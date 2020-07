Leipzig

Am Goerdelerring müssen Autofahrer noch bis Ende Oktober mit Einschränkungen klarkommen. Denn bei der Umgestaltung des Haltestellenkomplexes wird der aktuellen Bauphase 2, die bis zum 30. August dauert, noch eine Phase 3 folgen, die neue Einschränkungen mit sich bringt.

In der laufenden Phase 2 ist der stark befahrene Ranstädter Steinweg in Richtung Innenstadt gesperrt, ebenso der Goerdelerring in Richtung Dittrichring/ Käthe-Kollwitz-Straße. Ebenfalls gekappt wurde die Verbindung vom Goerdelerring geradeaus in die Pfaffendorfer Straße.

Außerdem müssen Autofahrer Spureinengungen beachten. Bislang würden die Arbeiten dort nach Plan ablaufen, verlautbarten die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) auf LVZ-Anfrage.

Baustelle am Tröndlinring: Für Autofahrer mittlerweile ein Irrgarten. Quelle: André Kempner

Ranstädter Steinweg stadtauswärts dicht

Die folgende Bauphase 3 ist vom 31. August bis zum 31. Oktober geplant und sieht die Sperrung des Tröndlinrings und des Ranstädter Steinwegs stadtauswärts, also aus Richtung Ost kommend, vor. Außerdem soll der Kreuzungsbereich vom Goerdelerring kommend in Richtung Pfaffendorfer Straße und in Richtung Ranstädter Steinweg gesperrt sein. Ebenfalls geplant ist in dieser Phase 3 die Sperrung der Pfaffendorfer Straße in Höhe des Tröndlinrings bis voraussichtlich Ende September. Außerdem wird es Spureinengungen geben.

Die Einschränkungen sind notwendig, weil die LVB im Haltestellenkomplex Goerdelerring mehr Platz für ihre Fahrgäste schaffen will. Dafür werden die vorhandenen vier Bahnsteige der Haltestelle auf drei reduziert und wie an der Haltestelle Hauptbahnhof die beiden mittleren zu einem Bahnsteig zusammengefasst. Ein neues Blindenleitsystem ist ebenfalls vorgesehen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Weil die LVB ihren Haltestellenkomplex Goerdelerring neu gestalten will, müssen auch die Gleistrassen der Straßenbahnen in den Zufahrten Goerdelerring (oben) und Ranstädter Steinweg (rechts) verändert werden. Quelle: André Kempner

