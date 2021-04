Leipzigs Immobilien: Wem gehört die Stadt?

Leipzig

Wem gehört die Stadt? Diese Frage ist in Leipzig nicht leicht zu beantworten, weil es dazu keine offizielle Statistik gibt. Die LVZ hat Fachleute befragt und Dokumente gewälzt, um dennoch ein realistisches Bild der Eigentümerstruktur zeichnen zu können. Ergebnis: Die Mehrzahl der 340 000 Wohnungen in Leipzig gehört Privatpersonen, Unternehmen, Fonds oder Pensionskassen aus Westdeutschland. Was das für die 86 Prozent Mieterhaushalte in Sachsens größter Stadt bedeutet und wie es zu diesem außergewöhnlichen Verhältnis kam – auch davon handelt dieser Text.

Größter Grundbesitzer ist die Stadt

Größter Immobilienbesitzer in Leipzig ist zweifelsfrei die Stadt selbst. Laut dem letzten Liegenschaftsbericht der Kommune besitzt sie fast ein Drittel des Stadtgebiets: nämlich 9600 der insgesamt 29 800 Hektar. Weitere 700 Hektar gehören kommunalen Firmen, wodurch der Anteil auf 35 Prozent steigt. Wie der unabhängige Gutachterausschuss auf Anfrage mitteilte, sind weitere 32 Prozent des Leipziger Stadtgebiets privaten Einzeleigentümern zuzuordnen, 26 Prozent den privaten Gesellschaften und Unternehmen. Die übrigen acht Prozent der Flächen besitzen andere Träger der öffentlichen Hand wie Land und Bund oder Kirchen und Stiftungen.

Doch alle diese Zahlen sagen nur wenig über die wahren Besitzverhältnisse aus. Zum Beispiel wird ein Drittel des Stadtgebiets landwirtschaftlich genutzt – bei eher niedrigen Bodenpreisen für die Felder.

Der wahre Immobilienschatz der Stadt Leipzig ist in den 30 Jahren nach der Deutschen Wiedervereinigung extrem geschrumpft. Von einstmals 167 700 Wohnungen blieben bis heute nur 36 500 im Besitz der Kommune. Die meisten wurden an Alteigentümer restituiert oder wegen der lange Zeit klammen Rathauskasse verkauft. Quelle: Jens Rometsch

Bei den städtischen Flächen handelt es sich oft um Parks und Wälder, Straßen, Wege oder solche Gebäude, die nahezu unverkäuflich sind. Dazu zählen 263 Schulen, 25 Kulturhäuser und Museen, 167 Sporthallen. Das Neue Rathaus hat als Immobilie einen Buchwert von über 50 Millionen Euro – man kann es aber kaum gewinnträchtig vermieten.

Neues Rathaus über 50 Millionen Euro wert

Der wahre Immobilienschatz der Kommune ist in den 30 Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung extrem geschrumpft. Am 3. Oktober 1990 hatte die Stadt das „volkseigene“ Wohnungsvermögen aus DDR-Zeiten übernommen. Das waren 65 Prozent der damals 258 000 Wohnungen in Leipzig. Weitere 25 Prozent (64 500) wurden durch Genossenschaften verwaltet und lediglich zehn Prozent (25 800) noch privat.

Im Dezember 1990 gründete die Stadt die Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft (LWB) und gab ihrem Tochterunternehmen als Mitgift 137 000 der etwa 167 700 Wohnungen des früheren VEB Gebäudewirtschaft mit auf den Weg. Man muss sich diese Zahlen noch mal vor Augen führen, um zu sehen, welchen dramatischen Wandel der Immobilienmarkt seitdem vollzog.

Leipzigs größte Wohnungseigentümer Der Leipziger Immobilienmarkt ist sehr kleinteilig aufgestellt. Zu den größten Wohnungseigentümern gehören gegenwärtig: – die sechs großen Genossenschaften Kontakt, Lipsia, Baugenossenschaft, Unitas, VLW und Wogetra (48 500 Wohnungen im Stadtgebiet) – das kommunale Unternehmen LWB (36 500 Wohnungen) -- Vonovia SE (9200 Wohnungen) – GrandCityProperties S.A. (über 4000 Wohnungen) – Brack Capital Real Estate (BCRE): (über 3 200 Wohnungen) – DeutscheWohnen SE (3000 Wohnungen) Insgesamt gibt es im Stadtgebiet derzeit rund 340 000 Wohnungen. Davon befinden sich 12 000 in Eigenheimen, Doppel- und Reihenhäusern. Die Mieterquote zählt mit 86 Prozent zu den höchsten in Europa.

Heute zählt Leipzig durch Eingemeindungen, Neubauten und Umnutzungen früherer Fabriken etwa 340 000 Wohnungen. Davon sind 250 000 (73,5 Prozent) in Privatbesitz. Die übrigen 90 000 gehören der LWB, Genossenschaften und anderen sozial orientierten Vermietern – darunter gut 5000 verschiedenen Stiftungen, Kirchen, Land und Bund.

Aus Sicht von Karsten Gerkens, der von 1991 bis 2018 das Amt für Stadterneuerung und Wohnungsbauförderung leitete, war der „große Ausverkauf“ nach der Einheit politisch gewollt. Zuvor hatte das staatlich gelenkte Wohnungswesen der DDR gerade auch in Leipzig eine Ruinenlandschaft erzeugt. Der Verfall und Abriss vieler historischer Häuser war einer der wichtigsten Gründe, warum sich die Friedliche Revolution im Herbst ’89 ausgerechnet in Leipzig ihre Bahn brach.

2,2 Milliarden Euro an Steuerersparnis

Im Einigungsvertrag wurde das Prinzip „Rückgabe vor Entschädigung“ festgeschrieben, rekapituliert Gerkens. Auch durch das Altschuldenhilfegesetz seien Genossenschaften und Kommune faktisch gezwungen worden, große Teile ihrer Bestände zu verkaufen. „Das nutzten viele Glücksritter aus dem Westen – zumal sie dabei vom Staat unterstützt wurden“, berichtet der gebürtige Hamburger, der längst in der Dübener Heide lebt. „Allein in Leipzig konnten die Käufer dabei etwa 2,2 Milliarden Euro an Steuerabschreibungen geltend machen.“

Die Häuser in der Connewitzer Leopoldstraße wurden nach der Wende durchweg durch Privateigentümer saniert. Zum Teil waren das alteingesessene Leipziger, andererseits aber auch junge Bauunternehmer aus Bayern. In den letzten DDR-Jahren sollten diese Häuser eigentlich abgerissen werden, was erst die Friedliche Revolution 1989 stoppen konnte. Quelle: Volkmar Heinz

Zum Vergleich: Die Stadt Leipzig besitzt aktuell keine Wohnungen mehr. Bei ihrer Tochter LWB sind es 36 500 mit einem Buchwert von gut einer Milliarde Euro. Den Genossenschaften gehören im Stadtgebiet nun etwa 48 500 Wohnungen. Inflationsbereinigt dürfte das heutige Gesamtvermögen der sozial orientierten Vermieter damit ungefähr bei jener Summe liegen, die nach der Wende als Sonderabschreibungen an Privatkäufer in Leipzig floss.

„Zahnwälte“ aus dem Westen griffen regelmäßig zu

Für die Käufer wurde bald das geflügelte Wort der „Zahnwälte aus Stuttgart“ geprägt. Viele erwarben jedes Jahr ein oder zwei, manchmal auch fünf Wohnungen an der Pleiße, um Steuervergünstigungen zu nutzen. Manche besichtigten das Objekt nicht mal selbst, sondern vertrauten auf Prospekte, die ihnen Vermittler wie AWD von Carsten Maschmeyer oder aus dem Bereich der Ärzte- und Apothekerbank frei Haus lieferten. Die Legende der „Boomtown des Ostens“ reichte oft schon für eine Kapitalanlage aus.

In der Folge existiert bis heute kaum eine andere Metropole in Deutschland, die eine so kleinteilige Struktur bei den Privateigentümern aufweist. Das sagt Dieter Rink, Professor für Stadtsoziologie am Leipziger Umweltforschungszentrum. „In den Häusern der Gründerzeit ist es nicht selten, dass jede Wohnung einem anderen Anleger gehört.“ In einer Untersuchung im Jahr 2013 ermittelte Rinks Department, dass rund 72 Prozent der Leipziger Gründerzeitwohnungen Westdeutschen gehörte, zu 15 Prozent waren es ortsansässige Eigentümer, zu 12 Prozent andere Ostdeutsche und nur zu reichlich einem Prozent Personen oder Firmen mit Sitz im Ausland. Das Verhältnis dürfte sich seitdem nicht grundlegend geändert haben – auch wenn in Leipzig der Anteil der Einheimischen unter den Käufern von Eigentumswohnungen seit fünf Jahren vorsichtig steigt.

Ab der Jahrtausendwende ließ die Stadt Leipzig rund 10 000 ihrer eigenen Wohnungen abreißen, damit der Immobilienmarkt wegen zu hoher Leerstände nicht zusammenbricht. Betroffen waren vor allem Plattenbauten und Hochhäuser in Grünau. Quelle: Jens Rometsch

86 Prozent der Leipziger leben heute zur Miete. Laut dem jüngsten Wohnungsmarktbericht der Stadt stammen 33 Prozent aller Quartiere aus der Gründerzeit (vor 1918), 16 Prozent wurden bis 1948 erbaut, 28 Prozent zu DDR-Zeiten und 23 Prozent nach der Wiedervereinigung.

Bei den Neubauten nach der Wende dürfte die Quote westdeutscher Besitzer eher noch höher als in der Gründerzeit liegen, schätzt Roman Grabolle von der Initiative „Stadt für alle“ ein. Hier hätten sich außer den „Zahnwälten“ jedoch vor allem Pensionskassen, Fonds und Versicherer eingekauft. In letzter Zeit nahmen zunehmend Großvermieter wie Vonovia aus Bochum (besitzt inzwischen 9200 Wohnungen in Leipzig) die Messestadt in den Fokus.

Sehr wenig selbst genutztes Wohneigentum

„In jedem Fall gehört mehr als die Hälfte des ganzen Leipziger Wohnungsbestandes westdeutschen Eigentümern“, sagt Grabolle. „Eine Besonderheit ist auch, dass der Anteil selbst genutzten Wohneigentums in Leipzig selbst für ostdeutsche Verhältnisse besonders niedrig liegt.“

Wenn die Mieten weiter so stark steigen wie in den letzten Jahren, drohten der Mieterstadt Leipzig massive soziale Probleme, warnt er. Zumindest habe das Rathaus nicht den „Fehler von Dresden“ nachgemacht und alle kommunalen Wohnhäuser an einen Konzern verkauft, der mittlerweile zu Vonovia gehört.

Eine international aufsehenerregende Milliardenpleite legte 1994 der vor allem in Leipzig aktive Baulöwe Jürgen Schneider hin. Nach einer Flucht wurde er 1995 verhaftet und wegen Betrugs, Kreditbetrugs und Urkundenfälschung zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und neun Monaten verurteilt. 1999 kam der Hesse wieder aus der Haft frei. Quelle: Sabine Schanzmann-Wey

Sowohl die Genossenschaften als auch die LWB hätten alle Verkäufe gestoppt, versuchten nun vielmehr, ihre Bestände wieder zu vergrößern. „Allerdings sind sie am stärksten in den 14 DDR-Großwohnsiedlungen vertreten. Es gibt Gründerzeit-Stadtteile wie Alt-Lindenau, wo sie fast nichts mehr haben.“ Deshalb versuchten neue Genossenschaften wie die SoWo eG, gerade in diesen Vierteln Häuser dem Kapitalmarkt zu entziehen und an Selbstnutzer zu übertragen. Mit Hilfe der Kommune sei das bislang für geschätzt 1500 Wohnungen gelungen, so Grabolle.

Überregionale Konzerne fokussieren sich auf Leipzig

Auch UFZ-Professor Rink spricht vom „großen Ausverkauf“ nach der Wende. Ohne das Engagement der Privaten hätte Leipzigs Altbausubstanz aber nicht gerettet werden können, betont er zugleich. Die kleinteilige Eigentümerstruktur und der Sanierungsboom nach der Wende hätten den hiesigen Mietern lange Zeit fast paradiesische Zustände beschert. „Sie sind der Hauptgrund, dass Leipzigs Bestandsmieten noch immer deutlich unter denen vergleichbarer Metropolen liegen.“

Jedoch sieht auch Rink aktuelle Bestrebungen großer Konzerne kritisch, hier stärker Fuß zu fassen. Vonovia wolle über die Tochter Buwog den Hauptteil des Areals am Bayerischen Bahnhof bebauen. Mit den Plänen für riesige Quartiere auf dem früheren Eutritzscher und Thüringer Bahnhof oder dem Krystallpalast-Areal könnten Wohnungskonzerne von außerhalb ihre Marktmacht vergrößern, die schon länger in Leipzig auf Einkaufstour sind.

Alternative Wohnungsgenossenschaften werden in Leipzig seit wenigen Jahren wieder stärker gefördert. Zum Beispiel hat die Genossenschaft Our Haus eG gerade dieses Gebäude für über 20 Familien am Lindenauer Hafen errichtet. Quelle: Jens Rometsch

Völlig einig sind sich Rink, Grabolle und Gerkens in einem Punkt: Am meisten profitiert vom Ausverkauf bei Leipzigs Immobilien haben nicht die „Zahnwälte“ in den ersten 25 Jahren. Einen Gutteil von deren Steuerersparnis hätten die hier tätigen Projektentwickler und Bauträger nämlich oft schon von vornherein auf den Verkaufspreis aufgeschlagen. Richtig durch die Decke gingen die Renditen ausgerechnet erst zu dem Zeitpunkt, als die Stadt den Ausverkauf gerade stoppte – also vor etwa fünf Jahren.

Seit 2017 steigen die Immobilienpreise massiv, weil große Kapitalanleger nur noch in „Betongold“ eine Chance sehen, den Negativzinsen am Kapitalmarkt zu entkommen. Inzwischen sind Eigentumswohnungen in Leipzig so teuer, dass immer öfter gleich ganze Häuser an Fonds oder Konzerne verkauft werden. Und diese dürften früher oder später versuchen, sich das Geld von den Mietern zurückzuholen.

Von Jens Rometsch