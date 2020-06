Leipzigs Innenstadt bekommt bis 2023 mehr Bänke zum Verweilen

Leipzig

85 neue Sitzbänke sollen bis 2023 in der City aufgestellt werden – allerdings nur, wenn das Geld im Haushalt dafür in den nächsten Jahren reicht. Der Stadtrat hat ein neues Sitzbankkonzept für die Innenstadt gebilligt. Es zeigt potenzielle Standorte für Bänke innerhalb des Promenadenringes auf – in Fußgängerzonen, auf Plätzen und Gehwegen – und ist nun die Grundlage für die weitere Planung. Ziel ist es, das Verweilen auch außerhalb von Gaststätten und Cafés zu verbessern und Ruhe- und Sitzmöglichkeiten zu finden.

Erlös aus der Gästetaxe fehlt

Rund 450 000 Euro sind theoretisch für neue Bänke und Papierkörbe vorgesehen, davon 342 000 reine Investitionskosten – ein Teil davon soll allerdings aus der Gästetaxe finanziert werden, die für Übernachtungen in Hotels und Pensionen erhoben wird. Durch die Corona-Krise ist die derzeit ausgesetzt. „Aufgrund der sich wenig günstig entwickelnden Haushaltslage ist nur eine schrittweise Umsetzung des Konzeptes möglich“, dämpfte Baubürgermeisterin Dorothee Dubrau (parteilos) zu hohe Erwartungen. Denn Ex-Stadtrat Siegried Schlegel, mittlerweile im Seniorenbeirat, hielt es für realistisch, bis 2023 alle geplanten Bänke aufzustellen. „Damit wird die Aufenthaltsqualität für Leipziger und Touristen besser.“ Auch private Spender sowie Unternehmen können helfen. So wirbt die Stiftung „Bürger für Leipzig“ schon seit einigen Jahren erfolgreich unter dem Motto „Eine Bank für Leipzig“ für Bankpatenschaften.

Große Fußgängerzonen haben Vorrang

Dabei wurde die City in Kategorien unterteilt. Höchste Priorität haben demnach Sitzgelegenheiten in den großen Fußgängerzonen Grimmaische Straße und Petersstraße, dann folgen Stadtplätze und das Umfeld großer Kultureinrichtungen wie des Museums der bildenden Künste, der Burgplatz, der Markt und das Salzgäßchen.

Grüne wollen Salzgäßchen aufwerten

Die Grünen machen sich dafür stark, vor allem den Stadtraum Salzgäßchen/ Reichsstraße aufzuwerten. Für dieses Areal hatten sie eine Machbarkeitsstudie initiiert. „Es ist Zeit, neben der beliebten Thomaswiese am Marktplatz auch im Bereich des Salzgäßchens eine zweite attraktive und schattenspendende größere Sitzmöglichkeit zu schaffen“, forderte Grünen-Stadtrat Tim Elschner. Beginn der Umsetzung soll 2021 sein – die Verwaltung soll dies im Etat 2021/22 berücksichtigen. „Sorgen Sie dafür, dass sich die Menschen, die in Leipzigs Innenstadt mal kurz verweilen wollen, nicht eine Rikscha rufen müssen, um eine bequeme Sitzbank zu erhaschen, und erhöhen Sie die Anzahl“, so Thomas Kumbernuß (Die Partei). Vorgeschlagen wurde, so ein Sitzbankkonzept auch für die Stadtbezirke und Ortschaften fortzuschreiben.

