Leipzigs Ex-Polizeichef: „Ich bin Präsident geblieben“

Leipzig

Wenn Soko Leipzig, Tatort & Co. flimmern, hat Leipzigs Ex-Polizeipräsident Bernd Merbitz, just65 Jahre alt geworden und seit exakt zwei Jahren Pensionär, Wohnzimmer-Verbot. Gattin Anja nervt es, wenn ihr Göttergatte schon beim Vorspann kundtut, dass der Gärtner im Waldstraßenviertel nur die Ro-sen schneidet, dass einer wie Til Schweiger im wahren Polizisten-Leben niemals auf die Menschheit losgelassen würde, dass nur Columbo ganzjährig einen zerknautschten Regenmantel trägt und auch der allerletzte Bulle die Wumme nicht zwischen gestähltem Bauch und Jeans zwängen würde. Könnte ja losgehen, das Ding. „Meine Kommentare nerven meine Frau“, sagt Merbitz, „Krimi-Abende finden bei uns räumlich getrennt statt.“ Im Einfamilienhäuschen in Ammelshain, flaches Leipziger Land.

„Kein Mordfall dieser Welt ist in 60 oder 90 Minuten gelöst“

Bei Soko Leipzig & Co. finden Realität und Fiktion auf kurzen, TV-freundlichen Wegen zueinander, sagt Merbitz beim Kaffee mit An- und Abstand. „Kein Mordfall dieser Welt ist in 60 oder 90 Minuten gelöst.“ Der gebürtige Zumrodaer muss es wissen. Nach 44 Jahren Polizei-Arbeit. Im geteilten und wiedervereinigten Land. „Es gab vor der Wende Kriminalität in allen Ausprägungen und es gibt sie nach der Wende. Da haben sich die Systeme nichts genommen.“ Zuweilen führten Kriminalfälle die Ermittlerinnen und Ermittler aus Ost und West zusammen. Merbitz erinnert sich an ein Amtshilfegesuch bei einem Tötungsdelikt und an ein Telefonat mit einem Kollegen aus dem Westen. „Ich wurde allen Ernstes gefragt, ob wir Tatorte sichern können und die neuesten erkennungsdienstlichen Maßnahmen kennen. Ich habe dem Typen gesagt, dass wir auf der Wurstsuppe zu jedem Tatort schwimmen, dort Bemmen essen, eine quarzen und danach Fotos mit einer Perfekta 2 aus dem VEB Rheinmetall machen. Schwarz-Weiß, versteht sich.“ Merbitz, damals Leiter der Morduntersuchungskommission bei der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei, und der wilde und unwissende Westen kamen sich schließlich näher und lösten den Fall gemeinsam.

„Mir ging immer alles viel zu langsam“

Dass es zu DDR-Zeiten nicht jedes Kapitalverbrechen in die Leipziger Volkszeitung schaffte, war systemeigen. Im Arbeiter- und Bauernstaat wurde rund um die Uhr am großen Ganzen geknufft. Das Böse? Befand sich hinterm Schutzwall. Dicke Autos und dicke Kinder? Gab es nur drüben. Und die im westdeutschen Fußball (Merbitz ist Fan) weit verbreiteten Schwalben – Flugeinlagen zwecks eigener Vorteilsnahme – kannte man hierzulande nur als Kleinkraftrad von Simson.

Bilderbuch-Karriere mit Ecken und Kanten: 1991 wurde Merbitz Abteilungsleiter im Landeskriminalamt für Extremismus, Terrorismus, polizeiliche Spionagebekämpfung. Ab 2012 baute der dreifache Familienvater das Operative Abwehrzentrum zur Bekämpfung extremistischer Straftaten auf. Als Landespolizeipräsident (2007 bis 2012) hatte der Thüringer so seine Probleme mit den politischen Würdenträgern. „Auf gut Deutsch: Ich war ein steter Sackgänger.“ Der stattliche Staatsdiener wollte insbesondere im Kampf gegen den Rechtsextremismus mehr. Mehr Beamtinnen und Beamte, bessere Vernetzung, bessere Ausrüstung. „Mir ging immer alles viel zu langsam. Wenn man einen Kampf gewinnen will, braucht man mindestens Waffengleichheit. Man geht ja auch nicht mit Pfeil und Bogen zu einer Schießerei.“ Merbitz’ hemdsärmelige Herangehensweise, Volksnähe und klare Positionierung gegen rechtes Gedankengut kam nicht nur in der Bevölkerung gut an. 2009 wurde er für sein Engagement gegen Rechtsextremismus mit dem Paul-Spiegel-Preis des Zentralrates der Juden geehrt. Das Verhältnis zwischen dem sendungsbewussten Polizei-Boss und dem sächsischen Innenminister Markus Ulbig (CDU) verfinsterte sich, mündete in einer unwürdigen Posse um vermeintliche Merbitzsche Privatfahrten im Dienstwagen und einem Wechsel an der Polizei-Spitze. Rainer Kann beerbte Merbitz, der 2012 Polizeipräsident von Leipzig wurde.

„Schultze und Leipzig – das war ein Missverständnis“

Erste Frage des Neuen: Wie sind die in Leipzig? „Ich bin dann raus zum Beschnuppern. In die Stadt, auf die Straßen, ins Fußball-Stadion.“ Auch in Kneipen und in die Sächsische Pfeifenstube gegenüber dem Präsidium. Und er hat jeden einzelnen Brief aus der Bevölkerung beantwortet. „Wenn eine Telefonnummer dabei war, hab’ ich angerufen. ,Hier Merbitz, Polizeipräsident. Sie haben einen Blechschaden? Wie kann ich helfen?‘ Die meisten dachten, sie werden auf den Arm genommen. Man muss miteinander reden.“

Dass sein Nachfolger Torsten Schultze (56) schon wieder sein Ex-Nachfolger ist und durch René Demmler (49) ersetzt wurde, kommentiert Merbitz so: „Ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Aber Schultze und Leipzig hat nicht gepasst, das war ein Missverständnis.“ Dazu das kommunikative Chaos bei der Silvester-Randale 2020 in Connewitz. Nachfolger Demmler? „Ein guter Mann, der packt das.“

Merbitz legt an dieser Stelle Wert auf grundsätzliche Bemerkungen. „Bei aller notwendigen Kritik: Die Beamtinnen und Beamten üben einen sehr wichtigen, harten und gefährlichen Beruf aus, der noch dazu nicht besonders gut bezahlt ist. Ich würde mir da mehr Respekt und Verständnis wünschen.“ Der Mann war bei den Straßenschlachten am 12. Dezember 2015 mittendrin, als Linksautonome die Polizei mit Pflastersteinen bewarfen. „Eine junge Beamtin setzte den Helm ab und fing an zu weinen. ,Was machen die hier mit uns? Ich habe doch auch Kinder.‘“

Sein emotionalster Moment? Merbitz schießen die Tränen in die Augen. „Als mich Uwe Matthias anrief und sagte: ,Bernd, wir haben ihn.‘“ Leipzigs damaliger Kripochef Matthias sprach 2008 vom Mörder eines kleinen Mädchens.

Seine schönste Zeit in 44 Dienstjahren? „Die sieben Jahre in Leipzig.“ Beim Merbitz-Abschied im Februar 2019 im Neuen Rathaus gibt es Bemmen, Bockwurst, Bier. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) nennt ihn „Polizeipräsident und Institution“. Merbitz sagt an jenem Tag, dass „44 Jahre genug sind“ und es Zeit ist, sich „um meine Familie zu kümmern“.

„Es ist mir sehr schwer gefallen, aufzuhören“

Das war nur die halbe Wahrheit, sagt der Geständige zwei Jahre später beim Kaffee. „Heute kann ich es ja sagen: Es ist mir sehr schwer gefallen, aufzuhören. Ich war Polizist mit Leib und Seele, hatte lange daran zu knabbern.“ Der Ausflug in die Politik – unerquicklich. Bei der Landtagswahl in Sachsen tritt Merbitz für die CDU als Direktkandidat im Wahlkreis Nordsachsen 3, unterliegt AfD-Kandidatin Gudrun Petzold. AfD, ausgerechnet. 2020 tritt Merbitz aus der CDU aus. Nach einem unbeantworteten Brief an den Ministerpräsidenten des Freistaates, Michael Kretschmer (CDU).

Langweile im Ruhestand, Herr Merbitz? „Nein, ich bin ja Präsident geblieben, habe gut zu tun“, sagt der Vorstandsvorsitzende des SC DHfK Leipzig, „ich gehe meiner Frau also nicht ständig auf die Nerven.“

Seine Pistole, eine österreichische Glock, hat Bernd Merbitz im Februar 2019 abgegeben. „Ich musste in 44 Jahren keinen einzigen Schuss abgeben. Gott sei Dank.“

Von Guido Schäfer