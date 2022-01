Leipzigs Förderprogramm für Gründächer soll dieses Jahr endlich Früchte zeigen

Leipzig

Das Förderprogramm für Gründächer soll nun endlich in die Gänge kommen. Nachdem die öffentliche Werbung lange schleppend lief, hat sie jetzt Schwung aufgenommen. Auf City-Light-Plakaten – unter anderem am Martin-Luther-Ring – erfuhren interessierte Leipzigerinnen und Leipziger im Januar, dass es ein solches Programm überhaupt gibt und wo sie sich näher informieren können. Vom Stadtrat beschlossen und mit Finanzmitteln ausgestattet wurde das Programm bereits im September 2020.

Anschieber der Gründachstrategie ist die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, die sich seit 2015 dafür einsetzt. In dieser Woche will die Fraktion erneut bei der Stadtverwaltung anfragen, wie der Sachstand ist. „2020 begann das Programm erst so spät, dass faktisch nur sehr wenige Anträge vorlagen. Vergangenes Jahr war das Programm noch in weiten Teilen unbekannt. Jetzt läuft die Öffentlichkeitsarbeit dazu. Wir erhoffen uns davon einen spürbaren Schritt“, sagt Michael Schmidt, Referent der Fraktion.

Leitspruch führt in die Irre

Bis Juni 2021 waren lediglich 15 Anträge bei der Stadt eingegangen – und es wurden knapp 100 000 Euro bewilligt. Die Grünen haben inzwischen selbst eine Werbeaktion mittels Postkarte organisiert, die in Kultur- und Sporteinrichtungen ausliegt. „Möglicherweise wird man auch über eine Ausweitung des Programmes reden müssen“, so Schmidt. Dass auf den Plakaten der Stadtverwaltung der Leitspruch „Den Klimawandel gemeinsam gestalten“ aufgedruckt ist, findet die Fraktion vollkommen irreführend: „Wir wollen nicht den Klimawandel gestalten, sondern ausbremsen und Gegenmaßnahmen ergreifen.“

Im Doppelhaushalt für 2021/2022 stehen jährlich 500 000 Euro für grüne Dächer auf Neubauten oder bestehenden Objekten zur Verfügung. Bedingung: Das Projekt muss mindestens auf 15 Jahre angelegt sein, mindestens zehn Quadratmeter groß sein und darf sich nicht auf städtischen oder staatlichen Objekten befinden. Von der genauen Lage im Stadtgebiet hängt ab, wie hoch der Förderanteil ist: In sogenannten Klimasanierungsbereichen sind es 50 Prozent, in Ergänzungsbereichen 25 Prozent, in sonstigen Bereichen zehn Prozent. Ein interaktiver Stadtplan gibt Auskunft, wo sich welche Bereiche befinden. Die Einteilung beruht auf der Stadtklimaanalyse Leipzig 2019. Demnach sind Teile der Stadt klimatische Sanierungsfälle, andere Bereiche werden in Zukunft gefährdet sein.

Wärmeinseleffekt tritt häufiger auf

Der Sommer in Leipzig ist teilweise belastend: Am Tag schwitzt die Stadt, nachts kühlt sie sich nicht wesentlich ab. Die Gründe dafür liegen in der dichten und hohen Bebauung, in versiegelten Oberflächen, fehlendem Grün und großen Abständen zu Grünflächen. Eine Umkehr ist nicht absehbar, im Gegenteil. Da das Bevölkerungswachstum seit zehn Jahren anhält, wird der innerstädtische Raum weiter mit Wohnhäusern, Kindertagesstätten, Schulen und Supermärkten bebaut. Der Wärmeinseleffekt nimmt zu. Tagsüber könne es im Stadtgebiet sechs bis acht Grad wärmer sein als in umliegenden Regionen, sagt Meteorologe Daniel Hertel vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Bei wenig Wind und Luftaustausch erhöht sich die Schadstoffkonzentration in der Luft. Viele Menschen können schlecht schlafen, der Hitzestress kann auf Dauer gesundheitliche Folgen haben.

Infolge des Klimawandels tritt der Wärmeinseleffekt gehäufter auf als in zurückliegenden Jahren – und es ist davon auszugehen, dass die Häufigkeit weiter massiv zunehmen wird. Um den Effekt zu vermindern, hat die Stadt Leipzig verschiedene Maßnahmen ergriffen, darunter die Gründach-Förderung. 2017 wurde erstmals der Leipziger Gründachpreis ausgelobt.

Von Kerstin Decker