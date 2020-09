Leipzig

Die Krawalle von 350 Jugendlichen in der Ludwig- und Eisenbahnstraße haben bei Leipzigs politischen Parteien unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Linkspartei erklärte, dass die Ausschreitungen „die tiefe soziale Spaltung unserer Stadt erneut überaus deutlich“ gemacht hätten. „ Hausbesetzungen sind letztlich der verständliche Ausdruck der Verzweiflung zahlreicher Leipziger, die genug von der Tatenlosigkeit der Politik haben“, erklärte Oliver Gebhardt, ordnungspolitischer Sprecher. „Die unnötige Eskalation – darunter auch Angriffe auf Polizisten nach dem massiven Tränengaseinsatz der Polizei in einem dicht besiedelten Wohngebiet - lenken leider den Blick der Öffentlichkeit vom Kernproblem in der Leipziger Wohnlandschaft ab.“

„ Leipzig schlittert in Wohnungsknappheit“

Mathias Weber, wohnungspolitischer Sprecher der linken Ratsfraktion ergänzte: „ Leipzig schlittert in die größte Wohnungsknappheit seit der Wende. Es ist ein Hohn, wenn gleichzeitig Wohnraum aus Spekulationsgründen leer steht. Die Politik in Bund und Land muss endlich brauchbare Instrumente gegen den Mietenwahnsinn finden, ansonsten, so ist leider zu befürchten, könnten wirklich heiße Jahre in Leipzig bevorstehen.“

Anzeige

Die grüne Ratsfraktion betonte, Gewalt sei immer Teil eines Problems. „Eine Demonstration ist von der Versammlungsfreiheit geschützt - Gewalt ausdrücklich nicht und darf auch nicht die Folge sein“, verlautbarten Fraktionsvorsitzender Tobias Peter und Stadtrat Jürgen Kasek. „Wir warnen ausdrücklich vor der nächsten Scheindebatte und Symbolforderungen.“ Die Kernfrage laute, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt auch durch bezahlbaren Wohnraum sowie soziale und kulturelle Freiräume organisiert werden könne.

Weitere LVZ+ Artikel

„Krudes Rechtsverständnis“

Für die SPD erklärte deren wohnungspolitische Sprecherin Anja Feichtinger, Hausbesetzungen und Angriffe auf Polizeibeamte seien keine Kavaliersdelikte, sondern Straftaten, die verfolgt werden müssten. „Wer Mietshäuser kauft, soll dazu verpflichtet werden, die Wohnungen am Markt anzubieten“, so die Stadträtin. „Wir begrüßen deshalb, dass die Stadtverwaltung prüft, eine solche Verpflichtung anhand des Bau-Gesetzbuchs in der Stadt Leipzig einzuführen.“

Die Leipziger CDU fordert eine konsequente und harte Verfolgung der Straftäter durch die Polizei. „Die Ausschreitungen entlarven die Hausbesetzer in der Ludwigstraße“, sagte Eric Buchmann, Pressesprecher der CDU Leipzig. „Dass linke Abgeordnete wie Juliane Nagel oder Sören Pellmann auf Twitter dennoch die Besetzung verteidigen, zeugt von ihrem kruden Rechtsstaatsverständnis.“ Sorgen bezüglich steigender Mieten oder Verdrängungsprozesse seien aber durchaus angebracht. „Wir fordern von der Stadt, dass sie künftig aktiv auf Hauseigentümer zugeht, deren Immobilien leer stehen, und mit ihnen ins Gespräch kommt“, so Buchmann.

„Logische Konsequenz der Kuschelpolitik“

Sven Morlok ( FDP), Vorsitzender der Fraktion Freibeuter, warnte vor Anarchie. „Der Zweck heiligt nicht die Mittel“, erklärte er. „Ob in Deutschland Häuser leer stehen dürfen, entscheiden Gerichte und nicht Hausbesetzer.“

Die AfD macht die Leipziger Stadtpolitik für die Ausschreitungen mitverantwortlich. „Ungeachtet jeglicher Lippenbekenntnisse und Krokodilstränen sind solche Ausschreitungen linksextremer Gewalttäter keine Überraschung, sondern die logische Konsequenz der Kuschelpolitik von Oberbürgermeister Jung und seiner linken Ratsmehrheit“, heißt es in einer Erklärung des Leipziger AfD-Fraktionschefs Siegbert Droese. Auch die CDU könne sich nicht mehr glaubwürdig gegen das Linksextremismusproblem in Leipzig stellen, „solange sie bei dieser Thematik im Stadtrat vor der linken Mehrheit kuscht“.

Von Andreas Tappert