Leipzig

Sachsen lockert weitere Corona-Bestimmungen – auch in Bezug auf Clubs. Nachdem vor einigen Wochen bereits die Öffnung von Diskotheken bei einer Inzidenz unter 35 möglichst gemacht wurde, allerdings noch mit der Verpflichtung zum Tragen einer Maske, soll ab 1. Juli nun auch diese Hürde fallen. Bedingung: Die Inzidenz im Kreis muss unter zehn liegen, und für den Einlass gilt weiterhin eine Schnelltestpflicht. Das kündigte Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag an.

Gerade die Maskenpflicht war es, die die Clubs als Grund gegen eine baldige Öffnung benannten und die Steffen Kache das Wort „Mogelpackung“ für die Pläne der Staatsregierung wählen ließen. Und nach den jüngsten Ankündigungen? Auch mit denen hadert der Distillery-Betreiber, nennt es diesmal ein „Strohfeuer“. Es habe ihn „überrascht, dass es jetzt so schnell geht“ – womöglich gar zu schnell. Zum einen wäre der Spaß früh wieder vorbei, sobald die Inzidenz über die Marke von zehn steigt; zum anderen bezweifelt er, dass Schnelltest sicher genug seien und auch den Besuchern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln können. „Die Umfragen bei unserem Modellprojekt haben gezeigt, dass vor allem die PCR-Tests für das nötige Sicherheitsgefühl gesorgt haben.“ Und die brauche es schließlich, um sich im Club wohl zu fühlen.

„Kein Startschuss für uns“

Die Öffnungspläne „kommen gefühlt zu früh“, sagt auch Kordula Kunert vom LiveKommbinat, das die Leipziger Livemusik-Spielstätten vertritt. „Das Wegfallen der Maskenpflicht ist kein Startschuss für uns.“ Die vorsichtige, abwartende Grundstimmung in der Club-Szene sei unverändert, Unklarheit bestehe auch noch in Bezug auf eine mögliche Abstandsregelung: Wenn das IfZ aufgrund dessen etwa nur 50 statt 400 Besucher einlassen könnte, sei das wirtschaftlich nicht rentabel, führt sie als Beispiel an. Die Situation bleibe daher weiterhin „kritisch und schwierig“.

„Ich schwanke bei der Bewertung dieser Entscheidung zwischen mutig und riskant“, sagt Tobias Loy von Kreatives Leipzig. „Meine Befürchtung ist unter anderem, dass wir uns bei der Verwendung von Antigen-Tests in falscher Sicherheit wiegen und uns so die vierte Welle schaffen.“ Zugleich aber sei das Bedürfnis nach Kulturveranstaltungen riesig, dass „gerade unter jüngeren Menschen die Akzeptanz des Kultur-Lowndowns einfach nicht mehr gegeben ist, sehen wir in solchen Auswüchsen wie auf der Sachsenbrücke.“

Langfristige Perspektiven gefordert

Worin sich alle drei einig sind: dass die Entscheidung zum Wegfall der Maskenpflicht in Clubs nicht das eigentliche Problem löse, nämlich eine Perspektive für die Zukunft zu schaffen. Der Sommer sei ohnehin die Zeit der Open-Airs, der Biergärten, der gut frequentierten Club-Außenbereiche, nicht der Indoor-Tanzpartys. Die Augen der Branche schielen deshalb in Richtung Herbst – und gerade hier müsse angesetzt werden, heißt es. „Es ist jetzt Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch im Herbst bei einer möglichen vierten Welle Veranstaltungen sicher durchführen zu können“, sagt Loy und fordert im gleichen Atemzug, dass schnelle PCR- und Pool-Test ermöglicht und gefördert werden, so wie sie beim Modellprojekt in der Distillery zum Einsatz kamen. Kurzum: Es müsse langfristiger gedacht werden.

Doch immerhin wird nun nach all den Monaten des Stillstands überhaupt einmal an die Clubs gedacht, oder? Ja, es fühle sich tatsächlich so an, als wäre die Szene sichtbarer geworden, heißt es. Und doch stellt man sich in Szene die Frage: Wird wirklich eine Öffnung gewollt – oder vielmehr, dass wieder gearbeitet wird, damit es keiner staatlichen Zuschüsse mehr Bedarf? Die Skepsis bleibt groß.

Von Christian Neffe