Leipzigs Handwerk hat wieder goldenen Boden

Leipzigs Handwerkerschaft strotzt vor Selbstvertrauen. „Uns geht es gut“, lautete die zentrale Botschaft am „Tag des Handwerks“, der am Sonnabend auf dem Augustusplatz zelebriert wurde. Nur bei den coronagebeutelten Friseuren, Kosmetikern und Reinigungsfirmen waren verhaltene Töne zu hören.

„Bei uns habt ihr Zukunft“

Vor allem das Bauhandwerk boomt scheinbar ohne Ende. „Jungs und Mädels, überlegt euch, was ihr macht“, rief am Stand der Dachdecker-Innung Dachdeckermeister Wolfgang Herzog den Besuchern zu. „Bei uns habt ihr Zukunft. Handwerk hat wieder goldenen Boden.“ Der Meister betonte, dass Firmen wie die seine keine Corona-Kredite vom Bund aufgenommen hätten, weil es ihnen finanziell gut geht. Und selbst wenn in einigen Wochen Aufträge der öffentlichen Hand wegbrechen sollten, werde es im Bauhandwerk keinen Abbruch geben. „Wir haben so viele private Kunden, die werden das kompensieren“, prophezeite er.

Mit dieser Einschätzung sprach Herzog dem Präsidenten der Leipziger Handwerkskammer, Claus Gröhn, aus dem Herzen. „Nur wenn die Industrie kippt, könnten wir Probleme bekommen“, sagte der Kammerchef mit Blick auf die weltweiten Konjunkturprobleme. Aber davon gehe er nicht aus. In Leipzig würden wieder mehr junge Leute das Handwerk für sich entdecken. „Wir stellen fest, dass immer mehr Abiturienten zu uns wechseln“, informierte Gröhn. „Es gibt auch Menschen, die promoviert haben und ins Handwerk kommen, weil sie die viele Theorie nervt und sie etwas bewegen wollen.“ Jeder sei willkommen. „40 Prozent unserer Handwerksmeister gehen in den nächsten zehn Jahren in Rente und brauchen Nachfolger.“

Herausforderung und Verunsicherung

Gröhn erläuterte des Weiteren, dass sich die Arbeit im Handwerk rasant verändert. Steinmetze würden jetzt mit Laser arbeiten, Vermessungsfirmen Drohnen aufsteigen lassen. „Wir sind mittendrin in der Digitalisierung und der Einführung künstlicher Intelligenz. Wenn wir das 5G-Netz haben, wird sich im Handwerk viel ändern.“

Am Stand der Friseur-Innung war von „großen Herausforderungen“ die Rede. Corona und die Mindestausbildungsvergütung hätten für Verunsicherung gesorgt, berichtete Claudia Weigelt, Fachbereichsleiterin Frisör und Kosmetik der Handwerkskammer. „Aber diese Verunsicherung geht allmählich zurück.“ Leicht zurückgegangen sei auch die Zahl der Azubis, berichtete Ivonne Kurde, Ausbilderin der Handwerkskammer im Friseurhandwerk. Im Ranking der begehrtesten Handwerksberufe seien die Friseure leicht zurückgefallen.

„Neuwagen werden 2021 teurer“

Der Lindenauer Autohändler Klaus Zimmermann betonte, dass die ab dem nächsten Jahr geltende CO2-Steuer dazu führen werde, dass immer mehr ausländische Autohersteller die Lieferung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren drosseln oder ganz einstellen. Denn wer die Grenzwerte überschreitet, müsse ab 2021 bis zu 2500 Euro pro Auto Strafe zahlen. „Um diesen Betrag werden sich im nächsten Jahr die Neuwagen verteuern“, glaubt der Mitsubishi-Händler vom Lindenauer Markt. Auch deutsche Hersteller könnten Probleme bekommen. „Das würde auch das Handwerk hart treffen“, warnte Zimmermann. Viele Gewerke würden leistungsfähige Fahrzeuge brauchen.

