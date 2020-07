Leipzigs Elefantenzucht im Umbruch: Hoa, Trinh und Saida verlassen den Zoo

Leipzig

Im Zoo Neunkirchen wird schon sehnsüchtig auf die Tiere aus Leipzig gewartet. Denn das dortige Elefantenhaus bewohnt zurzeit nur noch Elefantendame Kirsty (53), nachdem der Tierpark im Saarland deren Gefährtin Rani Anfang April einschläfern musste. „Das ist kein guter Zustand – Elefanten sind Herdentiere, sie brauchen unbedingt Gesellschaft“, erklärte Zoodirektor Norbert Fritsch jetzt im Saarländischen Rundfunk. Deshalb werde ein Umzug in den kommenden Wochen organisiert. In Neunkirchen wird zunächst noch der Bodenbelag erneuert – dann können Hoa (35) und Trinh (38) kommen.

Ziel: Elefantenherde mit unterschiedlicher Altersstruktur und Zuchtpotenzial

„Voraussichtlich findet der Transfer in den nächsten Wochen statt“, bestätigte Zoosprecherin Melanie Ginzel am Mittwoch. „Die Entscheidung, unsere Kühe nach Neunkirchen zu geben, hat das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) nach einem gründlichen Abwägungsprozess getroffen“, erklärte die Zoosprecherin. Mit dem EEP stehe man auch in engem Austausch dazu, wie es mit der Herde insgesamt weitergeht. Auch Elefantendame Saida werde „perspektivisch den Zoo verlassen“, sagte Ginzel. „Unser erklärtes langfristiges Ziel und Wunsch ist es, eine sozial intakte Elefantenherde mit einer unterschiedlichen Altersstruktur mit Zuchtpotenzial aufzubauen.“

Das ist Leipzigs Elefantenherde

Zur aktuellen Herde asiatischer Elefanten gehören Hoa (35, aus Saigon, seit 1987 in Leipzig), Don Chung (37, aus Saigon, seit 1984 in Leipzig), Rani (11, aus dem Tierpark Hagenbeck, seit 2014 in Leipzig), Trinh (38, aus Saigon, seit 1986 in Leipzig), Saida (47, aus Hamburg, seit 2009 in Leipzig), Naing Thein (39, aus Prag, seit 2009 in Leipzig), Voi Nam (18, aus Leipzig, seit 2015 wieder zurück aus Heidelberg) und Jungbulle Kiran (fünf Monate, aus Leipzig).

Jungbulle Kiran genießt inzwischen das Duschbad unter dem Wasserschlauch und im Mini-Pool. Er nimmt weiterhin nur langsam zu, ist aber sehr mobil und aktiv . Quelle: Zoo Leipzig

Nach ernsthaften Problemen mit der Gewichtszunahme mache Kiran langsam Fortschritte, erklärte Zoosprecherin Ginzel. „Mit nur knapp 180 Kilo hat er noch lange nicht das notwendige Gewicht für sein Alter.“ Erst seit den letzten zwei Wochen nehme das Tier kontinuierlich zu. „Auf den Außenanlagen ist er mobil unterwegs, erkundet ausgiebig mit seinem Rüssel seine Umwelt und lernt von seiner Tante Don Chung und von Mutter Rani schrittweise den Umgang mit Wasser und Sand kennen.“

Kiran kam am 11. Januar zur Welt. Er ist der Sohn von Rani und dem Leipziger Eigengewächs Voi Nam – und der erste Lichtblick in der seit vielen Jahren erfolglosen Elefantenzucht.

Zuletzt musste Ende September vergangenen Jahres musste Elefantenbaby Bên Lòng im Alter von acht Monaten eingeschläfert werden. Elefantenkuh Thura starb im November 2019 mit 45 Jahren; in den Jahren zuvor waren bei ihr mehrere Geburten missglückt.

Von Björn Meine