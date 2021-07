Leipzig

Baden und Schwimmen in den Leipziger Bädern wird einfacher. In Schwimmhallen und Freibädern ist keine Kontaktnachverfolgung mehr nötig. Ein Mund-Nase-Schutz wird nicht mehr vorgeschrieben, aber weiter empfohlen. Das teilten die Leipziger Sportbäder mit. „In den Schwimmhallen und Freibädern steigt somit die Chance, am Einlass nicht mehr allzu lange warten zu müssen“, sagt Geschäftsführer Martin Gräfe.

In den Sommerferien vom 26. Juli bis 3. September sind in diesem Jahr mehr Hallenzeiten als üblich eingeplant. Öffentliches Baden bieten folgende Schwimmhallen an:

• 1.-3. Ferienwoche: Sportbad an der Elster

• 4.-6. Ferienwoche: Grünauer Welle

• 1.-6. Ferienwoche: Schwimmhalle Nord

Die Sportbäder ermöglichen in diesem Sommer zusammen mit der Stadt Leipzig, Leipzigs Schwimmvereinen und dem Schulschwimmzentrum zudem außerplanmäßige Schwimmkurse für Kinder. Die Schwimmhalle Mitte, die Schwimmhalle Süd und das Sportbad an der Elster öffnen daher in den Ferien für Nachholkurse. „Möglich wird das, weil wir einen großen Teil der sonst in den Sommerferien üblichen Wartungs- und Reparaturarbeiten bereits während der Corona-bedingten Schließzeit angehen konnten“, sagt Gräfe. Etwa 1.000 Kinder, die corona-bedingt keinen oder verkürzten Schwimmunterricht hatten, profitieren damit von den Angeboten.

