Leipzigs Freibäder starten am 1. Juni in die neue Saison

Gute Nachrichten für alle Badefans: Leipzigs Freibäder starten am kommenden Dienstag in die neue Saison. Lange hatte eine Öffnungsperspektive gefehlt. Doch mit der neuen sächsischen Corona-Schutzverordnung dürfen Freibäder ab dem 31. Mai wieder öffnen.

„Nach vielen Wochen der Unklarheiten und Kurzarbeit geht es nun ganz schnell. Die Arbeiten auf den Anlagen laufen auf Hochtouren, damit die letzten Vorbereitungen pünktlich abgeschlossen werden können“, sagt der Geschäftsführer der Leipziger Sportbäder, Martin Gräfe. Pünktlich zum Kindertag soll der Badebetrieb dann starten.

Beim Freibadbesuch sind einige Corona-Regeln zu beachten

Bis dahin stehen letzte Technikchecks, Grünpflege und Check der Becken auf dem Programm. Am 1. Juni werden die fünf Freibäder und das Kinderfreibecken Robbe an der Schwimmhalle Nord wieder Besucherinnen und Besucher empfangen. „Wir sind guter Dinge, dass wir den Gästen trotz erschwerter Umstände wieder einen entspannten Bädersommer bieten können. Wir bitten unsere Besucher, sich auf die veränderten Verhältnisse einzulassen und hoffen auf Verständnis und gegenseitige Rücksichtnahme“, sagt Gräfe.

Wie schon in der Badesaison 2020 müssen einige Corona-Regeln beachtet werden. Das Besucherkontingent für jedes Bad ist begrenzt. Geimpfte, Genesene sowie tagesaktuell negativ Getestete dürfen die Freibäder besuchen. Akzeptiert werden nur Covid-19-Tests aus offiziellen Testzentren. Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr benötigen keinen Test. Vor Ort müssen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Im Kassenbereich, in den Sanitärbereichen oder am Imbiss ist das Tragen von medizinischen OP-Masken oder FFP-2-Masken verpflichtend.

Schulschwimmen startet am 31. Mai

Die acht städtischen Schwimmhallen rüsten sich nach mehr als einem halben Jahr Schließung ebenfalls für eine Wiedereröffnung. Ab dem 31. Mai starten dort Leipzigs Schulen zunächst mit dem Schulschwimmen. Wann Vereinssport und öffentliches Baden folgen, steht derzeit noch nicht fest. „Wir gehen davon aus, dass wir hier im Laufe des Juni Klarheit haben werden“, sagt Gräfe.

Nach den Corona-Erfahrungen aus dem Vorjahr gehen die Sportbäder optimistisch in die Freibadsaison. Öffnungszeiten und Preise bleiben unverändert. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.

Von Lilly Günthner