Leipzig

Am Stannebeinplatz wird es ungemütlich. Es ist Donnerstagmittag, und im dunkel marmorierten Himmel braut sich wieder was zusammen. Dass es trotzdem einladend schön ist auf dem Areal zwischen kleiner Berger- und breiter Gorkistraße, liegt nicht ganz unmaßgeblich am Café Trago und dessen Freisitz. Gerade werden die Flächen wieder nass, aber vom Personal kurz darauf schnell wieder benutzbar gemacht.

Die Launen den Wetters nehmen Gäste und Bewirtende in Kauf – Hauptsache, es geht weiter. Vor einer Woche, gleich am ersten Tag der Lockerung, ist Betreiberin Anna Kaufmann zur Außengastronomie zurückgekehrt. Auch vor ihrer anderen Location, dem Café Kune in der Eisenbahnstraße, stehen Tisch und Stühle. „Wir sind glücklich, dass es wieder läuft“, sagt die junge Gastronomin. Zwar hat das Trago auch während des Lockdowns das To-Go-Geschäft aufrecht erhalten, doch die Begegnung mit Gästen, die bleiben, ist damit nicht zu vergleichen.

Von 50 Prozent auf 200

Seit knapp vier Jahren bringt die Espressobar und Snackeria Frische und Köstlichkeiten ins jünger und studentischer werdende Schönefeld. Corona setzte auch hier eine schmerzhafte Zäsur. Natürlich sei es anfangs eine Herausforderung gewesen, von 50 Prozent Betrieb auf gefühlte 200 umzuschalten, doch „nach über sechs Monaten wieder ganz anders arbeiten zu können, ist ein Segen“. Und erst recht, dass es bei anhaltender Leipziger Corona-Inzidenz unter 50 Ende Mai auch innen wieder losgehen kann.

Auf das stets gewachsene Stammpublikum kann sich Kaufmann verlassen. In den vergangenen Tagen hat sie wie mehrfach Sätze wie „Schön, dass ihr zurück seid“ bis freundliche Drohungen à la „Wir trinken euch alle Bestände leer“ in sich aufgesogen. „Das tut alles sehr gut“, sagt sie. Auch die quantitative Resonanz: Trotz des noch wenig sommerlichen Wetters sitzt reichlich Kundschaft vor ihren beiden Cafés. „Die Leute sind nach der langen Auszeit nicht zimperlich“, konstatiert Kaufmann, „die bleiben auch, wenn es regnet.“

Gäste sind freundlicher

Das kann Francie Fichtler bestätigen. Die Mitbetreiberin des La Boum auf der Karli ist von ihren Gästen regelrecht hingerissen. „Es ist sensationell! Selbst bei dem heftigen Hagel am Montag haben die Leute ihre mitgebrachten Schirme aufgespannt und uns nicht verlassen!“ Insgesamt wirkt das Publikum auf sie sogar entspannter und freundlicher als vor Corona. Viele reservieren vorher, zeigen freiwillig ihre Negativ-Tests oder Impfdokumente. „Zur Öffnung war ich skeptisch, inzwischen bin ich extrem positiv überrascht!“, schwärmt Fichtler. Natürlich wäre ohne die Pandemie-Auflagen mehr Platz für mehr Kundschaft, „aber Meckern ist jetzt unangebracht!“

Henrik Dantz, unter anderem Chef von Mückenschlösschen, Pinguin Milchbar und Barfusz, sieht ebenfalls mehr Licht als Schatten. „Trotz der Unbeständigkeit fühlt sich die Öffnung der Außengastronomie für das Personal, die Gäste und mich toll an“, so sein Zwischenresümee nach einer Woche. „Wir werden nicht überrannt, aber haben viele Besucher. Die Leute sind froh und sehr diszipliniert, was das Einhalten der Regeln angeht.“

Der Aufbau hat sich gelohnt: Francie Fichtler bereitet den Freisitz vor dem La Boum in der Karli vor. Quelle: André Kempner

Auch die Freiflächen von Carl Pfeiffers Luise, KilliWilly, Kaiserbad und Volkshaus sind gut besetzt. „Dass es wegen der Abstandsregeln dennoch ein Verlustgeschäft ist, war uns von Anfang an klar“, sagt er. „Doch ich habe Gastronomie immer als Dienstleistung verstanden, die gebraucht wird. Es ist ein wichtiges Signal, dass wir wieder da sind.“

Von Mark Daniel