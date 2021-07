Leipzigs Feuerwehr ist unterwegs zu den Flutopfern in Rheinland-Pfalz

Leipzig

Mit zwei Löschzügen und rund 60 Einsatzkräften ist die Leipziger Feuerwehr seit Montagfrüh in das von der Flutkatastrophe besonders stark betroffene Rheinland-Pfalz unterwegs. „Auf ein Ersuchen aus Rheinland-Pfalz haben wir die entsprechenden Kräfte zusammengestellt“, erklärte am Montag Axel Schuh, Leiter der Branddirektion. Die Fahrt führe zunächst zur Einsatzzentrale an den Nürburgring. Zum Konvoi gehört auch eine achtköpfige medizinische Task-Force des Deutschen Roten Kreuzes.

Entwarnung – und dann ein neuer Hilferuf

Die Leipziger hatten schon seit Freitag Kontakt mit dem Gemeinsamen Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern, das die Hilfeeinsätze koordiniert. Das Zentrum hatte in Leipzig ursprünglich Sanitätsunterstützung beantragt, worauf im neuen Feuerwehrzentrum an der Gerhard-Ellrodt-Straße ein Spezial-Konvoi zusammengestellt wurde. Dieser Konvoi war am Freitag um 23.30 Uhr abfahrbereit, rückte dann aber doch nicht aus, da plötzlich aus dem Krisengebiet die Nachricht eintraf, dass keine Sanitätsunterstützung mehr benötigt wird. Am Sonntag hieß es dann, dass technischen Hilfeleistungen gebraucht würden. An der Gerhard-Ellrodt-Straße wurde deshalb sofort ein neues Team mit anderen Spezialfahrzeugen zusammengestellt.

Start war um 8.30 Uhr am neuen Feuerwehr-Zentrum an der Gerhard-Ellrodt-Straße.

„In der Nacht ging dann alles ganz schnell“, so Nils Witte, Leiter des Leipziger Einsatzstabes. Um 3.30 Uhr sei zunächst eine telefonische Anforderung aus dem Krisengebiet eingetroffen, drei Minuten später folgte die schriftliche Bitte. Sofort wurden die Feuerwehrleute alarmiert, die Technik herangefahren und Verpflegungspakete für den etwa zehnstündigen Anmarsch verladen. Anschließend gab es eine Lageeinweisung und eine Verabschiedung durch Branddirektor Schuh. „Um 8.30 Uhr sind die Einsatzkräfte dann abgefahren“, so Witte.

„Wir können völlig autark arbeiten“

Die insgesamt 71 Kameraden und DRK-Helfer fuhren mit ihren 18 Fahrzeugen zunächst auf die Autobahn 9 und von dort auf die Autobahn 4. „Wenn unser Kameraden am Nürburgring eintreffen, werden sie einige Stunden ruhen und dann am Dienstagmorgen zu ihren Einsatzorten ausrücken“, schildert Witte. Geplant sei ein Einsatz in Schichten – jede soll zwölf Stunden dauern. „Wir sind darauf vorbereitet, Orte von Schutt, Sperrmüll und Schlamm freizuräumen“, erklärt der Einsatzleiter. „Unsere Kameraden haben auch Seilwinden dabei, um schwere Gegenstände zu verrücken, zum Beispiel Autos. Sie können auch losgerissene und verkeilte Metallgegenstände zerlegen.“

Auch schwere Technik mit Spezialgeräten wird zu den Flutopfern im Westen transportiert.

Zum Konvoi gehört ein Rüstwagen, der diese Technik geladen hat. Außerdem rollen Führungsfahrzeuge, Katastrophenschutzzüge und ein Werkstattwagen mit Ersatzteilen gegen Westen. Mitgeführt werden auch Pumpen und Stromerzeugungsaggregate, die im Katastrophengebiet besonders dringend benötigt werden. Und Logistik-Fahrzeuge für die Eigenversorgung, zum Beispiel eine Feldküche. „Wir können völlig autark arbeiten“, betont Witte. Dies sei notwendig, um die im Krisengebiet überbeanspruchte Logistik nicht weiter zu schwächen. Für die Eigensicherung fährt auch ein Krankenwagen des DRK mit. Die Einsatzdauer ist für alle auf 48 Stunden kalkuliert; dann dürften die Kräfte der Leipziger erschöpft sein, heißt es.

Auch THW und Bundeswehr helfen

Die Besatzungen der Fahrzeuge bestehen zum Großteil aus ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligen Feuerwehren Baalsdorf, Holzhausen, Mölkau, Süd, Grünau, Plaußig, Lützschena-Stahmeln, Böhlitz-Ehrenberg, Lindenthal, Liebertwolkwitz und des DRK.

Zehn Stunden sind die Kameraden und DRK-Helfer unterwegs. Am Dienstagmorgen beginnt im Krisengebiet die erste Zwölf-Stunden-Schicht.

Leipzigs hauptamtliche Feuerwehrkameraden sind in der Stadt geblieben, um hier weiter die Sicherheit zu gewährleisten. Ihre Zahl sei so bemessen, dass sie den Schichtbetrieb sicherstellen können – nicht mehr, heißt es im Rathaus. Leipzig gehe mit seinen Hilfeleistungen für die Flutopfer bis an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit.

Auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) aus Sachsen und Thüringen sind auf den Weg ins Katastrophengebiet – insgesamt 90 Kameradinnen und Kameraden aus 13 Ortsverbänden. So das THW Apolda, Döbeln, Dresden, Eisenach, Erfurt, Freiberg, Gotha, Heiligenstadt, Kamens, Leipzig, Sonneberg, Suhl und Zwickau. Bundeswehrsoldaten aus Sachsen helfen ebenfalls.

Von Andreas Tappert