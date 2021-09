Leipzig

Viele Kameras und Mikrofone kreisten am Mittwoch um Nils Fischer. Nun kommt es nicht gerade sehr oft vor, dass eine neue Personalie in der Stadtverwaltung derart viel Aufmerksamkeit erfährt, doch Fischer ist etwas besonderes: Er ist Leipzigs erster Fachbeauftragter für Nachtkultur, so zumindest in korrekter Behördensprache. Geläufiger ist inzwischen eher die Bezeichnung „Nachtbürgermeister“ oder „Club-Bürgermeister“, und als der soll Fischer künftig als Ansprechpartner für die freie Szene innerhalb der Stadtverwaltung sein.

Die Idee zu einer solchen Stelle entstand 2019 auf Initiative des Leipziger LiveKommbinats. „Damals hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir jetzt schon so weit sind, dass sie besetzt wird“, so deren Vertreterin Alexandra Vogel am Mittwoch.

Viele Themen für Nils Fischer

Es gebe, da waren sich alle Anwesenden einig, viele Herausforderungen für die Clubs, seien es Bauvorhaben, Konfliktherde wie Lautstärke oder die durch Corona verursachten Probleme. Fischers Aufgabe sei es, in solchen Fällen als Moderator und Vermittler zu agieren.

„Wir haben viele Themen in den nächsten Monaten anzugehen“, sagte Distillery-Chef Steffen Kache, und an Fischer gerichtet: „Du hast unsere Unterstützung.“

119 Bewerbungen

Nachdem Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Januar bekanntgegeben hatte, dass im Leipziger Rathaus eine entsprechende Stelle installiert werden solle, wurde die Ausschreibung im Mai veröffentlicht. 119 Bewerbungen – „eine sehr hohe Zahl“, so Kulturamtschefin Anja Jackes – seien daraufhin eingegangen.

Am Ende eines zweistufigen Prozesses entschied sich die Auswahlkommission, bestehend aus unter anderem Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke), Anja Jackes, Ordnungsbürgermeister Heiko Rosenthal (Linke) und Katrin Gruel vom Werk 2, für Fischer.

Kritik auf Twitter

Fischer, Jahrgang 1991, ist gebürtiger Braunschweiger und studierte seit 2011 in Halle Wirtschaftswissenschaften, Kunstgeschichte und Denkmalpflege. Dass die Wahl auf ihn fiel, ist nicht unumstritten: Auf Twitter wurden ob der neuen Personalie bereits kurz nach Bekanntgabe skeptische bis kritische Stimmen laut.

„Nils Fischer kommt aus Braunschweig und war die letzten 10 Jahre in Halle. Da ich weiß, dass es auch aus Leipzig kompetente Menschen gab, verwundert mich das ein wenig“, schrieb etwa Stadtratsmitglied Jürgen Kasek (Grüne). Dies werde wohl im nächsten Kulturausschuss am Freitag angesprochen werden.

Erfahrung in der Verwaltung

Entscheidend für die Qualifikation seien aber allem voran Erfahrungen in verwaltungstechnischen Aufgaben gewesen – und hier habe Fischer am meisten überzeugen können, so Skadi Jennicke. Denn der 29-Jährige war seit 2015 als Mitarbeiter für die Stadtverwaltung Halle tätig. Zudem erhoffe man sich frische Impulse von außen.

„Wo der Erwartungsdruck hoch ist, ist es manchmal gut, zu überraschen“, sagte sie. Tatsächlich ist der „Club-Bürgermeister“ auch kein direkter Stellvertreter der Clubs innerhalb der Verwaltung, wie es diese – nicht offizielle – Bezeichnung womöglich suggeriert.

Direkter Ansprechpartner im Rathaus

Stattdessen soll er als Schnittstelle zwischen beiden fungieren, wobei die freie Szene eher durch den vergangene Woche gegründeten Nachtrat repräsentiert werden soll. „Der Nachtrat hat ein Bein in der Szene, der Fachbeauftragte ein Bein in der Verwaltung“, beschreibt Alexandra Vogel vom LiveKommbinat die zukünftige Zusammenarbeit. Gab es bislang für unterschiedliche Probleme verschiedene Verantwortliche, haben Vertreterinnen und Vertreter der freien Szene nun einen direkten Ansprechpartner im Rathaus.

Fischers Stelle ist unbefristet und soll dauerhaft innerhalb des Kulturamtes verankert werden. Und der nächste Verwaltungsschritt zugunsten der Clubs ist ebenfalls bereits in Planung: Mittels eines sogenannten Club-Katasters soll künftig bei Bauvorhaben in unmittelbarer Club-Nähe vorab besser bestimmt werden können, wo es potenzielle Konfliktherde gibt.

Von Christian Neffe