Leipzigs Grills und Feuerkörbe sind Feinstaub-Schleudern

Leipzig

Forscherinnen und Forscher des Leipziger Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung (Tropos) und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie haben entdeckt, dass an warmen Abenden die Ruß- und Feinstaubbelastung in Leipzig häufig erheblich ansteigt. Die Messungen würden zwar belegen, dass in den letzten zehn bis 15 Jahren in Leipzig die Feinstaub-Partikelkonzentrationen insgesamt abgenommen haben. Aber dafür würden bestimmte Quellen an Bedeutung gewinnen, so die Wissenschaft. Um dem Phänomen auf dem Grund zu gehen, haben sie wochenlang Messungen in Gohlis vorgenommen.

Mit Mess-Rucksäcken durch Gohlis

Die Tropos-Experten wollten so herausfinden, ob dort vielleicht das Grillen oder rauchende Feuerkörbe die Luft belasten. Ihr Fazit: Dort gibt es vor allem an Freitag- und Samstagabenden höhere Konzentrationen (ultra)feiner Partikel und Ruß, in denen die chemischen Markerverbindung Levoglucosan enthalten ist, die beim Verbrennen von Holz entsteht. Die Forscher sprechen inzwischen von einem „Freitag-/Samstagabendeffekt“, bei dem die in Leipzigs Parks und in der Nähe von Kleingartenanlagen gemessenen Schadstoffkonzentrationen zeitweise sogar die an Leipzigs Hauptverkehrsstraßen übertreffen, heißt es.

Schon im Jahr 2020 waren deshalb fünf Freiwillige mit Mess-Rucksäcken durch Gohlis geschickt worden, die jeweils eine Woche lang mit GPS-Trackern und Messgeräten Daten sammelten. Die Wahl war auf Gohlis gefallen, weil es dort 13 Kleingartenanlagen gibt, in denen sich an warmen Tagen viele Menschen aufhalten. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen jetzt in einer 39 Seiten starken Studie vor.

Schadstoffbelastung abends besonders groß

In ihr ist zu lesen, dass die erhöhten Belastungen mit PM10 und Ruß (BC) „eindeutig auf Emissionen aus der Verbrennung von Holz und anderer Biomasse zurückzuführen“ sei. Neben den erhöhten Emissionen aus Grill- und anderen Aktivitäten spiele dabei vermutlich auch die bei bestimmten Wetterlagen zu beobachtende schnelle Ausbildung einer sehr niedrigen Bodeninversion eine Rolle.

„Die Konzentrationen, die entlang der Route der mobilen Messungen bestimmt wurden, liegen durchaus im gesundheitsgefährdenden Bereich“, kommentiert eine Sprecherin des Landesumweltamtes die Studie. So wurden am 12. September 2020 zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr in der Umgebung von Gohliser Kleingärten Spitzenkonzentrationen von fast 100 Mikrogramm Feinstaub PM 10 pro Kubikmeter Luft gemessen und knapp über 6 Mikrogramm Ruß pro Kubikmeter Luft. Zur Orientierung: An Straßen gilt ein Tagesgrenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der nur an maximal 35 Tagen im Jahr überschritten werden darf. Leipzigs Luftreinhalteplan gibt für die Harkortstraße eine durchschnittliche Gesamtbelastung von 27 Mikrogramm Feinstaub PM 10 pro Kubikmeter Luft an, für die Berliner Straße von 31.

„Die Dosis macht das Gift“

Aus Sicht der Dresdner Forscher lassen sich die Messwerte aus den Parks und Kleingärten aber nicht mit denen auf Leipzigs Straßen vergleichen. Sie betonen, dass es sich in Gohlis „um teils sehr kurzzeitige Belastungen“ handelt. So seien die Rucksackmessungen nur kurze Stichproben gewesen und die absoluten Höchstwerte von PM 10 seien sogar nur in wenigen Spitzen festgestellt worden, die am 12. September 2020 nur zweimal innerhalb einer halben Stunde auftraten. Bei Straßen werde dagegen die Durchschnittsbelastung des Tages ermittelt – die natürlich in Parks und Kleingärten über den gesamten Tag betrachtet deutlich geringer.

Grund für eine Entwarnung gibt es für die Forscher aber nicht: „In den Sommermonaten übersteigen die Ruß- und Feinstaubkonzentrationen an Freitag- und Samstagabenden in Dresden und Leipzig im Mittel die Konzentrationen, die während der Hauptverkehrszeiten an Werktagen entstehen“, betont die Sprecherin. Auch hier mache die Dosis das Gift. „Je näher man an der Quelle ist, desto ungesünder ist es, insbesondere für empfindliche Personen oder Personen mit relevanten Vorerkrankungen der Atemwege“, sagt die Sprecherin und rät zu größerem Abstand. Bei Autos atme ja auch niemand die Abgase direkt an den Auspuffen ein, hieß es.

Elektrogrills seien mit Blick auf die Luftqualität eine Alternative. „Ziel unserer Studie war nicht ein Verbot von Grillen und Feuern“, so die Dresdnerin. „Priorität hat für uns die Aufklärung, denn in erster Linie setzt sich derjenige, der am nächsten am Feuer und Grill steht, den größten Gesundheitsgefahren aus.“

Von Andreas Tappert