Leipzig

Mit so etwas muss man nach so vielen Jahren bei der Feuerwehr schon rechnen: Ein Feueralarm unterbrach am Freitag die Abschiedsfeier von Leipzigs Feuerwehrchef Peter Heitmann (60). Gegen 12 Uhr hatten er, seine Frau Karin und weitere Gäste schon im Ratskeller Platz gefunden, als ein – natürlich ausgetrickste...