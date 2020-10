Leipzig

Ab Samstag halten endlich auch die Straßenbahnlinien 4, 7 und 15 wieder an der Haltestelle Goerdelerring im Leipziger Zentrum. Seit Monaten dauern die Bauarbeiten an: Geplant war vier Bahnsteige in drei umzugestalten. Die Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB) teilten nun mit, dass die Bahnsteige A und B fertig sind.

Die Baulinie 32 von Gohlis-Nord bis zum S-Bahnhof Plagwitz bleibt zunächst bestehen. Zudem soll bis Samstag die Baustelle in der Bornaischen Straße beendet werden, sodass mit der Straßenbahnlinie 9 auch der S-Bahnhof Connewitz wieder erreichbar ist. Am Freitag stehen LVB-Mitarbeitende dann ihren Kunden mit einem Infostand auf dem Richard-Wagner-Platz für Fragen zur Verfügung.

Von lcl