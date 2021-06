Axel Schuh (51) wurde in Heidelberg geboren. Er begann seine Karriere bei der Feuerwehr in Mannheim, arbeitete anschließend beim Landratsamt im Rhein-Neckar-Kreis und wechselte über die Berufsfeuerwehr Gera schließlich nach Leipzig. Seit 2017 war er Einsatzleiter und ab 2018 zunächst Stellvertreter von Branddirektor Peter Heitmann. Nachdem der in den Ruhestand gewechselt war, rückte Schuh 2019 an die Spitze der Berufsfeuerwehr Leipzig auf. Seine rund 400 Leute sind sowohl in der Feuerwehr als auch Rettungsdienst im Einsatz.