Leipzigs Chef-Infektiologe zur Pandemie-Politik:„Wir haben Menschenleben auf dem Gewissen“

Leipzig

Professor Christoph Lübbert leitet die Infektiologie-Abteilungen am Klinikum St. Georg und am Uniklinikum Leipzig (UKL). Im Interview benennt er Fehler in der Pandemie-Politik, zeigt Gefahren und Lösungen auf und er sagt, wann wir das Schlimmste hinter uns haben könnten.

Wie geht es Ihnen?

Ich gehöre inzwischen auch zu den Pandemie-Müden. Aber jetzt, in dieser Phase, nachlässig zu werden, ist besonders gefährlich. Wir sind im Marathonlauf jetzt bei zwei Drittel der Distanz, wir können eigentlich nicht mehr, gehen auf die Knie und hängen an der Wasserflasche. Aber es sind noch 14 Kilometer. Wir stecken epidemiologisch ziemlich in der Zwickmühle und müssen uns da jetzt rausarbeiten.

„Man hätte zwei, drei zusätzliche Impfstoff-Fabriken hochziehen müssen“

Was haben wir falsch gemacht?

Wenn wir jetzt nicht die richtigen Schritte gehen, werden wir bei der Pandemiebewältigung in Deutschland genauso schlecht wie beim Flughafenbau. Erstens: Der erste, frühe Lockdown im März 2020 hat uns den Sommer gerettet – im Spätsommer entstand dann leider bei vielen das trügerische Gefühl, wir hätten es schon geschafft. Aber es war in Expertenkreisen völlig klar, dass das nicht so ist und eine zweite schwere pandemische Welle im Herbst/Winter kommen wird. Das hat uns verlorene Monate durch Untätigkeit beschert. Zweitens: Ab September wurde aufgrund der Studienlage langsam absehbar, welche Impfstoff-Kandidaten wahrscheinlich das Rennen machen. Spätestens da hätte man beginnen müssen, seitens der EU verbindlich und ausreichend zu bestellen und zwei, drei zusätzliche Impfstoff-Fabriken für die Produktion hochzuziehen. Drittens: Die Test-Konzepte hätten im November/Dezember stehen müssen. Die Altenheime hatten aber erst sehr spät genügend Tests, und die Schulen haben wir auch geöffnet, ohne dass welche da waren. Viertens: Wir hätten bereits im November einen ganz harten Lockdown gebraucht. Der hätte wahrscheinlich ein entspannteres Weihnachtsfest ermöglicht, und es wären nicht 50.000 Menschen in der zweiten Welle gestorben. Jeder ansteckende Erreger muss von der ersten Sekunde an entschieden bekämpft werden. Das haben wir nicht getan. Wir haben dadurch auch Menschenleben auf dem Gewissen. Von der dringend notwendigen und noch immer nicht flächendeckend umgesetzten digitalen Kontaktnachverfolgung möchte ich gar nicht sprechen.

Welche Rolle spielt die teilweise Öffnung der Schulen?

Die befördert das Geschehen, leider. Wir hatten Erzieherinnen und Lehrerinnen Ende 30, Anfang 40 mit zum Teil schweren Verläufen durch eine Infektion mit der britischen Virusvariante B 1.1.7 auf Station, kurz vor der Beatmung. Die Infektionsketten lassen sich bei diesen Patienten glasklar nachvollziehen, die haben sich bei der Arbeit infiziert.

Welcher Wert ist entscheidend für die Pandemiesituation – die Inzidenz oder die Bettenbelegung?

Für mich sind es drei Werte. Die Inzidenz ist ein Frühwarnsystem, der R-Wert zeigt den Trend, wie sich das Geschehen in den nächsten Wochen entwickelt. Das Intensivbett wird ein Erkrankter erst in vier Wochen belegen, wenn er einen schweren Verlauf hat. Der sächsische Sonderweg, der die Betten auf der Normalstation berücksichtigt, ist vernünftig, weil er etwas früher ansetzt. 10 bis 20 Prozent der Patienten dort landen später auf der Intensivstation.

„Viele Mitarbeiter können nicht mehr“

Wie ist denn die Lage in den Kliniken?

Viele Mitarbeiter können nicht mehr. Das massenhafte Sterben nimmt die Leute sehr mit. Und nach einem Jahr geht es jetzt wohl erstmal bis zum Sommer so weiter. Die britische Variante ist 40 bis 90 Prozent ansteckender. Die Gefahr, dass wir wieder in die Überlastung kommen, ist groß. Es sind noch Leute aus der zweiten Welle auf den Intensivstationen. Ohne Verschärfung der Maßnahmen sind wir auch in Sachsen bis Ende April bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 200.

Wie muss ein richtiger Lockdown aussehen?

Der Wuhan-Lockdown, der mit äußerst autoritären Maßnahmen zu einer Inzidenz von null geführt hat, dauerte 76 Tage. Das können und wollen wir hier in Deutschland nicht machen. Aber er müsste in meinen Augen länger als drei Wochen dauern, um eine deutliche Verbesserung zu erreichen. Die Kontakte müssen strikt auf einen weiteren Haushalt mit maximal zwei Personen beschränkt werden, und die Leute müssen sich an diese harten Vorgaben halten. Vermutlich brauchen wir zudem längere Ausgangssperren, um mehr private Treffen zu vermeiden. Kitas und Schulen kann man erstmal offen halten – mit verpflichtenden und professionell durchgeführten Tests. Aber wenn wir bei Inzidenzen weit über 200 landen und dann auch immer mehr Schüler und Lehrer positiv werden, wird es auch dort schwierig, dann geht es wahrscheinlich nicht mehr.

„Wenn man schlampig wird, rächt sich das“

Was müsste in den kommenden Wochen und Monaten noch passieren?

Wir sind noch zu liberal und zu weich in unserer Entschlossenheit, Regeln zu befolgen und Maßnahmen durchzusetzen. Die inzwischen dominierende britische Virus-Variante verzeiht keine Fehler. Wenn man schlampig wird, rächt sich das. Deshalb: Die modifizierten AHA+L-Regeln müssen weiter gelten – das heißt Abstand, Hygiene, hochwertige medizinische Masken und regelmäßiges Lüften. Und wir müssen konsequent zwei- bis dreimal pro Woche testen – mindestens in Kita und Schule, im Einzelhandel und am Arbeitsplatz, wenn Homeoffice nicht geht.

Was halten Sie vom Brücken-Lockdown des CDU-Chefs Armin Laschet?

Wenn Sie den nach drei Wochen bei einer Impfquote von 60 Prozent aufheben könnten, hätte Herr Laschet Recht. Das wird aber nicht so sein. Der Vorschlag bietet keine Perspektive.

Was ist mit Reisen?

Das sehe ich sehr kritisch, wegen der Varianten, die sich so verbreiten. Man kann in dieser Lage nicht mal schnell nach Mallorca oder anderswo brettern. Mir tut das auch weh. Ich habe über 60 Länder bereist. Das letzte Mal war ich im November 2019 dienstlich in Neu-Delhi in Indien, seitdem höchstens mal in einem anderen Bundesland. Viele Länder, die in der Pandemiebekämpfung erfolgreicher als Deutschland sind, verhängen für Einreisende eine konsequente zweiwöchige Quarantäne.

Sind Modell-Projekte wie in Tübingen oder im Saarland ein gangbarer Weg in die Normalität?

Das können Sie bei einer Inzidenz von unter 50 machen, wenn man alles ganz gut im Griff hat. Wir sehen auch in Tübingen, dass das bei stark ansteigender Inzidenz nicht funktioniert.

Also bleibt nur die Impfung. Wie zufrieden sind Sie mit den Impfstoffen?

Wir haben in zehn Monaten Impfstoffe von der Entwicklung über klinische Studien bis zur Anwendung geführt. So etwas gab es noch nie. Der totale Schutz vor einer Infektion beträgt je nach Impfstoff 60 bis 90 Prozent. Aber nach der zweiten Impfung bieten alle zugelassenen Impfstoffe einen fast hundertprozentigen Schutz vor einer schweren Erkrankung, vor der Intensivstation und vor dem Tod. Alle Impfstoffe schützen auch vor schweren Verläufen der bekannten Mutationen, mit leichten Einschränkungen bei der südafrikanischen Virus-Variante. Die neuen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna haben wissenschaftlich gesehen das Rennen gemacht, mit Curevac kommt ja wahrscheinlich bald ein dritter. In Sichtweite ist eine weitere Klasse: die eiweißbasierten Impfstoffe. Da wird das rekombinante Spike-Protein direkt gespritzt. Diese beiden Impfstoff-Prinzipien lassen sich übrigens auch sehr schnell an künftige Mutationen anpassen. Aber auch Vektorimpfstoffe, etwa Astrazeneca oder Sputnik, sind sehr gut.

„Der gefährlichste Bioreaktor ist Brasilien“

Wie blicken Sie auf das Hin und Her rund um Astrazeneca?

Die seltene Komplikation einer Sinusvenenthrombose bei jungen Frauen bei etwa einer von 50.000 Impfungen konnte man zunächst nicht erkennen, weil die Zulassungsstudien dafür nicht groß genug waren. Die jetzige Regelung ist richtig. Denn nach unseren sächsischen Daten ist das Risiko einer schweren Nebenwirkung durch Astrazeneca bei Frauen zwischen 18 und 30 ähnlich hoch, wie das Risiko einer lebensbedrohlichen Covid-Erkrankung in dieser Gruppe. Da stimmt also das Verhältnis zwischen Risiko und Nutzen der Impfung mit Astrazeneca nicht mehr. Bei über 6o-Jährigen überwiegt das Risiko den Nutzen geschlechtsunabhängig sehr deutlich. Wir haben da jetzt Ruhe drin, weil wir wissen, für wen der Impfstoff nicht geeignet ist. Für die anderen ist er ziemlich sicher. Ob man Vertrauen hat – das ist leider etwas anderes.

Nebenwirkungen bei Astrazeneca – wieso treten sie bei mRNA-Impfstoffen nicht auf? Beim Vektorimpfstoff von Astrazeneca gibt es bei jungen Frauen als sehr seltene Nebenwirkung die so genannte Sinusvenenthrombose. Bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna treten diese aber bislang nicht auf. Wie kommt das? Genau sagen lässt sich das derzeit noch nicht, sagt Professor Christoph Lübbert. „Da reden wir bislang über wissenschaftliche Hypothesen, kein gesichertes Wissen.“ mRNA-Impfstoffe würden den Bauplan für das Spike-Protein über Lipid-Nanopartikel in den Körper einschleusen. „Das Spike-Protein wird produziert, das Immunsystem wird angekurbelt“, erläutert der Infektiologe, „es baut sich dann sowohl eine antikörpervermittelte wie auch zelluläre Immunität auf.“ Bei den Vektorimpfstoffen werde der Bauplan in ein Virus verpackt, das zwar harmlos sei, aber eben auch eine eigene Immunreaktion lostreten könne. Lübbert: „Es gibt also zwei Immunreaktionen: gegen das Spike-Protein und gegen das Vektorvirus, von denen letztere möglicherweise zu sehr seltenen Nebenwirkungen führt.“

Zurzeit sehen wir Virus-Mutationen, die gefährlicher werden. Sollte es nicht so sein, dass ein Virus im Laufe der Zeit harmloser wird, damit es überleben kann?

Eigentlich ja – über einen längeren Zeitraum passt sich das Virus immer besser an den Wirt an und macht ihn letztendlich nicht mehr so krank. Das sind jetzt Zwischenschritte.

Die große Angst ist, dass sich das Virus so verändert, dass die Impfstoffe nicht mehr wirken.

Der gefährlichste Bioreaktor ist derzeit Brasilien mit seinem extrem hohen Infektionsgeschehen und verschiedenen Varianten, insbesondere P.1. Da könnte sich so ein „Super-Virus“ mit verschiedenen Mutationen entwickeln.

„Ein ,Super-Virus’ ist nicht unwahrscheinlich“

Wie wahrscheinlich ist das?

Ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Mit Blick auf solche Regionen brauchen wir ganz strikte Quarantäneregeln.

Wäre es aktuell besser, erstmal mehr Menschen einmal zu impfen, anstatt immer eine Dosis für die zweite Impfung derselben Person aufzuheben?

Man verließe dann den Bereich, in dem alles über Studien abgesichert ist. Aber ja, das wäre epidemiologisch sinnvoll.

Sie haben vor Kurzem erklärt, im Herbst könnten in einer vierten Welle Kinder in den Fokus des Virus geraten.

Jetzt kommen in Einzelfällen Kinder mit einer milden Covid-Symptomatik in die Kinderklinik. Aus dem Gesundheitsamt höre ich, dass Kinder durch die britische Variante häufiger symptomatisch werden. Das muss man im Auge behalten. Die Frage ist: Muss ich Kinder impfen, um sie vor der Erkrankung zu schützen – oder um eine Herdenimmunität zu erreichen? Dazu laufen Studien.

„Dann besteht die Gefahr, dass Kinder häufiger richtig krank werden“

Wären Sie für die Impfung von Kindern?

Absolut. Das sind am Ende logische biologische Prozesse. Wenn ich irgendwann Erwachsene ziemlich gut geschützt habe, wird das Virus andere Altersgruppen attackieren. Dann besteht die Gefahr, dass Kinder häufiger richtig krank werden.

Kriegen wir dieses Virus jemals wieder los?

Das Virus rennt sich biologisch über Infektionen, Re-Infektionen mit besserer Immunität und hohe Impfraten in zwei bis fünf Jahren tot. Bis dahin kommen wir zumindest aus dem pandemischen Geschehen und können die ganzen Maßnahmen schrittweise zurückfahren. Wahrscheinlich wäre es klug, noch mehrere Winter lang mit der Maske rumzurennen, wie in Asien. Die Impfstoffe werden wir immer wieder anpassen müssen. Wir brauchen wahrscheinlich ähnlich wie bei der Influenza noch über längere Zeit einmal im Jahr eine Booster-Immunisierung. Ich glaube aber fest daran, dass wir diese Pandemie mit der Impfung in den Griff bekommen. Dazu muss die Politik dafür sorgen, dass alle Impfstoffe, die noch kommen, nach einer Prüfung zur Verfügung stehen – egal ob sie aus Deutschland, Russland, den USA oder China kommen.

Können künftige Pandemien noch schlimmer, noch bedrohlicher werden?

Das Coronavirus verbreitet sich oft unerkannt, weil nicht jeder schnell symptomatisch wird. Was diese Heimtücke und was den Übertragungsweg angeht, ist das nur noch begrenzt steigerbar. Steigerbar wären die Übertragbarkeit – etwa durch ein Virus, das ähnlich infektiös ist wie Masern – und die Zahl schwerer Verläufe. Aber: Wenn ein Virus schwerer krank macht und mehr tötet, verbreitet es sich ja nicht so rasant.

„Wir brauchen ein Frühwarnsystem“

Was müssen wir zur Vermeidung künftiger Pandemien tun?

Wir brauchen ein Frühwarnsystem, an dem sich alle Länder beteiligen. Bei Sars-CoV-2 hat China nicht transparent gehandelt. In einer sehr frühen Phase kann man die weltweite Verbreitung noch verhindern. Und es bleibt dabei: Wenn wir weiter brutal in den Lebensraum wilder Tiere eindringen, werden immer wieder Viren auf den Menschen überspringen.

Zur Person Christoph Lübbert (50) ist seit 2012 Leiter des Bereichs Infektions- und Tropenmedizin am Uniklinikum Leipzig (UKL) und seit Januar 2020 in Personalunion zugleich Chefarzt der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am Klinikum St. Georg. Der gebürtige Schleswig-Holsteiner hat in Kiel studiert sowie in der Schweiz und in Südafrika, bevor er 2008 als Oberarzt nach Halle ging und 2012 ans UKL wechselte. Neben der Medizin schlägt Lübberts Herz für den Umwelt- und Naturschutz, seinen Zivildienst leistete er beim World Wide Fund for Nature (WWF). Der Mediziner war früher auch als Reisejournalist tätig und ist neben einer großen Zahl von medizinischen Fachveröffentlichungen auch Autor von Reiseführern für Botswana, Uganda und Ruanda. Christoph Lübbert ist verheiratet und Vater eines Sohnes.

Von Björn Meine