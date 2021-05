Fast sieben Monate Zwangspause gehen für die Gastronomie in Leipzig zu Ende. Zur vorsichtigen Öffnung der Gastronomie befragten wir Wirte in der Kolonnadenstraße, wie sie mit der Notlage umgegangen sind, nach der personellen Situation und eventuellen Preiserhöhungen. In mindestens einem Lokal ist die Lage dramatisch.