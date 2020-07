Leipzig

Kommt nach dem Boom jetzt der Abschwung in Leipzig? Im vergangenen Quartal hat sich die Einwohnerzahl in der Messestadt erstmals seit zehn Jahren wieder verringert. Wie das Amt für Statistik und Wahlen errechnet hat, waren am 30. Juni 2020 insgesamt 601.083 Menschen mit Hauptwohnsitz in Leipzig gemeldet. Im Vergleich zum 30. März dieses Jahres sank die Einwohnerzahl um genau 602 Personen. Auch zum Jahresbeginn 2020 lebten mehr Menschen als aktuell an der Pleiße – genau 585.

„Es ist tatsächlich so, dass wir gegenüber dem letzten Quartal Einwohner verloren haben“, sagte Amtsleiter Christian Schmitt auf LVZ-Nachfrage. Allerdings gebe es dafür eine recht simple Erklärung: „Das Leipziger Wachstum beruht vor allem auf Zuwanderung. Der Rückgang zuletzt fällt nun auch in die Zeit der Corona-bedingten Schließung von Behörden und Ämtern. Das machte es Umziehenden schwerer, sich registrieren zu lassen“, so Schmitt.

Umzugspläne nach Leipzig verschoben

Letztlich sei die Anmeldung beim Einwohnermeldeamt als Neu-Leipziger aber wahrscheinlich nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Statistiker Schmitt rechnet damit, dass die Zuzüge nach Leipzig demnächst wieder ansteigen werden. Zudem sei es auch denkbar, dass Umzugswillige ihre Pläne während des Lockdowns im Frühjahr generell verschoben hätten.

Seit 2001 hat die Messestadt fast kontinuierlich Einwohner hinzugewonnen. Lediglich zum Jahresende 2009 legte das Wachstum eine kurze Pause ein. In den vergangenen zwölf Jahren stieg die Bevölkerungszahl um insgesamt etwa 100.000 Leipziger an. Seit 2014 gibt es jährlich auch mehr Neugeborene als Verstorbene in der Stadt. Zuvor war die Bilanz durchweg negativ gewesen. 50,6 Prozent der Einwohner sind laut Register des Einwohnermeldeamtes weiblich.

Zuletzt hatte Leipzig in den 1950er Jahren mehr als 600.000 Einwohner. Bis 1998 war der Bevölkerungsstand an der Pleiße auf etwa 440.000 Messestädter zurückgegangen. Danach erholte sich die damals erheblich schrumpfende Großstadt allmählich wieder.

Von Matthias Puppe