Leipzigs Hauptbahnhof ist bundesweit der schönste

Leipzig

Die Leipziger wussten es ja längst: Der Hauptbahnhof der Messestadt ist der schönste Deutschlands. Das hat jetzt auch das Online-Portal Travelbook bei einem deutschlandweiten Voting herausgefunden.

Einen Monat lang konnten sich dort Nutzer zwischen zwölf Bahnhöfen entscheiden. Zur Wahl standen unter anderem Konstanz, Ludwigshafen, München, Dresden, Frankfurt, Bremen und Mainz.

Klare Mehrheit für die Messestadt

Auf Leipzig entfiel mit 22 Prozent der Stimmen die klare Mehrheit. Auf Rang zwei folgt schon abgeschlagen Hannover mit 16 Prozent der Stimmen und Berlin, das 13 Prozent erhielt.

„Der Leipziger Hauptbahnhof ging schon früh in Führung und blieb bis zum Schluss an der Spitze des Votings“, so das Reiseportal. Insgesamt war bei dem Voting 53000 Mal abgestimmt worden.

