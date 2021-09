Leipzig

Bei einem feierlichen Appell in der Leipziger General-Olbricht-Kaserne wurde am Mittwoch die Verantwortung über das Ausbildungskommando des Heeres in neue Hände gegeben. Nach vier Jahren verabschiedete sich Generalmajor Norbert Wagner von der Truppe. Vor den angetretenen Abordnungen der zahlreichen Schulen des Heeres unterstrich er, dass das Ausbildungskommando einen ausgezeichneten Ruf habe. Es koordiniere 26 Schulen und Übungszentren des Heeres in ganz Deutschland. “Intensive und leidenschaftliche Ausbildung ist unser Markenzeichen“, sagte er und dankte allen für das Vertrauen. „Was in Leipzig gedacht und entwickelt wird, ist richtungsweisend für das deutsche Heer“, hob denn auch Generalleutnant Stephan Thomas vom Kommando Heer hervor. „Sie haben die Ausbildung des deutsches Heeres nachhaltig geprägt“, lobte er den scheidenden Kommandeur. Dessen Nachfolger Generalmajor Michael Hochwart nahm vor vielen Gästen aus Politik und Gesellschaft den Staffelstab als neuer Chefausbilder an.

Feierliche Kommandoübergabe beim Ausbildungskommando der Bundeswehr in Leipzig. Generalleutnant Stephan Thomas und Generalmajor Norbert Wagner (vorn) beim Abschreiten der Ehrenformation. Quelle: Andre Kempner

Für ihn und seine Frau Sylvia ist es die Rückkehr an einen ehemaligen Arbeitsort. Denn von 2005 bis 2008 war er bereits Chef des Stabes der damals in Leipzig ansässigen 13. Panzergrenadierdivision. Es sei schön, wieder in diese tolle Stadt zurückzukehren, sagte der neue Kommandeur gegenüber LVZ.de. Eine Wohnung haben Hochwarts schon gefunden. Von ihren fünf Kindern ist aber keines mitgekommen. Alle sind schon erwachsen.

Bürgermeister Bonew: Freiheit und Sicherheit sind nicht selbstverständlich

Beim anschließenden Empfang kritisierte Leipzigs Erster Bürgermeister Torsten Bonew (CDU) das weit verbreitete Desinteresse an der Bundeswehr. Es sei zu wünschen, „dass in der Bevölkerung mehr gewürdigt wird, was die Bundeswehr leistet und wer sein Leben einsetzt“, sagte Bonew. Freiheit und Sicherheit seien nicht selbstverständlich, mahnte er. „Das fällt nicht von Wahlplakaten.“ Das sei verbunden „mit einer starken Bundeswehr, die in der Mitte der Gesellschaft steht“, so der Leipziger Beigeordnete für Finanzen.

Der Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete und Verteidigungsexperte Jens Lehmann im Gespräch mit Generalmajor Georg Klein anlässlich der Kommandoübergabe im Ausbildungskommando in Leipzig. Quelle: Andre Kempner

Unter den Gästen war auch der frisch wiedergewählte Leipziger CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Lehmann, der weiter im Verteidigungsausschuss arbeiten möchte. „Die Bundeswehr ist für Leipzig ganz wichtig“, unterstrich er. Sie habe hier Tradition und sich in das Leben der Stadt eingebracht. In den Standort würden weitere Millionen investiert. Auch Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar würdigte die guten Drähte zur Bundeswehr. Einen noch größeren Bogen schlug US-Generalkonsul Ken Toko, der auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit General Wagner verwies und die wichtigen militärischen Beziehungen beider Staaten in der Nato hervorhob.

Ehemalige Kommandeure der 13. Panzergrenadierdivision beim Kommandowechsel im Ausbildungskommando in der General-Olbricht-Kaserne in Leipzig. Quelle: Alexander Pensch/Bundeswehr

Klassentreffen ehemaliger Kommandeure

In Erinnerungen schwelgten General a.D. Wolf-Dieter Löser und seine Frau Dagmar. Löser war von 2001 bis 2003 Kommandeur der 13. Panzergrenadierdivision in Leipzig. „Wieder hier zu sein und zu sehen, wie toll sich alles entwickelt hat, ist sehr schön“, erzählt er. „Das war eine spannende, konfliktreiche Zeit der Einbindung der Bundeswehr in die Gesellschaft des vereinten Deutschlands“, blickt er zurück. Neben ihm kamen mit den Generalen Reinhard Kammerer, Roland Kather, Ekkehard Richter, Erich Pfeffer, Harald Fugger und Georg Klein weitere ehemalige Divisionskommandeure und Offiziere der 2013 aufgelösten Division – und machten so den Kommandowechsel noch zu einer Art Klassentreffen.

Von Anita Kecke