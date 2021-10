Leipzig

Die Messestadt bekommt voraussichtlich ab 1. Dezember einen Citymanager. Der Stadtrat hatte im Juli einstimmig ein Innenstadtkonzept mit der Etablierung eines professionellen Citymanagements beschlossen. Künftig wird Robin Spanke (29) die Belebung der Leipziger City mitgestalten, koordinieren und steuern. Vier Jahre lang hatte er als Centermanager das Einkaufszentrums „Höfe am Brühl“ geleitet. Abgelöst wird er von Betriebswirtin Janine Gerhardt, die zuvor als stellvertretende Center Managerin des Leipziger Paunsdorf Centers gearbeitet hat.Wir haben vorab mit Robin Spanke gesprochen.

Was wird Ihre erste Amtshandlung sein?

Als erstes werde ich auf alle Innenstadt-Akteure, die Stadtverwaltung und die Politik zugehen, um individuelle Themen, Herausforderungen, Visionen und Wünsche zu besprechen und einen Aktivitätenplan anhand der Bedürfnisse erstellen.

Worauf werden Sie sich konzentrieren?

Ob Digitalkompetenz, Innenstadtkonzept, touristischer Entwicklungsplan oder Leipziger Zentrenfonds – gern werde ich zukünftig Impulse für kreative Stadtstrategien geben und deren Umsetzung unterstützen. Innovationen und Ideen in meiner Wahlheimat Leipzig anzustoßen und voranzutreiben, entwickelte sich aus einem beruflichen Anliegen zu einer persönlichen Herzensangelegenheit.

Welche Ziele haben Sie sich gesteckt?

Mir ist es generell wichtig, alle Akteure in ein Boot zu bekommen, sodass man sich mit gemeinsamer Stärke den kommenden Entwicklungen widmet. Wichtig ist es mir hierbei die Herausforderungen und Anpassungen in der Stadt, wie beispielsweise den Onlinehandel aktiv zu begleiten, sodass alle abgeholt und mitgenommen werden.Ein weiterer wichtiger Punkt wird auch das Leerstandsmanagement in der Stadt einnehmen. Hier ist es mein Ziel, zusammen mit den Eigentümern die leerstehenden Einzelhandelsflächen attraktiv mit neuen Konzepten zu bespielen. Hier bieten sich klasse Möglichkeiten, Start-ups oder neue Konzepte an die Hand zu nehmen und gemeinsam neue Wege für die Gäste unserer Stadt zu gehen. Ich begeistere mich gerne für neue Ansätze und bin offen für Ideen jeglicher Art.

Seit wann leben Sie und Leipzig?

Nach meiner Ausbildung zum Immobilienkaufmann im Ruhrgebiet, kam ich mit 22 Jahren nach Leipzig, um als stellvertretender Centermanager des Paunsdorf Centers zu arbeiten. In der Zeit lernte ich die Messestadt kennen und lieben. Mit 23 hatte ich dann die Chance, mein erstes eigenes Center in Straubing als Centermanager zu übernehmen. Nach einer Zwischenstation im Centro in Oberhausen kam ich vor vier Jahren an die Pleiße zurück, um die Höfe am Brühl als Centermanager zu führen.

Gibt es ein Lieblingsplatz in Ihrer neuen Heimat?

Am ehesten trifft man mich – wenig überraschend – in der Innenstadt an.

Stimmen zum neuen Citymanager

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD): „Robin Spanke ist ein ausgewiesener Experte, der die Innenstadt aus seinen Jahren als Centermanager der ‚Höfe am Brühl‘ bestens kennt und als neuer Citymanager schnell spür- und zählbare Akzente setzen kann.“

Clemens Schülke, Kommissarischer Leiter des Dezernats für Wirtschaft, Arbeit und Digitales, ergänzt: „Das Citymanagement wird Mittler und Koordinator an den Schnittstellen der Innenstadt-Akteure, der Stadtverwaltung und der kommunalen Politik. Es soll vor allem Ansprechpartner für innerstädtische Händler, Gastronomen, Hoteliers, Immobilieneigentümer, Makler, Dienstleister, Kultur und Verwaltung sein.“

Neuer Arbeitsplatz im City-Hochhaus

Organisatorisch ist der neue Citymanager in der Leipzig Tourismus und Marketing (LTM) GmbH angebunden. Spankes neuer Arbeitsplatz ist deshalb im City-Hochhaus am Augustusplatz. „Ich freue mich sehr auf die neuen Aufgaben und auf den Ausbau des Netzwerkes aller Innenstadtakteure“, sagt der zukünftige Citymanager.

Von Regina Katzer