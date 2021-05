Leipzigs Gastronomen sind zurück: So ist die Stimmung in Schleußig

Leipzig

Über 500 Kilometer sind es von Leipzig an die deutsch-französische Grenze, soll es ans Meer gehen, dann kommen noch ein paar hundert Kilometer oben drauf. Dabei genügt eigentlich ein Weg nach Schleußig – in der „Chocolaterie“ von Alexandra Picouays wird man sogar mit französischem Akzent begrüßt; und für Wasser ist auch gesorgt: Schleußig ist bekannt als „Insel“, als einziger Stadtteil ist er fast vollständig von Wasser umgeben.

In der Chocolaterie klingt Mitarbeiterin Isabell Léonar heiter – auch wenn der Außenbereich nach wie vor geschlossen ist. Der Straßenverkauf ist ein probater Ersatz geworden, die süßen Leckereien lassen sich ja auch gut „auf die Hand“ verkaufen, wie sie berichtet. Eine originale Kneipenmeile gibt es in Schleußig nicht, in den letzten Jahren ist die Könneritzsraße aber durchaus in die höhere gastronomische Liga aufgestiegen: Vegetarisch, syrisch, mexikanisch, griechisch: ein Potpourri aus Restaurants, Bars und Kneipen findet sich hier und in den Nebenstraßen; Szenekneipen ziehen auch junge Familien und Studierende auf die „Insel“.

Alexandra Picouay in ihrer Chocolaterie Quelle: Andre Kempner

Nicht alle öffnen die Freisitz – obwohl das erlaubt ist

Allmählich kehrt das Leben zurück– das beobachtet auch Khalas vom syrischen Gastronomiebetrieb „Maza Pita“.“In den letzten beiden Wochen hatten wir schon gut zu tun“, sagt er – obwohl er den Freisitz nach wie vor geschlossen hat. Längst nicht alle Wirte nutzen die Gelegenheit, draußen zu bewirten, bei Maza Pita sei das unter den geltenden Auflagen „viel zu aufwendig“, daher bleibt es beim Abholservice. Normalerweise ist das Team sogar mit einem Foodtruck auf Festivals unterwegs, in diesem Jahr geht das natürlich nicht.

Bei Maza Pita gibt es syrische Spezialitäten – aber noch keine Außengastronomie. Quelle: Andre Kempner

Einige Meter weiter betreibt Pia Günther-Nitzsche die „Bauhütte“, für Umbrüche möchte sie die Krise nicht nutzen. „Wir werden unser bewährtes Konzept weiterführen, also nicht auf jeden Trend aufspringen und um jeden Preis hip sein“, sagt sie. Daher gebe es weiterhin „Bauernfrühstück, Bratmakkaroni und Königsberger Klopse“.

Die Hilfen haben unser Überleben gerettet“

Ohne Sorgenfalten blickt aber auch die Bauhütte nicht in die Zukunft: „Wir sind gespannt, ob es ein Abendgeschäft wie vorher geben wird. Oder ob die Menschen sich zwischenzeitlich andere Beschäftigungen gesucht haben und die Gemütlichkeit und spezielle Atmosphäre des Zusammenseins beim Bier schlicht vergessen haben.“

Im „Jimmy Orpheus“ hofft Lars Meyer indes, Ende der kommenden Woche wieder an der frischen Luft öffnen zu können, noch sei alles noch auf den To-Go-Service ausgerichtet. Die Gastro-Szene sieht er auch in Schleußig stark strapaziert. „Die finanziellen Auswirkungen sind natürlich verheerend, obwohl ich nicht davon ausgehe, dass viele Betriebe schließen müssen“, erklärt er. Er hat die Krise mit seinem Team jedenfalls auch kreativ genutzt: Inzwischen habe man mit „großem Erfolg“ vegane Burger eingeführt.

Mitarbeiter Alessandro Porcelli im Kuultivo: Die finanziellen Hilfen haben das Restaurant gerettet. Foto: Andre Kempner Quelle: Andre Kempner

Während die „Bauhütte“ auf monetäre Hilfspakete des Bundes verzichtet hat, wird Michael Bauß vom Restaurant „Kuultivo“ deutlich: „Die Hilfen haben unser Überleben gerettet“, sagt er. Die Durststrecke dürfte jetzt überstanden sein, er hofft auf einen „langen und anstrengenden“ Sommer.

Von Florian Reinke