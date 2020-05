Gastronomie: Leipzigs Grüne für temporäre Freisitze auf Parkflächen

Leipzig

Mehr Freisitzflächen – nach der CDU wollen nun auch die Grünen der Leipziger Gastronomie unbürokratisch helfen und Areale erweitern. Sie schlagen vor, wie in Berlin „temporäre Gastronomiemeilen“ zu prüfen. Die Idee: An geeigneten Stellen soll die Stadt der Gastronomie zusätzlich Kfz-Stellplatzflächen zuweisen, damit diese dann Tische und Stühle aufstellen kann. So wird vermieden, dass die Wirte für ihre Freisitze schmale Gehwege in Anspruch nehmen müssen. Beispiele, wo das möglich wäre, sind nach Ansicht der Grünen Straßen mit einer hohen Dichte an Gastronomiebetrieben. Die Gottschedstraße zum Beispiel oder die Münzgasse.

Grüne: Weiter genügend Platz für Fußgänger

„Uns ist es wichtig, dass Fußgänger, Familien mit Kindern und Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung auf den Gehwegen weiterhin genügend Platz haben“, sagt Kristina Weyh, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Stadtrat. Grünen-Stadtrat Tim Elschner: „Die Ausweitung der Freisitzfläche ist in der Freiluftsaison ein geeignetes Mittel, den Gastronomen in der Stadt und in den Ortschaften unbürokratisch zu helfen, damit einerseits ein Neustart bei der schrittweisen Öffnung ihrer Lokale gelingen kann, aber auch die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln nicht unterlaufen werden.

CDU will Flächen für Freisitze vergrößern

Die CDU hatte beantragt, dass die Freisitze in der Saison 2020 auf öffentlichen Flächen der Stadt um bis zu 20 Prozent vergrößert werden können. Dabei muss freilich die Verkehrssicherheit beachtet werden. Beiden Initiativen muss der Stadtrat noch zustimmen. In Sachsen dürfen Gaststätten und Freisitze unter strengen Regeln und Hygienevorschriften ab 15. Mai wieder öffnen.

Von M.O.