Leipzigs Gastronomen sind zurück: So ist die Lage auf der Südmeile

Leipzig

Über ein halbes Jahr war es auch auf Leipzigs Gastro-Meile im Süden der Stadt gespenstisch ruhig, man traf sich vor den Bistros zum Essenabholen oder vorm Späti. Nach sieben Monaten des Lockdowns erwacht die bunte Szene-Landschaft rund ums Connewitzer Kreuz langsam wieder zum Leben: Zwei Gastronomen haben sich getraut, noch während des Lockdowns ihren Laden an den Start zu bringen, ein anderer pünktlich zum Neustart am 14. Mai erstmalig aufgeschlossen. Und auch in die alteingesessenen und geliebten Nachbarschaftkneipen nehmen wieder Fahrt auf.

Essen zum Mitnehmen als „Beschäftigungstherapie“

Während der Zwangspause ließen einige Betreiber ihre Küche nicht auskühlen und lieferten Speisen aus. So wie Sascha Pahnke von der Gaststätte „Waldfrieden“: „Für die Gäste eine schöne Sache, für uns nur Beschäftigungstherapie“, so der Gastronom, der seit dem Kaltstart vor einer Woche wieder ein Ziel vor Augen hat und optimistisch in die Zukunft blickt. Zwei Tage habe er gebraucht, um alles hoch zufahren – Lieferanten und das Personal aktiviert, endlich wieder Fassbier besorgt und sämtliche Räume infiziert. Auch in seiner „Frau Krause“ ums Eck war die Wiedereröffnung trotz strömenden Regens ein voller Erfolg: „Die Gäste beachten die Regularien und sind total froh. Es meckert keiner“, sagt der Chef zufrieden. Nur eine Sorge quält ihn. Die Hälfte seiner Pauschalkräfte ist abgesprungen und fehlt im laufenden Geschäft.

Wiedereröffnung geglückt: Waldfrieden-Chef Sascha Pahnke im Biergarten. Quelle: Andre Kempner

Neulinge am Start, Alteingesessene warten noch ab

Eine Neueröffnung ließ vergangene Woche aufhorchen – das „Maex“ in der Bornaischen Straße und auch die im Lockdown an den Start gegangenen Food-Dealer „Paps“ stellten nebenan erstmalig ihre Stühle vors Lokal. Andere Kneipen wie die „ConnSTANZE“ im Werk 2, die „Südbrause“, der „Goldfisch“ oder das „Gasthaus Barabbas“, besser bekannt als „Vergebung“ haben ihre Türen noch verschlossen. Ganz anders Jens Krüger. Der hat seine Schürze längst wieder angezogen und bedient seine Gäste im Biergarten seines Lokals „Betten Költzsch“. Mit Kreide hatte der Ur-Leipziger an der Haustür die Zeit seit der Schließung gezählt. Fast 200 Tage lang. „Wir Gastronomen fühlen uns wie die Buhmänner der Nation“, sagte er Ende April. Dazu steht er noch heute.

Gastronom Jens Krüger ist der Wirt vom "Betten Költzsch" in Leipzig-Connewitz. Er zählt die Tage seiner Schließung und hofft auf eine baldige Öffnung seines Biergartens. Quelle: Regina Katzer

Endlich wieder in Gesellschaft

Bleibt die Inzidenz in Leipzig weiter unter 50, könnten am 31. Mai auch die Innenbereiche wieder öffnen. „Eine gute Sache. Denn Außengastronomie ist immer nur zeitlich begrenzt möglich. Und ich habe auch Angst vor dem Winter, vor der nächsten Welle“, sagt er und bringt seinen Stammgästen, dem Ehepaar Böhlig, endlich wieder ein Frischgezapftes und ein Glas Aperol-Spritz mit Strohhalm. Die 52-jährige Andrea und ihr Ehemann Andreas kommen regelmäßig ins BK, essen am liebsten Schnitzel und Grillhaxe (ab 24. Mai gibt es wieder warme Speisen) oder lassen sich mit Kaltgetränken verwöhnen. „Endlich können wir wieder in Gesellschaft sein“, freuen sich beide und stoßen an.

Das Ehepaar Böhlig (von der ehemaligen Konditorei in Connewitz) ist froh, wieder in Gesellschaft anstoßen zu können. Quelle: Regina Katzer

Alle Mitarbeiter wieder am Start

Das Traditionslokal Bayerischer Bahnhof ist seit dem 20. Mai zurück. Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Restaurantleiter Dominik Poschwald am Donnerstag Punkt 12 Uhr die zahlreichen Gäste zu sächsisch-bayerischer Kost und Gerstensaft aus eigener Herstellung. „Wir haben uns bewusst gegen eine Öffnung am 14. Mai entschieden. Ein paar hart gesottene Gäste im Biergarten bei Regen reichen nicht aus, um kostendeckend zu arbeiten“, sagte Frank Wiegand, stellvertretender Geschäftsführer vom Bayerischen Bahnhof Gasthaus und Gosebrauerei Leipzig vor einer Woche. Die Hilfen seien auch hier geflossen, mit Verspätung, und für den Erhalt der Geräte und Technik sowie des minimalen Geschäftsbetriebes sinnvoll eingesetzt worden. Dass alle 85 Mitarbeiter jetzt aus der Kurzarbeit zurückgeholt werden konnten, ist eine gute Nachricht. Am Eröffnungstag waren es hauptsächlich Stammgäste, die sich über die Online-Reservierung angemeldet hatten. „Die Gesichter kenne ich alle“, lacht Wiegand mit Blick auf die beiden Freisitze, auf denen insgesamt 400 Besucher Platz finden.

Wirt Frank Wiegand vom Bayerischen Bahnhof kann wieder Gäste im Freisitz begrüßen. Quelle: Andre Kempner

Tiefe Wunden

Im idyllischen Stadtteil Marienbrunn im Leipziger Süden betreibt Familie Fuchs das „Restaurant zum Rosengarten“. Direkt an der Märchenwiese, seit 30 Jahren. „Corona hat bei uns allen tiefe seelische Wunden hinterlassen, welche vielleicht erst in Zukunft zum Tragen kommen“, sagt Torsten Fuchs. Trotzdem sei der Gastronom optimistisch, dass es weitergehe – auch in Hinblick auf die voraussichtliche Öffnung der Innenbereiche. Nur die Außengastronomie würde für das Restaurant bedeuten, dass auch weiterhin ein Teil des Personals in Kurzarbeit bleiben müsste. Dankbar sei der Wirt über die Unterstützung der Stammgäste im To-Go-Geschäft, ohne die wären die Hilfen bereits wieder verbraucht.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aushilfen gesucht

Nur zwei Kilometer vom Connewitzer Kreuz entfernt, konnte Christian Leiding vom „Forsthaus Raschwitz“ lange Zeit nur von einem Neustart träumen. „Wir sitzen genau auf der Grenze und gehören zum Landkreis. Wenn wir stabil unter Inzidenz 100 sind, dann gibt es Hoffnung“, sagte er vor einer Woche. Jetzt ist es soweit! Am Pfingstsonntag darf der 34-Jährige den Biergarten in der Koburger Straße ab 12 Uhr öffnen. 

Chef Christian Leiding vor seinem geschlossenen Restaurant Forsthaus Raschwitz. Quelle: Andre Kempner

Seine Stamm-Mannschaft von zehn Leuten ist wieder an Bord: „Dennoch fehlen Aushilfen, die sich gerne melden dürfen“. Leiding hofft, dass die Gäste zahlreich wiederkommen, Ausflüge ins Grüne planen und das ländliche Flair des Forsthauses in Markkleeberg genießen.

Von Regina Katzer