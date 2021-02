Leipzigs Friseure ringen mit harten Corona-Auflagen

Leipzig

Hätte man Robert Groschopp vor einem Jahr gesagt, dass er in seinem Salon eines Tages Corona-Schnelltests durchführen wird, der Friseurmeister aus Leipzig hätte das wahrscheinlich als Posse abgetan. Am Montag dürfen die Friseure bundesweit öffnen – in Sachsen fallen die Auflagen zum Infektionsschutz besonders rigide aus.

Angestellte müssen einmal in der Woche eine mögliche Corona-Infektion mit einem Antigen-Schnelltest ausschließen. Groschopp lernte sogar beim Deutschen Roten Kreuz, wie das Schnelltesten fachmännisch funktioniert. Sein Geschäft avanciert jetzt einmal wöchentlich zum Labor, denn er testet seine Mitarbeiter gleich vor Ort. Bezahlen muss der 50-Jährige die Nachweise zu seinem Ärger aus eigener Tasche.

Friseurobermeisterin Sylvia Reimann rechnet erst für „Mitte bis Ende März“ mit einer Entspannung im Termingeschäft. Quelle: André Kempner

Quadratmeter-Regelung in der Kritik

Und noch eine weitere Direktive bereitet logistische Herausforderungen: Einem Kunden muss ein Raum von zehn Quadratmetern zugestanden werden. Die Angestellten sind nicht mit inbegriffen. Wie Sylvia Reimann, Obermeisterin der Friseurinnung Leipzig, vorrechnet, sind demnach 20 Quadratmeter pro Kunde reserviert.

Volker Lux, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig, kritisiert die strikte Handhabung. „Für kleinere Betriebe ist es dadurch unmöglich, betriebswirtschaftlich sinnvoll zu arbeiten“, sagt er. Es sei beispielsweise nicht möglich, die Einwirkzeit beim Haarefärben mit dem Haarschnitt an einem anderen Kunden zu überbrücken.

Längere Öffnungszeiten

Dabei ist eng getaktetes Arbeiten essenziell, der Ansturm auf die Friseure ist nämlich überwältigend. Obermeisterin Reimann rechnet erst „Mitte bis Ende März“ mit einer Entspannung im Termingeschäft. Um das Auftragsbuch zu füllen, hat auch das Team von Beatrice Bergmann viel Zeit am Hörer verbracht.

Meisterin Beatrice Bergmann (31) hat die Öffnungszeiten ihres Salons ausgeweitet. Quelle: André Kempner

„In den vergangenen zwei Wochen haben wir jeden Tag nahezu rund um die Uhr telefoniert“, sagt die Meisterin von Bergmann Friseure. Dem ständigen Telefonieren werden sich einige Überstunden anschließen: Wie die meisten ihrer Konkurrentinnen öffnet ihr Geschäft länger als sonst.

Keine Preiserhöhungen erwartet

Im Mai vorigen Jahres hatten die Wiedereröffnungen im Friseurhandwerk eine unerwartete Nebenwirkung: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Preise um 5,4 Prozent. Während der Hauptgeschäftsführer vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller, dieses Mal keine Preissteigerungen erwartet, sieht die Handwerkskammer zu Leipzig in wachsenden Preisen eine Gefahr für einen florierenden Schwarzmarkt. Schon die Friseurschließungen allgemein hätten dies begünstigt, sagt Hauptgeschäftsführer Lux.

Die beiden Lockdowns seit Frühjahr 2020 bewertet Friseurmeister Groschopp als „Berufsverbot, weil wir keine Möglichkeit hatten, in irgendeiner Form Umsatz zu machen. Bei uns war Straßenverkauf nicht möglich.“ Er wehrt sich daher gegen Kritik aus dem Handel, der eine Ungleichbehandlung moniert. Auch wenn er den Ärger bei allen Geschäftsleuten gut verstehe.

Verdi pocht auf Einhaltung der Auflagen

Jörg Förster, Pressesprecher der Vereinigten Dienstleistungsgesellschaft (Verdi) im Landesbezirk Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, mahnt derweil, die Hygienestandards einzuhalten. In den Zeiten vor dem Lockdown habe es diverse Berichte von Angestellten gegeben, „die von dem Nichteinhalten von Arbeitsschutzvorschriften erzählten“. Die Sorge vor Ansteckungen – es ist der Grund, warum Verdi „mit gemischten Gefühlen“ in den Neustart geht.

Von Florian Reinke