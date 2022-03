Leipzigs Grüne wollen Kleingarten-Streit um Parkbäume entschärfen

Leipzig

Die grüne Stadtratsfraktion will es Kleingärtnern leichter machen, auf ihren Parzellen vorhandene „Wald- und Parkbäume“ zu behalten: Sie fordert im Rat eine Erklärung der Stadt, dass sie auf stadteigenen Kleingartenflächen „nicht länger auf die ausnahmslose und pauschale Beseitigung von kleingarten-untypischen Gehölzen wie zum Beispiel Wald- und Parkbäumen“ – also wie Koniferen – besteht. Ein entsprechender Antrag soll demnächst im Stadtrat zur Abstimmung kommen.

„Aktuelle Gesetzesauslegung beachten“

Die Grünen begründen diesen Vorstoß mit einer aktuellen Gesetzesauslegung zum Bundeskleingartengesetz. In dieser wird festgestellt, dass „sogenannte kleingarten-untypische Gehölze, wie zum Beispiel Wald- und Parkbäume durchaus dem Erholungsnutzen eines Kleingartens zugeordnet werden können, wodurch von der bislang geforderten ausnahmslosen Entfernung Abstand genommen werden kann“.

Weil diese aktualisierte Einstufung solcher Pflanzen bislang nicht in die einschlägigen Regelungen im städtischen Kleingartenwesen übernommen wurde, will die Grünen-Fraktion die Stadtverwaltung damit beauftragen, die Kleingartenverbände und -vereine über die aktuelle Gesetzesauslegung aktiv zu informieren und eine dahingehende Änderung der Kleingartenordung anzuregen.

„Ökologischen Nutzen stärker beachten“

Die Initiatoren des Antrags betonen, dass es Kleingärtnern künftig freistehen soll, solche Pflanzen zu erhalten oder zu entfernen. In Fällen von berechtigten Nachbarschaftskonflikten sowie bei konkreten Gefahren und der damit verbundenen Notwendigkeit zur Verkehrssicherung kann und soll weiterhin eine Fällung möglich sein.

Aus Sicht des Leipziger FairBund freier Kleingartenvereine e.V ist dies eine willkommene Flexibilisierung der sehr zahlreichen Regeln im Kleingartenwesen. „Aktuell ist es vielerorts üblich, vor allem bei einem Pächterwechsel die Entfernung von Wald- und Parkbäumen ausnahmslos vorzuschreiben“, sagt Joachim Starke, Vorstandsmitglied vom Kleingarten-Fairbund. Sein Vorstandskollege Anton Marx pflichtet ihm bei und ergänzt: „Das ist insbesondere mit Blick auf die Bemühungen der Stadt Leipzig um eine baumstarke Stadt widersprüchlich. Auch solche Anpflanzungen haben einen ökologischen Nutzen. Deshalb sollte sich die Stadt für den Erhalt solcher Bäume und Sträucher einsetzen.“

Vereine müssen aktiv werden

Die Umsetzung des angestrebten Ratsbeschlusses liegt aber weitgehend in den Händen der Kleingärtner und ihrer Vereine. „Die Kleingärtner sollten mit ihren Vereinen darauf hinwirken, dass in ihren Verbänden entsprechende Beschlüsse gefasst werden“, so Marx. „Die Deregulierung im gesetzlichen Rahmen kann helfen, die Attraktivität des Kleingärtnerns auch für die Zukunft hochzuhalten. Wenn sogar der Grundstückseigentümer dabei mitwirkt, sind Ängste vor Sanktionen unbegründet.“ Er werde in seinem Verein „Zur Sonne“ in Markkleeberg darauf hinwirken, dass Wald- und Parkbäume grundsätzlich erhalten bleiben können, so lange die kleingärtnerische Nutzung weiterhin gegeben ist.

Von Andreas Tappert