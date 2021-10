Leipzigs Hochschulen begrüßen neue Studierende

Leipzig

Wer Ahnung von Physik hat, so haben die Erstsemester der Universität Leipzig am späten Mittwochnachmittag erfahren, ist im Studium klar im Vorteil – ganz egal, für welches Fach sie eingeschrieben sind. Immerhin 800 Studienanfänger, die zuvor bei einer Ticket-Lotterie gewonnen hatten, durften vor Ort – also im Gewandhaus – den Ratschlägen lauschen, die zum Beispiel der Leipziger Slam-Poet Kaleb Erdmann für sie hatte. Ein Mann mit Erfahrung: Nach einem abgeschlossenen Politik-Studium studiert er jetzt am Deutschen Literaturinstitut, und zwar nach eigener Aussage im insgesamt 23. Semester.

Nach eigener Aussage Student im 23. Semester: Autor und Bühnenpoet Kaleb Erdmann. Quelle: Christian Modla

„Ein Teller ist ein Teller“, sagte er und meinte damit weder irgendeine Semiotik-Theorie, noch sprach er etwa über Baustoffkunde. Sondern er erklärte die Regeln der Nudelbar in der Mensa: Der Preis bleibt gleich, egal, wie viel Pasta man übereinander häuft, „ein Pastaradies“. Gut für all jene, die im Stapelspiel „Jenga“ geübt oder eben Physiker sind. Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Studentenwerks Leipzig und somit Chefin aller Mensen, fügte einen weiteren wertvollen Tipp hinzu: Käse dazwischen schichten; dann gewinnt der Nudelturm an Stabilität.

Live-Übertragung in den Audimax

Die übrigen rund 5600 Erstis ohne Losglück, die ebenso der 612. Matrikel der Uni Leipzig angehören, konnten einer Übertragung in den Audimax folgen. Oder sie schauten von zu Hause zu: Mehr als 1200 Aufrufe verzeichnete der entsprechende Youtube-Live-Link. Und sie hörten auch von Uni-Rektorin Beate Schücking Ratschläge: „Seien Sie aktiv und kritisch“, forderte sie die Studierenden auf. „Heute heißt es ja immer: Halten Sie Abstand. Aber halten Sie auch immer alle zusammen, das ist genauso wichtig.“

Die Zeit an der Uni eigne sich bestens dafür, Verantwortung zu übernehmen, sich „für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen des Planeten oder eben den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ zu engagieren, so Schücking. Wo das passieren kann, da hatte Renate Baricz eine Idee: „im Stura“, dem Studierendenrat, zu dem sie selbst zählt. „Lasst euch nicht alles gefallen“, war ihr Tipp.

Universitätschor, Universitätsorchester und Unibigband gemeinsam – die drei Ensembles der Uni Leipzig hatten kaum Gelegenheit, gemeinsam zu üben, aber wurden für ihre Darbietung ausgiebig gefeiert. Quelle: Christian Modla

Sebastian Gemkow ist heute sächsischer Wissenschaftsminister, saß aber vor 23 Jahren selbst bei einer Imma-Feier auf einem der Gewandhaus-Sitze und hörte sich Ratschläge an. „Oben rechts im Parkett unter dem Notausgangsschild“, erinnerte sich der CDU-Politiker. Er hatte für die Erstsemester weniger einen Rat als vielmehr eine „herzliche Bitte“, wie er sagte: „Lassen Sie sich impfen, damit wir es schaffen, den Präsenzbetrieb im Wintersemester aufrecht zu erhalten.“

Um dieses Ziel zu erreichen, variierte die Rektorin am Ende ihre „Lieblingsansage des ganzen Jahres“ diesmal ein wenig: Sonst traf man sich nach der feierlichen Zeremonie stets in der Moritzbastei, dieses Jahr aber auf dem Dach des Studentenkellers, an der frischen Luft. Aber eines war wie immer, „Etwas ganz Wesentliches“, betonte Schücking: „Freibier!“

HTWK als „Laboratorium für Experimente“

Bereits am Montag hieß die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) Leipzig ihre Studienanfängerinnen und -anfänger im Gewandhaus willkommen. Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), der selbst Teil des Hochschulrats der HTWK ist, richtete seine Glückwünsche an die Studierenden und wünschte ihnen „von Herzen ein Semester in Präsenz“. Er stelle es sich „fürchterlich vor, das Studienleben nicht riechen, schmecken und erleben zu können“, so Jung. Außerdem rief er die Zugezogenen dazu auf, sich einzubringen. „Wir Alten machen die Stimmung in der Stadt schließlich nicht“, sagte Jung lachend. Rektor Mark Mietzner richtete seinen Fokus vor allem auf die Forschung, die an der HTWK neben der Lehre eine große Rolle spiele. „Denken Sie über Ihren Tellerrand heraus“, sagte er zu den anwesenden Studierenden. „Und sehen Sie die HTWK als Laboratorium für Experimente.“ Anschließend wurde die Jakob-Leopold-Medaille, eine Auszeichnung der Hochschule, sowie Preise für exzellente Dissertationen und Studienarbeiten verliehen.

Für angespannte Stimmung im Saal sorgte die Rede des Sprechers des Studierendenrates (Stura), Lyubomyr Tartakovskyy. „Herr Mietzner, reden Sie mit uns“, sagte der Architekturstudent. Er forderte zudem eine transparentere Arbeitsweise des Rektorats. Der Stura kritisiert seit einem knappen Jahr, dass die Zusammenarbeit mit dem Rektor stark abgenommen habe und die Studierenden als größte Mitgliedergruppe der Hochschule kaum noch in demokratische Entscheidungen eingebunden seien. Das Rektorat weist die Vorwürfe der LVZ gegenüber zurück.

Protest vor dem Gewandhaus des Stura der HTWK. Die Reden richteten sich gegen das Rektorat, an dem der Stura harte Kritik übt. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Vor dem Gewandhaus hatte der Stura zusätzlich ein Zelt aufgebaut und zum Protest aufgerufen, etwa 25 Studierende nahmen teil. Der Ursprung des Konflikts liegt in einem Offenen Briefs des Studierendenrates an das Sächsische Wissenschaftsministerium im vergangenen Jahr. Darin hatte der Stura darum gebeten, die innerhalb der HTWK umstrittene Kanzlerin Swantje Rother nicht für eine weitere Amtszeit zu bestellen. Den Offenen Brief hatten damals etwa 280 Menschen unterschrieben.

Von Mathias Wöbking und Theresa Moosmann