Leipzig

Weit im Norden der Stadt, auf dem Messegelände, wo sich noch für einige Stunden das Leipziger Impfzentrum befindet, legt sich ein Mann ein Stethoskop um den Hals, obwohl er es gar nicht benötigt. Aber Dr. Christian Brust glaubt trotzdem, dass er es braucht. „Jetzt kommen die, die nörgeln“ sagt er. Dann schließt er die Tür, die nächste Patientin wartet.

Aber von vorn. Gut die Hälfte aller sächsischen Impfzentren hat im September geschlossen. Das größte, in Leipzig, bleibt noch bis Donnerstagabend in Betrieb. Wie sieht es hier jetzt aus? Und was können Stethoskope gegen Nörgler ausrichten?

1. Der Check-in

Bevor man bis zum Impfarzt kommt, müssen vier Schleusen passiert werden: Sicherheitskontrolle, Anmeldung, Erfassung der Krankenkarte, Aufklärungsgespräch. Wer im Frühjahr hier war, musste damals Schlange stehen. Und das Warten lohnte sich, denn die Schlange war damals von einer mystischen Aura umgeben. Schließlich durfte hier nur anstehen, wer von höchster Stelle, von der Regierung, dazu berechtigt wurde: Alte, Schwache und Kranke. Oder eben besonders wichtige Personen mit unersetzlichen Berufen. Man checkte einander ab: „Na, was bringt dich her?“

Gleich zu Beginn werden die Unterlagen geprüft. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Heute gibt es keine Schlange mehr, auch keine Termine. Man kommt einfach so rein, es gibt ja genügend Impfstoff. Wurden in Leipzig im April noch 2000 Menschen täglich gegen Corona geimpft, sind es heute nur noch rund 800. Mehr als 350 000 sollen es am Ende werden. Also, auf einen letzten Piks. Erik Kolbe blickt durch seine runden Brillengläser. Der 37-jährige Biotechnik-Forscher hat zuvor in einem Testzentrum gearbeitet. Seit Juli checkt er nun an einem Tisch Impfwillige ein.

Und das sei, so spät in der Pandemie, schon ein besonderes Klientel. Zum einen seien es Über-70-Jährige, die sich ihre dritte, die Booster-Impfung abholen. Und Jüngere, für die der Impfstoff jetzt erst zugelassen ist. Und da sei noch eine dritte Gruppe: „Es kommen jetzt auch viele Impfmuffel“, sagt Kolbe.

Kolbe checkt die Besucher nur ein, aber manchmal lerne man sich auch ein bisschen kennen, sagt er. Und zum einen seien das Leute, die lange mit der Impfung haderten, aber sich nun doch dafür entschieden. Etwa, weil sie das viele Testen leid sind. „Oder, weil sie auf Arbeit nur geimpft in die Kantine kommen“, sagt er. Oder es seien Menschen, die große Angst vor Spritzen haben und sich erst jetzt überwunden hätten.

2. Die Einweisung

Einige Hundert Meter weiter wird die Krankenkassenkarte gezückt, dann darf man in einem eckigen Glaskasten Platz nehmen. Dann nimmt einen beispielsweise Anne Hoffmann in Empfang. Die 24-Jährige ist, wie die meisten im Impfzentrum, Aushilfskraft. Vor einem Jahr ist sie aus Regensburg nach Leipzig gekommen, um Soziale Arbeit zu studieren. Aber weil die Uni zublieb und sie die Isolation leid war, organisierte sie sich einen Job, wo weiterhin Action ist: im Impfzentrum.

Hygiene ist besonders wichtig. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

„Viele, die hier sitzen, sind unglaublich aufgeregt“, sagt Hoffmann. Und manchmal werde hier, von jetzt auf gleich, jemand ohnmächtig. Also nicht nach, sondern vor der Impfung. Hoffmann versucht, den Leuten daher die Angst zu nehmen. Zum Beispiel, erklärt sie, durch klare Anweisungen. Kommt jemand neues in ihren Glaskasten, hebt sie wie eine Fluglotsin den Arm und weist energisch auf den nächsten Platz. „Wenn ich einen sicheren Eindruck mache, überträgt sich das auf viele Leute“, sagt sie.

Im Glaskasten, dem Wartezimmer des Impfzentrums, tauschen sich die Menschen aus. Zum Beispiel sitzt da Abdulrahim, 29, der vor fünf Jahren aus Syrien nach Leipzig geflüchtet ist und nun als Nachhilfelehrer an einer Sprachschule arbeitet. Abdulrahim hat zwei seiner Schüler dabei, ebenfalls Syrer. „Sie sind noch nicht lange in Deutschland und hatten viele Vorurteile“, sagt der Sprachlehrer. Dass sie jetzt doch im Impfzentrum sind, hat einen traurigen Grund: Verwandte sind in der Heimat an Corona verstorben. „Das hat ihnen einen Ruck verpasst“, sagt Abdulrahim.

4. Der Impfarzt

Hinter der nächsten Tür, neben einem Kleiderständer mit RB-Leipzig-Basecap, wartet Christian Brust. Der Arzt mit dem Stethoskop, das er gar nicht unbedingt braucht. Aber das er eben doch braucht. Denn: Mit dem Gerät wird Brust zum Experten. So weiß jeder, wen er vor sich hat, nämlich den Arzt Dr. Brust, normalerweise angestellt in einer Praxis in der Leipziger Südvorstadt. Und einem Experten glauben die Leute. „Na ja, nicht alle“, sagt Brust.

Ein Arzt berät. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Beispielsweise seien da jene, vor allem Jugendliche, die unbedingt den Johnson & Johnson Impfstoff wollen. Und das, obwohl dieser erwiesenermaßen mehr Nebenwirkungen habe – und einen schlechteren Schutz als andere Stoffe. Aber man braucht von ihm nur eine Spritze, muss nicht noch mal kommen. „Die wollen einfach schnell ihren Eintrag in den Impfpass und wieder feiern gehen“, sagt Brust. Da helfe dann auch kein Aufklärungsgespräch.

Andererseits: Wer will es den jungen Leuten verdenken. Mehr Mühe macht Brust sich mit jenen, die vor ihm sitzen und steile Verschwörungsmythen vom Stapel lassen. „Manche sind wenige Momente von der Spritze entfernt und wollen mit mir diskutieren“, sagt er. Dass die Impfung keine Wirkung habe, sondern politisch gewollt sei, höre er da. Und das immer häufiger. „Wer erst jetzt herkommt, ist ja schon überzeugt“, sagt Brust. „Aber er hat es auch, warum auch immer, noch nicht früher geschafft.“

Wenn Brust die Impfwilligen aufgeklärt hat, über Nebenwirkungen und Risiken, aber auch über den Nutzen, müssen sie noch unterschreiben. Denn rein rechtlich erfüllt eine Impfung den Tatbestand einer Körperverletzung. Erst mit der Unterschrift wird versichert, dass man damit einverstanden sei.

An die 6000 Gespräche hat Brust seit Januar hier geführt. Nebenher war er weiter als Hausarzt tätig. Dabei erlebte er Dinge, die er bei den Aufklärungsgesprächen hin und wieder erzählt. Zum Beispiel, wenn jemand Zweifel am Nutzen der Impfung habe. „Dann erzähle ich von den jungen Patienten, die an Corona erkrankten und bei denen ich nachts um drei einen Noteinsatz hatte“, sagt Brust.

5. Der MTA und die Spritze

Der eigentliche Akt, die Impfung, kommt erst ganz zum Schluss. Und sie wird gar nicht unbedingt von einem Arzt ausgeführt. Es geht in die gegenüberliegende Tür, wo Philipp Reichelt wartet, 30 Jahre und Medizinstudent. Wie die meisten MTA (Medizinisch-Technische Assistenten) arbeitet Reichelt zwei, drei Mal im Monat im Impfzentrum. Dafür bekommt er bis zu 200 Euro Stundenlohn.

Die Spritze geht dann ganz schnell. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Nächste Woche schreibt er sein zweites Staatsexamen. Aber Reichelt meint, auch hier etwas zu lernen. Denn er will einmal Kinderarzt werden. „Jetzt kommen vermehrt Kinder und Jugendliche“, sagt er. Seit Juli ist die Corona-Impfung auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen – wenn sie ihre Eltern begleiten.

So auch die 15-jährige Clara, die Reichelt nun mit ihrer Mutter hineinbittet. Aufgeklärt sind die beiden ja schon, also schiebt der Medizinstudent nur noch der Ärmel der Schülerin hoch, desinfiziert und setzt die Spritze. „Pikst ein bisschen“, sagt er. Pflaster drauf, dann ziehen die beiden auch schon weiter.

Der letzte Tag steht an – dann macht das Impfzentrum dicht. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Aber nicht immer verläuft es so harmonisch. Auch Reichelt betont, dass jetzt, in den letzten Tagen des Impfzentrums, die Quote der Nörgler höher werden würde. „Es kommen immer mehr blöde Kommentare“ , sagt er. Selbst dann, wenn er die Spritze schon ansetzt. „Nützt doch eh nichts“, würden dann manche sagen. Oder: „Jetzt kommt der Chip.“ Reichelt lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. „Ich bin froh über jeden, der sich impfen lässt.“

Von Josa Mania-Schlegel (Text) und Leon Dreischulte (Fotos)