänger können hier durchaus einmal den Weg verlassen und im Dickicht nach schmackhaften Knollen Ausschau halten. Laut Sächsischem Waldgesetz (Paragraph 14) ist die Aneignung von Waldfrüchten, Blumen und Kräutern für den persönlichen Bedarf absolut erlaubt. Als Richtmaß gilt dabei der „Handstrauß“. Und: Das Ernten sollte „pfleglich erfolgen“.

Bärlauch im südlichen Auwald (Archivfoto) Quelle: André Kempner

Polizei unterbindet organisierte Ernten

Gegen diese Regeln klar verstoßen haben am vergangenen Samstag sieben Personen im Alter zwischen 14 und 39 Jahren, die mit Eimern und Tüten im Leipziger Auwald im Stadtteil Leutzsch erwischt wurden. Diese „Bärlauch-Gang“ hatte nicht weniger als 100 Kilogramm des begehrten Krauts eingesammelt – klar zuviel für 14 Hände. In der Folge müssen sich die Gefassten nun mit einem Bußgeld in Höhe von 2500 Euro auseinandersetzen.

„Das war nicht der erste Fall“, sagt Polizeisprecher Alexander Bertram. In den vergangenen Jahren haben es immer wieder Versuche gegeben, den Bärlauch im hiesigen Auenwald regelrecht generalstabsmäßig abzubauen. „Zum Teil wurden ganze Pflanzenreihen ausgegraben – vermutlich, um an anderer Stelle weiter gezüchtet zu werden“, so der Behördensprecher. Mitunter wussten die auf frischer Tat Erwischten angeblich auch nicht, dass solche „Ernteeinsätze“ gar nicht erlaubt ist. Gänzlich verboten ist das Säckeweise Abernten des Bärlauch zwar nicht – allerdings nur mit Einverständnis von Waldeigentümer und Naturschutzbehörde.

Maiglöckchen sehen dem Bärlauch zum Verwechseln ähnlich – sind aber sehr giftig. Quelle: Dirk Hunger

Verwechslungsgefahr mit giftigen Pflanzen

Auch wer nur einen Strauß sammeln will, muss vor allem als ungeübter Bärlauch-Ernter auf der Hut sein. Denn es besteht Verwechslungsgefahr mit anderen – zum Teil sogar giftigen – Pflanzen. So ähneln beispielsweise die Blätter der Herbstzeitlosen, einer auch in diesem Breitengraden vorkommenden Lilienart, denen des Bärlauchs und werden häufig verwechselt. Alle Bestandteile der Herbstzeitlosen enthalten allerdings das Gift Colchicin, welches schon in geringen Dosen auch auf den Menschen tödlich wirken kann. Ähnlich sieht es bei Maiglöckchen aus, die ebenfalls Blätter ausbilden, die denen des Bärlauchs gleichen.

Experten empfehlen, die als Bärlauch gesammelten Blätter zwischen den Fingern zu verreiben und zu prüfen, ob sich der typische Duft entfaltet. Treten beim Essen Vergiftungserscheinungen auf, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

Von Matthias Puppe