Leipzigs Bürgerrechtler zeigen Haltung in haltloser Zeit

Leipzigs Bürgerrechtler haben am Donnerstag mit Mike Pompeo gesprochen. Nach der kurzen Runde im Zeitgeschichtlichen Forum war der US-Außenminister durchaus beeindruckt. „Was für mutige Menschen!“, sagte Pompeo. Doch Gesine Oltmanns, Stephan Bickhardt und Reinhard Bohse hatten dem Politiker auch eine Botschaft mit auf den Weg gegeben, die ihm nicht so ganz geschmeckt haben dürfte. Mauern, sagten sie ihm, seien nur Provisorien. Menschen müssten zueinander finden können. Das ist eine klare Botschaft an den Vertreter einer US-Regierung, die an der Grenze zu Mexiko eine Mauer baut – zur Abschottung gegen Flüchtlingsströme.

Kurz vor Pompeos Besuch hatte Bürgerrechtler Uwe Schwabe seine Teilnahme an der Runde abgesagt. Die jetzige Außenpolitik der USA stehe diametral zu den Zielen, für die man 1989 auf die Straße gegangen sei. Er könne das Treffen nicht mit seinem Gewissen vereinbaren.

Es waren klare Botschaften, die die Bürgerrechtler ausgesandt haben. Aber juckt sowas den Außenminister der USA? Sicher nicht. Aber es geht hier um etwas anderes: Leipzigs Bürgerrechtler, die sich auch den Mauerfall am 9. November zusammen mit vielen anderen ein gutes Stück weit zuschreiben dürfen, haben Haltung gezeigt. Haltung in einer manchmal etwas haltlosen Zeit. Sie stehen zu ihren Zielen, zu ihren Werten und sie artikulieren das deutlich: Meinungs- und Pressefreiheit sind nicht verhandelbar. Offene Grenzen auch nicht. Diese Botschaft haben Oltmanns, Bickhardt, Bohse und Schwabe ausgesandt. Und sie ist angekommen – vielleicht sogar bei Mike Pompeo.

Von Björn Meine