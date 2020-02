Leipzigs Ex-Stadtwerke-Chef Wolfgang Wille ist tot

Leipzig

Der langjährige Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Wille ist tot. Er starb – für viele überraschend – am 4. Februar im Alter von 76 Jahren im Leipziger St. Elisabeth-Krankenhaus. Der Volljurist war von Leipzigs erstem Nachwende-Oberbürgermeister Hinrich Lehmann-Grube ( SPD) 1991 als Energieexperte von Saarbrücken nach Leipzig geholt worden und hatte in mehreren spektakulären Prozessen erreicht, dass die Stadtwerke Leipzig wieder zu 100 Prozent kommunales Eigentum wurden.

Erfolgreichster Stadtwerke-Geschäftsführer

Wille wurde dann mit der Wiedergründung der Stadtwerke Leipzig am 1. Juli 1992 kaufmännischer Geschäftsführer des Unternehmens und blieb es bis zu seiner Pensionierung am 1. Juli 2007. Er ging damit als längster und erfolgreichster Geschäftsführer in die Firmengeschichte ein und machte die Stadtwerke mit einem spektakulären Expansionskurs zum erfolgreichsten Energieunternehmen der neuen Bundesländer. Auf seine Initiative gingen unter anderem die Gründung der Tochtergesellschaft Perdata und HL-Komm zurück, die nach seiner Pensionierung von der Stadt veräußert wurden. Wille hat auch in Polen Anteile an anderen Fernwärmeunternehmen erworben, die Leipzigs kommunaler Energiedienstleister noch immer besitzt. Durch sie fließen auch heute noch jedes Jahr Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe aus Polen nach Leipzig.

Ex-Stadtwerke-Chef Wolfgang Wille mit seiner Frau Ewa im Februar 2018. Quelle: A. Kempner

Der Wahl-Leipziger gehörte auch zu den ersten Geschäftsführern der städtischen Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (LVV), mit der die Gewinne der Stadtwerke steuermindernd mit den Verlusten der Verkehrsbetriebe verrechnet werden. Über ein Jahrzehnt war er auch Aufsichtsratsmitglied der Leipziger Konsum-Genossenschaft, zuletzt als Aufsichtsratsvorsitzender.

Geschätzter internationaler Berater

Darüber hinaus war er auch Mitglied in zahlreichen Verbänden, so unter anderem Vorsitzender des Verbandes kommunaler Unternehmen Sachsen. Der Ausnahme-Manager gehörte auch mehrere Jahre dem diplomatischen Corps Sachsen an, wo er als Honorarkonsul die Mongolei vertrat.

Nach seiner Pensionierung wurde er als internationaler Berater geschätzt. So war er für den französischen Konzern Dalkia Aufsichtsratsmitglied in Polen und für die Europäische Entwicklungsbank Aufsichtsratsmitglied in einem russischen Fernwärmeunternehmen in Taganrog.

In Leipzig lebte er zuletzt in Stötteritz. Er hinterlässt seine Frau Ewa, die er in Leipzig kennenlernte und die ihn auch in seiner letzten Stunde begleitete.

Von Andreas Tappert