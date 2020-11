Leipzig

Wie lange müssen wir noch mit Einschränkungen leben, wann ist die Corona-Pandemie vorbei? Professor Christoph Lübbert hat Hoffnung, dass wir das Schlimmste in der zweiten Jahreshälfte 2021 hinter uns haben.

Lübbert hofft auf ostdeutsche Impf-Mentalität

„Ich halte es für möglich, dass die ersten Impfstoffe noch in diesem Jahr zugelassen werden, spätestens Anfang 2021“, sagt der Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg und Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin an der Uniklinik. Lübbert bezweifelt aber, dass dann mehrere Millionen Dosen in wenigen Wochen lieferbar sind. „Das wird sich eher über mehrere Monate hinziehen.“ Eine knappe Ressource seien auch die Fachkräfte; es brauche erfahrene Ärzte und eine ausgeklügelte Logistik für die Durchführung der Impfung, zumal es sich um neuartige Impfstoffe handele. Und schließlich müsse es natürlich genügend Menschen geben, die sich überhaupt immunisieren lassen wollen. Der Mediziner hofft, dass die Bereitschaft dazu in Ostdeutschland, wo es weniger Impfgegner gibt, höher ist als beispielsweise in Baden-Württemberg. „Wir brauchen 50 bis 60 Prozent Immunität, damit es einen Herdeneffekt gibt“, so Lübbert. Mit Blick auf alle Umstände hält der Infektiologe ein Ende der Corona-Pandemie in der zweiten Jahreshälfte 2021 für möglich.

Anzeige

„Maske in Schulen ist wichtig“

Bis dahin seien Kontaktvermeidung, Abstandsgebote und Schutzmasken dringend nötig. „Wenn alle Bürgerinnen und Bürger mitmachen, kriegen wir die Vollbremsung knapp vor Weihnachten hin“, sagt Lübbert, aber danach könne man sich eben nicht ausruhen. Der Infektiologe hält auch eine generelle Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bildungseinrichtungen in der momentanen Infektionssituation für wichtig. „Schulen sind nicht die Super-Hotspots – aber auch dort finden Übertragungen statt.“ Zwar könne man mit Blick auf das dortige Infektionsgeschehen in Leipzig „derzeit noch cool bleiben“, das könne sich aber schnell ändern.

St. Georg : 32 von 44 Infektionsbetten durch Corona-Patienten belegt

Ganz und gar nicht cool blickt Lübbert auf die steigenden Belegungszahlen in den Leipziger Kliniken. Dort liegen zurzeit 85 Covid-19-Patienten – acht mehr als am Vortag. Von den 44 Betten auf der Infektionsstation im Klinikum St. Georg sind 32 mit Menschen belegt, die am Coronavirus erkrankt sind; vier weitere liegen auf der Intensivstation. Es geht aber nicht nur um die reine Bettenbelegung. Seit neun Monaten gibt es erstmals zwei positiv getestete Fälle beim spezialisierten Pflegepersonal der Infektionsstation. „Sie haben sich ziemlich sicher im privaten Bereich angesteckt, was das allgemein stark gestiegene Infektionsgeschehen widerspiegelt – aber sie fehlen jetzt halt“, konstatiert Lübbert. Eine weitere Mitarbeiterin wurde vom Dermatologen „aus dem Verkehr“ gezogen, weil die ständige Arbeit in der Schutzausrüstung zu Hautproblemen geführt habe. Erstmals können auch zwei ärztliche Mitarbeiter vorerst nicht zum Dienst kommen, weil die Kita ihrer Kinder coronabedingt teilweise geschlossen wurde.

Lesen Sie auch:

„Dieses Virus ist hinterlistig“

„Das Virus kommt wieder“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Björn Meine