Leipzigs CDU-Chef Feist nach umstrittenem Zitat in der Kritik

Leipzig

Wann gehört man in Leipzig eigentlich dazu? Seit Sonntagabend wird diese Frage in der Messestadt zum Teil heiß diskutiert. Ungewollt angestoßen hat die Debatte Leipzigs CDU-Chef Thomas Feist mit einem umstrittenen Zitat. In der Wahlsendung von Leipzig Fernsehen antwortete der Unionspolitiker auf die Frage, ob OBM Jung nach 28 Jahren in Leipzig nicht inzwischen auch als Leipziger gesehen werden kann: „Es gibt den schönen Spruch: wenn eine Katze im Fischladen Junge bekommt, sind das dann Fische?“ In sozialen Netzwerken aber auch in anderen Parteien wurde Feists Zitat ob des diskriminierenden Inhalts in der Folge vielfach harsch kritisiert.

Feist selbst konkretisierte am Montag gegenüber der LVZ seine Position: „Es ist doch klar, dass derjenige, der hier groß geworden ist, der die Stadt noch vor 1989 kennt, der auch erlebt hat, wie sich Leipzig seither verändert hat, dass derjenige die Stadt ganz anders im Herzen trägt, als jemand der erst in den letzten Jahren zugezogen ist“, so der Unionspolitiker. Letztlich könnten auch Spätgeborene dazugehören, allerdings mit einer Einschränkung: „Wenn die Eltern bereits hier gewohnt haben, dann bekommt der Nachwuchs einen ganz anderen Eindruck von der Stadt. Es geht dabei um eine emotionale Bindung zu Leipzig, die bei Zugezogenen nicht so sein kann.“

Thomas Feist, Chef der Leipziger CDU. (Archivfoto) Quelle: André Kempner

Original-Zitat von Eberhard Cohrs

Hinsichtlich des von ihm benutzten Zitates, das ursprünglich vom Dresdner Komiker Eberhard Cohrs (1921-1999) stammt, ergänzte Feist: „Ich kenne das Zitat von Eberhard Cohrs, der eine wunderbare sächsische Gusche hatte und der sich nicht so ernst nahm. Ich hab ihn vorher nicht wikipediert. Der Vorwurf, ich hätte ihn zitiert, weil er als Jugendlicher bei der SS war, ist böswillig an den Haaren herbeigezogen.“ Cohrs gehörte bis zu seiner Flucht 1977 in die Bundesrepublik zu den bekanntesten Komikern der DDR. Nach der Wende wurde bekannt, dass Cohrs Mitglied der Waffen-SS und Wachhabender im KZ Sachsenhausen im Dienstrang eines SS-Rottenführers war.

Cohrs Vergleich von Katzen und Fischen bezog sich im Original auf seine sächsische Herkunft und seine spätere Lebenswelt in Rheinland-Pfalz. In den vergangenen Jahren wurde der Satz aber auch immer wieder von Rechtsextremen bei ihre Hetze gegen Menschen mit Migrationshintergrund benutzt. So schrieb Pegida-Chef Lutz Bachmann im Juli 2016: „Deutsch-Iraner, was ist denn das? Wenn eine Katze im Fischladen Junge bekommt, sind dass dann Kartäuser-Heringe oder was?“

In der Leipziger Stadtverwaltung stieß der Vorstoß des CDU-Chefs am Montag auf Kopfschütteln. „Für uns ist jeder ein Leipziger, der in dieser Stadt lebt“, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg. Er verwies zudem auf aktuelle Ergebnisse aus dem Amt für Statistik und Wahlen. Demnach sei inzwischen jeder zweite Bewohner der Messestadt irgendwann einmal zugezogen. Wie es im Statistischen Quartalsbericht III/2019 heißt, verlegten seit 2011 jedes Jahr etwa 30.000 bis 40.000 Menschen ihren Wohnsitz nach Leipzig.

„Aussage ist ausgrenzend und rassistisch“

Im politischen Leipzig stieß das Feist-Zitat am Montag auf allseitige Ablehnung: „Das ist eine Entgleisung von Thomas Feist. Die CDU hat sich im Wahlkampf immer gegen eine Spaltung ausgesprochen, angesichts dieser Antwort von ihm zeigt sich, dass sie das selbst nicht verstanden haben“, so die Grünen-Stadträtin und ehemalige OBM-Kandidatin Katharina Kraft. Über die Hälfte der Menschen, die in Leipzig lebten, seien Zugezogene. „Zum Teil kamen sie schon vor vielen Jahren her. Für mich ist klar: Wer mit dem Herzen in Leipzig lebt, der ist auch ein Leipziger“, so Krefft weiter.

Christopher Zenker, Fraktionsvorsitzender der SPD, entgegnete dem Unionspolitiker: „Dass Herr Feist allen nach Leipzig zugezogenen abspricht, Leipziger zu sein beziehungsweise werden zu können, ist eigentlich erbärmlich genug. Dass er sich dabei im Vokabular bei einem ehemaligen SS-Mann bedient, ist widerwärtig. Die Aussage, die vielleicht lustig rüberkommen sollte, ist einfach nur ausgrenzend und rassistisch“, so der Sozialdemokrat.

Leipzigs Linken-Chef Adam Bednarsky unterstrich den inklusiven Charakter Leipzigs: „Die Weltoffenheit unserer Messestadt ist die DNA Leipzigs. Bei uns ist die Welt zu Hause“, so Bednarsky gegenüber der LVZ. Ähnlich sieht es auch Stadtrat Thomas Kumbernuß (Die Partei): „ Leipzig ist keine Stadt, Leipzig ist ein Lebensgefühl. Leipzigerin oder Leipziger zu sein bedeutet, aufeinander zu zugehen. Leipzigerin oder Leipziger ist man, wenn man das Gemeinsame sucht und nicht das Trennende. Wir alle können Leipziger sein.“

Mehr zum Thema:

Wie Jung die OBM-Wahl gewann, obwohl er die meisten Stadtteile verlor

Wahl-Liveticker zum Nachlesen: Burkhard Jung bleibt Leipzigs OBM

Jung: „Ich möchte Oberbürgermeister aller Leipziger sein“

Von Matthias Puppe