Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen.

Adenauerallee zwischen Brandenburger und Rackwitzer Straße: Autofahrer sollten sich vom 22. bis 25. Juni auf eine Vollsperrung dieses stark genutzten Bereichs einstellen. Dort wird die Fahrbahn instandgesetzt. Der Verkehr wird über Brandenburger Straße, Am Gothischen Bad und Rackwitzer Straße umgeleitet.

Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Hausnummer 86/88: Dort ist die stadtauswärtige Fahrbahn vom 22. bis zum 26. Juni gesperrt. Der Straßenbahnverkehr wird aufrechterhalten. Eine Umleitung führt über Käthe-Kollwitz-Straße, Marschnerstraße und Jahnallee; eine Radfahrumleitung über Carl-Maria-von-Weber- und Elsterstraße.

Goldschmidtstraße zwischen Roßplatz und Johannisgasse: Dort ist vom 22. bis zum 26. Juni dicht. Der Verkehr fließt über Augustusplatz, Grimmaischer Steinweg, Johannisplatz, Nürnberger Straße.

Käthe-Kollwitz-Straße zwischen Dittrichring und Elsterstraße: Mit weniger Platz müssen Autofahrer vom 22. Juni bis 3. Juli in diesem Abschnitt auskommen. Die Baufirmen arbeiten dort in mehreren Bauetappen zwischen 22 und 5 Uhr.

Schönauer Landstraße zwischen Heinrich-Heine- und Merseburger Straße: Vom 22. Juni bis zum 10. Juli ist diese Trasse zwischen der Zufahrt Industriegelände und Merseburger Straße voll gesperrt. Eine Umleitung führt über Merseburger-, Schomburgk-, Ludwig-Hupfeld- und Leipziger Straße.

Thomasgasse zwischen Thomaskirchhof und Markt: Dort ist am 22. und 23. Juni voll gesperrt. In Richtung Markt wird der Verkehr über Dittrichring, Große Fleischergasse und Hainstraße geleitet. Die Ausfahrt ist über Reichsstraße oder Neumarkt beziehungsweise Katharinenstraße möglich.

Yorckstraße zwischen Christian-Ferkel-Straße und Erika-von-Brockdorff-Straße: Dieser Bereich ist vom 22. Juni bis 12. Juli voll gesperrt. Der Radverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Eine Busumleitung führt über die Erika-von-Brockdorff- und die Dantestraße.

Bismarckstraße zwischen Anton-Zickmantel- und Dieskaustraße: Dort wird vom 24. Juni bis 22. September in mehreren Abschnitten gebaut. Der erste Teil beginnt am 24. Juni und dauert bis 2. August. In dieser Zeit ist stadtauswärts eine halbseitige Sperrung erforderlich. Eine Umleitung führt über die Dieskau- und Gerhardt-Ellroth-Straße. Aus der beziehungsweise in die Kloßstraße kann nicht gefahren werden. Der Drogeriemarkt ist nur über die Otto-Militzer-Straße zu erreichen.

Burgstraße 6 bis 8 zwischen Sporergäßchen und Thomaskirchhof: Eine Vollsperrung ist in diesem Bereich am 22. Juni erforderlich. Die Tiefgaragen-Zufahrt Petershof ist über den Thomaskirchhof zu erreichen.

Böttcherweg in Höhe Schreinerweg: Die Verbindung ist vom 23. bis 26. Juni halbseitig gesperrt. Gleichzeitig wird eine unechte Einbahnstraße in Richtung Sattlerweg eingerichtet. Vom Schreinerweg ist nur ein Linksabbiegen in den Böttcherweg möglich.

Dortmunder Straße – Bahnbrücke: Autofahrer sollten dort vom 22. bis zum 24. Juni eine Vollsperrung beachten.

Erich-Köhn-Straße zwischen Rietschel- und Nathanaelstraße: In diesem Bereich ist ebenfalls eine Vollsperrung notwendig – vom 23. Juni bis 3. Juli.

Ratsfreischulstraße zwischen Dittrichring und Burgstraße: Am 23. und 24. Juni ist die Ratsfreischulstraße eine Einbahnstraße in Richtung Burgstraße. Für die Gegenrichtung ist eine Umleitung über Burgstraße und Thomaskirchhof ausgeschildert.

Westplatz/Kreuzung Käthe-Kollwitz- und Friedrich-Ebert-Straße: Dort sind vom 22. bis 26. Juni zwischen 22 und 5 Uhr weniger Fahrspuren nutzbar.

Dauthestraße zwischen Prager und Kregelstraße: Die Fahrbahn wird vom 22. Juni bis 7. August halbseitig eingeschränkt; die Zufahrt zum Notfallzentrum ist frei.

Von Andreas Tappert