Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) will deutlich mehr Mittel in die Sanierung und den Neubau von Fußwegen stecken. Leipzig müsse „bis zum Jahr 2030 eine besonders fußgängerfreundliche Stadt mit Vorbildcharakter werden“, kündigte er am Freitag im Neuen Rathaus an.

Nachdem bereits für 2022 ein Rekord-Etat von 1,8 Millionen Euro für Qualitätsverbesserungen im Gehwegnetz bereitgestellt wurde, will Dienberg diesen künftig auf jährlich sechs Millionen Euro hochfahren. Der Fußverkehr müsse mit „einer gleichwertigen Verteilung der personellen und finanziellen Ressourcen in Relation zu den anderen Verkehrsmitteln adäquat berücksichtigt werden“, hieß es am Freitag im Rathaus.

„Es gibt eine große Unzufriedenheit“

Der Baubürgermeister hat auch den Entwurf für Leipzigs künftige Fußverkehrsstrategie durch die Dienstbereitung von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gebracht, wo sie offenbar lange auf Eis lag. „Wir haben es versäumt, dem Thema Nahmobilität ein entsprechendes Gewicht zu geben“, konstatierte Dienberg. „Mein Anspruch ist, die Grundlagen und Qualitäten des Leipziger Gehwegnetzes wieder nutzbar zu machen. Wir sind die Stadt der kurzen Wege und müssen sie nachhaltig ausbauen.“

Aktuell würden die Leipziger rund 27,3 Prozent ihrer Wege ausschließlich zu Fuß zurücklegen. „Das ist für eine Großstadt ein großer Anteil und wir wollen ihn weiter steigern“, so Dienberg. „Die kommunale Bürgerumfrage zeigt, dass wir in diesem Punkt eine große Unzufriedenheit haben. Das müssen wir korrigieren.“

„Je schneller, desto besser“

Aus Sicht der Stadtverwaltung lässt sich mit einer guten Fußwege-Strategie auch der Autoverkehr reduzieren. Derzeit seien 34 Prozent aller mit dem Auto zurückgelegten Wege kürzer als drei Kilometer, teilte Leipzigs Fußverkehrsbeauftragter Friedemann Goerl mit. Zehn Prozent der mit dem Auto in Leipzig zurückgelegten Wege seien sogar kürzer als ein Kilometer. „Wir müssen schauen, wie wir die Leute vom Auto weg bekommen“, so der Baubürgermeister.

Gleichzeitig wurde betont, dass die jetzt als Entwurf vorliegende neue Fußverkehrsstrategie noch nicht im Detail regelt, wo welche Fußwege ausgebaut werden. Dies müsse ein neuer Fußverkehrsentwicklungsplan festlegen. „Fußverkehrsförderung ist sehr kleinräumig“, begründete dies Goerl. „Dafür sind auch Konzepte auf Stadtteilebene nötig.“ Der Entwicklungsplan müsse im nächsten Jahr vorliegen, bekräftigte Dienberg. „Je schneller, desto besser.“

100 Zebrastreifen für Leipzig

Der Entwurf der neuen Fußverkehrsstrategie enthält aber auch erste Empfehlungen für Modellprojekte, mit denen ein beispielhafter Einstieg in die systematische Fußverkehrsförderung gelingen soll. So wird ein Projekt „100 Zebrastreifen für Leipzig“ vorgeschlagen, unter anderem um Schulwege sicherer zu machen. „Ich kann es Eltern nicht verdenken, dass sie ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren“, sagte Goerl. „Aber wenn wir attraktive Fußwege anbieten können, werden das weniger machen.“ Auch die Warte- und Querungszeiten der Ampelschaltungen sollen besser auf Fußgänger abgestimmt werden. Ein „Lückenschlussprogramm“ soll fußläufige Verbindungen komplettieren und für Barrierefreiheit sorgen.

Dienberg kündigte auch an, bei künftigen Bauprojekten „eine ganzheitliche Betrachtung“ vorzunehmen. Wenn zum Beispiel ein Straßenzug mit Haltestellen des Nahverkehrs umgestaltet wird, müssten künftig „die Wege ganzheitlich gedacht werden“ – also auch, wie Fußgänger diese Haltestelle erreichen können und welche Verbesserungen dafür im weiteren Umfeld vorgenommen werden müssen.

Fußgänger contra Radfahrer?

Gleichzeitig hieß es, dass die neue Fußverkehrsstrategie auch Konfliktpotenzial berge – zum Beispiel wenn Radfahrer auf Gehwege ausweichen. „Ich bin nicht wirklich ein Freund davon, Fußwege für den Radverkehr freizugeben“, erklärte Dienberg. „Wo es intensive Radverkehrsbeziehungen gibt, kann man so eine Mischung eigentlich nicht zulassen.“ Und: „Ich bin gegen eine komplette Freigabe von Fußwegen für den Radverkehr.“

Nichts hält die Stadtverwaltung davon, wieder Anlagen wie die abgebrochene Fußgängerbrücke am Tröndlinring zu errichten. Fußgänger müssten in der „Null-Ebene“ – also ebenerdig – vorankommen können, hieß es. Selbst neue Unterführungen für Fußgänger sollten möglichst nicht angelegt werden. „Ich will nicht ausschließen, dass wir in Zukunft auch Lösungen in der plus eins Ebene prüfen – aber vor allem für den Radverkehr“, sagte Dienberg. Also ähnlich wie in Kopenhagen Radwege anlegen, die sich abschnittsweise über dem übrigen Verkehr befinden.

