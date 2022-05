Leipzigs Freibäder sind bereit: Anbaden in Kleinzschocher

Leipzig

Die Becken sind gefüllt, die Anlagen vorbereitet: In Leipzigs Freibädern kann die diesjährige Freiluftsaison starten. Das Schreberbad macht am Samstag, 7. Mai, den Anfang. Alle anderen Freibäder, mit Ausnahme des Kinderfreibeckens „Robbe“ an der Schwimmhalle Nord, ziehen eine Woche später nach.

„Wir fiebern dieser Saison mit einiger Spannung entgegen. Nach den beiden zurückliegenden Corona-Jahren wird es für Badbesucher nach jetzigem Stand ein deutlich unbeschwerteres Badevergnügen in den Freibädern ohne Zutrittsbeschränkungen und Hygienekonzepte“, sagte Sportbäder-Chef Martin Gräfe am Freitag im Sommerbad Kleinzschocher. Öffnungszeiten und Eintrittspreise bleiben in dieser Saison stabil. Und bei den Wassertemperaturen in den unbeheizten Becken gilt: Die Sonne muss es richten.Leipzigs Sportbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Sportbäder, Heiko Rosenthal, lobte das Engagement der Freibadteams: „Die Bäder sind perfekt vorbereitet und bieten beste Bedingungen für alle Altersgruppen. Nicht nur, dass man hier bewacht baden kann. Die Anlagen mit den großen Liege- und Schattenflächen, den Sportanlagen und Spielplätzen, den Sanitäranlagen und Duschen sind tolle Anlaufstellen in der Freizeit“, sagt er.

Die Sonne muss noch dafür sorgen, dass die Wassertemperatur in Kleinzschocher steigt, aber die ersten Gäste wagten am Freitag den Sprung ins noch kühle Nass. Quelle: Jonas Dengler

Neues Kassensystem bringt mehr Kunden-Service

Für ein ungetrübtes Badevergnügen haben die Sportbäder wieder umfangreiche Vorbereitungen gestemmt – allem voran mit der Einführung eines neuen Kassensystems. „Besucher können damit nun auch in den Freibädern bargeldlos mit EC-Karte und natürlich auch mit der Sportbäderkarte zahlen“, erklärt Gräfe. Getestet wird das neue System in der ersten Freibadwoche im Schreberbad, was auch die frühere Öffnung erklärt.

180.000 Euro investiert – neues Personal eingestellt

In die Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten in den Freibädern flossen diesmal bislang etwa 180.000 Euro. Maßgebliche Neuerungen:Rund 50 Saisonkräfte wurden zusätzlich zum festen Mitarbeiterstamm für die Freibadsaison eingestellt, darunter Rettungsschwimmer, Kassierer und Mitarbeiter für Anlagenpflege. Insbesondere die Rekrutierung von Rettungsschwimmern gestaltete sich erneut schwierig. „Die Aus- und Fortbildung von Rettungsschwimmern ist in den vergangenen beiden Jahren durch die Corona-bedingten Schwimmhallenschließungen nahezu komplett ausgefallen. Gemeinsam mit den ansässigen Wasserrettungsorganisation wird dies nun zwar nachgeholt, bei unserem benötigten Personal konnten wir davon aber nicht in Gänze profitieren“, erklärt Gräfe.

Übersicht: Leipzigs Freibäder Sommerbad Kleinzschocher: Küchenholzallee 75, 04229 Leipzig, Mo-So 10 bis 20 Uhr Ökobad Lindenthal: Am Freibad 3, 04158 Leipzig-Lindenthal, Mo-So 10 bis 19 Uhr Sommerbad Schönefeld: Volbedingstraße 39, 04357 Leipzig, Mo-So 10 bis 20 Uhr Schreberbad: Schreberstraße 15, 04109 Leipzig, Mo-So 9 bis 21 Uhr Sommerbad Südost: Oststraße 173, 04299 Leipzig-Stötteritz, Mo-So 10 bis 20 Uhr Der Eintrittspreis ist bei allen Freibädern gleich: Vollzahler zahlen vier Euro, Ermäßigungsberechtigte drei Euro. Bei anhaltend schlechtem Wetter sowie bei Gewitter bleiben die Freibäder geschlossen! Einlassschluss ist 45 Minuten vor Ende der Öffnungszeit.

Mit dem Start der Freibadsaison und dem Wechsel eines Teils des Schwimmhallenpersonals in die Sommerbäder enden üblicherweise in einigen Schwimmhallen die Wochenend-Öffnungszeiten. Bis zum Start der Sommerferien haben mit der Grünauer Welle und den Schwimmhallen Nord und Südost aber drei der Schwimmhallen auch weiterhin an den Wochenenden geöffnet. Veränderungen gibt es auch zu Himmelfahrt und Pfingsten. Hier öffnen die Sportbäder immer jeweils zwei ihrer Schwimmhallen für Feiertagsgäste.

Am Kinderfreibecken „Robbe“ nahe der Schwimmhalle Nord werden in diesem Jahr umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Unter anderem wird ein neuer Umkleide- und Sanitärtrakt geschaffen. Neben einem neuen Kassengebäude werden zudem neue Toiletten, Duschmöglichkeiten, Wickelmöglichkeiten für Babys, Behindertenumkleiden und -duschen gebaut.

