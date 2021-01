Leipzig

Date mit Holger Tschense. Der ehemalige Bürgermeister, der seit Ende 2005 als Selbstständiger seine Brötchen verdient, ist entspannt, hat keinen Anschlusstermin.

Das war früher anders.

Tschense, einst Hans Dampf in vielen Gassen, besprach morgens Umweltfragen, schlug sich mittags mit geplanten Aufmärschen des Neonazis Worch herum, traf sich nachmittags mit Unterstützern des Leipziger Sports, hetzte danach in Sitzungen und arbeitete zwischendrin und hinterher an seinem Netzwerk. Olympische Spiele? WM-Stadion für ein Sommermärchen in Leipzig? Leipzig in der Bundesliga? Ja, ja, ja! Die Nachfolge von Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee? Warum nicht, bliebe in der sozialdemokratischen Familie.

Nichts schien unmöglich

Schneller, höher, weiter - nichts erscheint in der Hoch-Zeit unmöglich. Viele Jahre später wird Tim Bendzko diesen Song schreiben. „Muss nur noch kurz die Welt retten - danach flieg’ ich zu dir - noch 148 Mails checken ...“ Tschenses Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft kommt 2006. Dazu und zu seinem Job als Unternehmensberater gleich mehr. Beim Kaffee fällt man nicht mit der Tür ins Haus.

Tschense und die Überholspur. Abitur (1982), Mitbegründer der Leipziger SDP, dem Vorgänger-Modell der SPD, Parteiausweisnummer fünf. Diplom-Ingenieur, Bauwesen (1990). Im selben Jahre wird ihm die Leitung des Leipziger Wohnungsamtes übertragen. Tschense ist 27, leitet ein Heer von 350 MitarbeiterInnen, verwaltet ein Elendsgebiet. 1990/1991 stehen 20000 Wohnungssuchende mit Wohnberechtigungsschein Schlange. Im Bestand der Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH: 180000 Wohnungen. Tschense: „Viele in desolatem Zustand.“ Er holt sich im Westen Rat. Bei der Neuen Heimat, in Hannover, in Frankfurt a.M. „Wir haben das Beste rausgesucht und in ein Strategiepapier gepackt.“ Erschwerend hinzu kommt die Rückführung von zwangsverstaatlichtem Wohnraum. Folge: Eine Standleitung mit dem Amt zur Regelung offener Vermögensfragen und schlaflose Nächte.

Sport kommt für Wohnen

1994, Tschense wird Beigeordneter für Umwelt, Ordnung und Wohnen. 2001 fällt Wohnen weg, kommt der Sport in der Sportstadt Leipzig dazu.

Aus dem Leben eines Handlungsreisenden.

Mai 1998, G8-Gipfel in Birmingham. Tschense und Kämmerer Peter Kaminski sprechen bei Helmut Kohl vor. Der verspricht Hilfe beim Umbau des Zentralstadions und WM-Spiele. Leipzig richtet fünf Spiele aus, auch die Partie Argentinien - Mexiko mit Diego Maradona auf der Tribüne. Nicht weit weg von Stadionbesitzer Michael Kölmel, der beim Bieterstreit einen windigen Scheich ausgestochen hat.

„Den Wandel zeigen“

2000, der Cospudener See wird Naherholungsgebiet. Tschense: „100 Millionen D-Mark waren geplant, 200 Millionen sind geflossen.“ Aus Bundes - und Landesmitteln. Staatsminister Kajo Schommer ist wichtig, „ein super Partner“. Pünktliche Eröffnung am 1. Juni 2000 im Rahmen der Expo. Motto des Leipziger Beitrages der Weltausstellung: „ Leipzig. Den Wandel zeigen“.

2004, nur fast im Olymp. Die Leipziger Olympioniken in spe geben alles, karren die IOC-Herren sogar zum Schloss in Neuschwanstein. Das IOC sagt Nein. „Dennoch eine äußerst rentable Geschichte“, sagt Tschense mit Blick auf die 100 Millionen Euro schwere Olympia-Soforthilfe, die Unterführung Jahnallee und so weiter.

„Unbezahlbares Stadtmarketing“

2006, nach der WM ist vor der Frage der Stadion-Nachnutzung. Tschense und FC-Sachsen-Präsident Winfried Lonzen treffen Red-Bull-Milliardär Dietrich Mateschitz in Fuschl am See. „ Mateschitz fragte, wie viele Mitglieder der FC Sachsen hat. Über 3000? Das wird nichts.“ Mit Umbenennung et cetera. Red Bull steigt 2009 ein, über das Vehikel SSV Markranstädt. „ Holger Nussbaum (SSV-Boss; Red.) hat sich eine Straßenbenennung verdient. Er hat die Tür geöffnet.“ Für Bundesliga und Champions League. „Unbezahlbares Stadtmarketing“, sagt Dauerkarten-Inhaber Tschense.

Sponsoren ins Boot holen

Der Sportbürgermeister: Die Volleyballer des VCL erleben Bundesliga, auch dank Sponsoren wie Alba und Veolia, die Tschense ins Boot holt. Der FC Sachsen wird nach Vermittlung von Tschense von den städtischen Betrieben (heutige L Gruppe) und VNG unterstützt. Im Leutzscher Lizenz-Krimi anno 2001 bringt er die Sparkasse, eine Brauerei und weitere Geldgeber zusammen, um die Drittliga-Lizenz des FCS zu retten. Der DFB winkt ab, weil Sponsor Kölmel eine Schweizer und keine Bürgschaft made in Germany ins Rennen schickt.

12. Oktober 2005, Sitzung des Stadtrates. Thema: Tschenses Führerschein-Affäre. Ist der Mann noch haltbar? Der Stadtrat stimmte mehrheitlich mit Nein. Der Mann auf der Überholspur wird politisch ausgebremst. Von Hundert auf null. Mehr will er nicht sagen über jene schlagzeilenträchtige Wochen und Monate, über Geld, Liebe und Hiebe.

Arbeit bis nach Brasilien

Tschense wird Unternehmensberater. Umwelt- und Abfallfragen, kommunale IT, Stadt- und Regionalentwicklung, Energie. „Im Januar 2006 hatte ich meinen ersten Auftrag. Das gab Rückenwind.“ Heute hat er zwei Angestellte, sechs feste Freie. Ein Projekt von T & T business consulting heißt „L 416“, neuer Stadtteil Freiladebahnhof. Inzwischen ist seine Firma auch in Osteuropa und in Brasilien tätig. „Man wird nicht reich, aber das wäre ich in der Politik auch nicht geworden.“

Lieber nach- als querdenken

Zweiter Kaffee, Tagesaktuelles. Connewitz, Ausschreitungen: „Die Chaoten haben null Respekt vor der Polizei, sind äußerst brutal, nehmen schwerste Verletzungen in Kauf. Man muss ihnen Grenzen setzen.“ Der OBM-Wahlkampf: „ Burkhard Jung hat die Hilfe der Linken und Grünen benötigt. Aber gerade in Zeiten der Pandemie ist Jungs Erfahrung wichtig.“ Querdenker? „ Spinnerei! Ich hoffe sehr, dass die lieber mal nachdenken statt quer zu denken.“ Das Votum des Oberverwaltungsgericht in Bautzen und die Demo im Herzen der Stadt: „Das OVG hat schon zu meiner Zeit immer gegen Leipzig und für Worch und Co. entschieden. Beim OVG saßen überwiegend westdeutsche Richter. Die haben Freitags früh ihre Entscheidung getroffen und waren nachmittags daheim im Westen bei Kaffee und Kuchen.“ Date beendet, Holger Tschense wünscht gutes neues Jahr.

Von Guido Schäfer