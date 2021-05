Leipzig

Es ist ein Neustart mit Einschränkungen: Die niedrige Corona-Inzidenz in Leipzig lässt die Öffnung der Außengastronomie zu. Mittlerweile hat die Messestadt auch die 50er-Marke unterschritten, was weitere Öffnungen in Aussicht stellt. Welche Bedingungen, Möglichkeiten, Hoffnungen und Ängste hat die Branche nach über einem halben Jahr Zwangspause? Und welche Veränderungen gibt es? Betreiber reden darüber – in dieser Folge berichten wir aus Plagwitz.

Für Olaf Winkler kann die Gastronomieszene in Plagwitz längst mit Karl-Liebknecht-Straße und Co. mithalten. Die Vielfalt auf der Karl-Heine-Straße sei etwas ganz Besonderes. Da reiht sich der Vietnamese neben dem Hotdog-Laden ein, der seine Kreationen im Streetfood-Style verkauft; aus der Kneipe nebenan ertönt Livemusik. Winkler komplettiert dieses bunte Treiben – in der Josephstraße betreibt er sein „Joseph Pub“.

Den Stadtteil kennt er so gut wie kaum ein anderer. Die Corona-Krise hat ihn nicht in die Knie gezwungen, Ende des Monats möchte er seinen Freisitz öffnen. Rein rechtlich konnte er das schon am Freitag vergangener Woche, doch das Beispiel Winkler illustriert, warum Dürfen nicht gleich Können ist: „Gerade haben wir noch Lieferschwierigkeiten bei einigen Spezialitäten“, sagt er. Außerdem bestehe weiterhin Unsicherheit durch Faktoren wie Wetter, Corona-Inzidenzen und Auflagen. „Eine erneute Schließung wäre für uns katastrophal“, unterstreicht der Wirt.

Er sieht sich selbst als „Pionier“, schon seit 1995 empfängt er Gäste in Plagwitz. Was macht den Stadtteil für einen aus, der den Aufstieg miterlebt hat? „Heute haben wir einen außergewöhnlichen Mix aus Bars und Restaurants“, sagt Winkler.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bedingungen für Freisitze gelten als optimal

Das sei alles andere als selbstverständlich: Als er in den Stadtteil kam, gab es Leerstände, auch die Gastronomielandschaft befand sich im Anfangsstadium, wie er berichtet. Winkler hofft jetzt, dass dieser bunte Mix erhalten bleibt. Gründe für Optimismus sieht er ohnehin: Im Vergleich zur Karl-Liebknecht-Straße seien die Freisitze hier sehr tief, für Tische und Bänke gebe es daher mehr Platz. Da eine Öffnung ja vorerst nur für den Außenbereich gestattet ist, ein wichtiges Detail.

Olaf Winkler in seinem „Joseph Pub“ Quelle: Andre Kempner

Wieder Menschen vor den Kneipen und Restaurants zu sehen, darauf freut sich Winkler jedenfalls. In Zeiten des Lockdowns war von diesem bunten Treiben wenig übrig geblieben. An einem frühsommerlichen Samstagabend sitzen einige Menschen etwas trostlos auf dem Fußboden und trinken ein Bier. Das gibt es schließlich auch beim Späti. Zum Ufer des Karl-Heine-Kanals ist es auch nicht mehr weit, nur riecht es dort weniger nach Alkohol, ein Duft von Cannabis liegt in der Luft.

Lebensfreude „quillt über“

Die Karl-Heine-Straße ist längst zum Epizentrum des Szene-Stadtteils Plagwitz avanciert, Studierende und junge Menschen aller Couleur wollen nicht nur in den Leipziger Süden oder Osten, auch der Stadtteil im Westen ist en vogue.

Beliebter Treffpunkt ist auch der Felsenkeller: Als beliebte Location für Partys und Veranstaltungen ist er einer der kulturellen Leuchttürme des Stadtteils. Jörg Folta heißt der Chef. Auch wenn weiterhin das Tanzverbot gilt, seit dem Wochenende hat er zumindest den Biergarten wieder geöffnet. Bei der Planung hatte Folta ein Problem weniger: Der Felsenkeller ist bereits ein Testzentrum, die Infrastruktur ist also gegeben. Für den Start hat er sich gleich ein Motto ausgedacht: „Euphoria“ heißt es, die Inspiration hat Folta aus Israel. Es beschreibe die „überquellende Lebensfreude, die sich mit Öffnung der Gastronomie ausbreitet“.

Eine Bar wird zum Eisladen

Nicht alle ziehen beim Neustart sofort mit. Oder können das nicht. Jens Kannengießer gehört mit seiner Lokalität „Pool Garden“ dazu. Er zieht gerade in die Zschochersche Straße um, das Vorhaben konnte auch Corona nicht stoppen. Trotzdem möchte Kannengießer etwas loswerden: „Ich glaube, dass der Großteil der Kolleginnen und Kollegen durchkommen wird.“

„Wie die Karli vor zehn Jahren“, sagt Jens Kannengießer vom Restaurant „Pool Garden“ in der Erich-Zeigner-Allee Quelle: Andre Kempner

Die Karl-Heine-Straße sei für ihn wie die „Karli“ vor zehn Jahren. Plagwitz sei authentischer, auch durch die Verbindung mit der Industriekultur. „Während es im Süden schon viele teure Restaurants gibt, ist es hier erschwinglicher“, sagt er. Noch dazu ist es die Kreativität der Gastronomen, die Plagwitz auszeichnet. So kam Lukas Adolphi während des zweiten Lockdowns auf die Idee, seine auf Cocktails spezialisierte Nepomuk Bar in der Zschocherschen Straße zum Eisladen umzufunktionieren. Seit Ende März kauft er Gefrorenes unter dem Namen „Nicediele“. Das neue Konzept hat die fehlenden Gastro-Einnahmen zumindest etwas abgefedert.

Lukas Adolphi ist Betreiber der „Nepomuk Bar“ – seit März verkauft er Eis Quelle: Christian Modla

Für den Sommer will Adolphi nun zweigleisig fahren, also die Nicediele weiterführen und den Barbetrieb aufnehmen, sobald es möglich ist. Das Amt hat ihm etwas mehr Raum für Freisitze eingeräumt, so dass er nun auf 30 Außenplätze kommt. Im Gegensatz zu vielen Branchen-Kollegen sind bei ihm die staatlichen Hilfen schnell auf dem Konto gelandet.

Ein Barbetreiber muss aufgeben – und steht wieder auf

Durchgehalten haben aber nicht alle. Fabio Barretto war Betreiber einer Bar, die Corona-Krise zwang ihm zum Aufgeben. „Ich habe in dieser Corona-Zeit sehr viel gelernt“, erzählt er. Auch dass Aufstehen besser ist, als liegen zu bleiben. Daher hat Barretto umgesattelt, in der Lützner Straße eröffnet er jetzt einen Lebensmittelmarkt mit portugiesischen, spanischen und südamerikanischen Spezialitäten. „Ich habe unter der Situation sehr gelitten, weil ich der Einzige bin, der in meiner kleinen Familie Geld verdient“, sagt er in gebrochenem Deutsch. Der Optimismus schwingt mit: „Ich habe trotzdem Hoffnung, dass alles besser wird.“

Fabio Baretto musste seine Bar schließen – jetzt eröffnet er einen kleinen Supermarkt Quelle: Andre Kempner

Von Florian Reinke und Mark Daniel