Leipzig

Gleich zu Beginn des Gesprächs entschuldigt sich Stojan Gugutschkow und deutet auf sein Hemd – sein „Freizeithemd“. „Hätte ich gewusst, dass Sie ein Foto machen, hätte ich mir etwas anderes angezogen.“ Dieser Tage geht es bei Gugutschkow etwas lockerer zu. Am Dienstag hat der langjährige Integrationsbeauftragte der Stadt Leipzig seinen letzten Arbeitstag. Nach 29 Jahren und zwei Monaten ist Schluss, rechnet er vor. Und sagt deutlich: „Für mich ist es eine Zäsur.“

Als der gebürtige Bulgare im Mai 1990 sein Amt als „Ausländerbeauftragter“ antrat, war die Welt eine andere. Leipzig stand vor den ersten demokratischen Wahlen nach der Friedlichen Revolution, über Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung wurde lange Zeit geschwiegen. Im Rathaus bezog der damals 36-Jährige ein leeres Büro. „Es gab nichts: keine Schränke, keine Akten. Tabula Rasa“, beschreibt er die Situation. Mit der Hand schrieb er seinen Namen auf ein Schild. „Es war Wagnis und Chance zugleich – ein Sprung ins kalte Wasser.“

Erster Ausländerbeauftragte in Ostdeutschland

Gugutschkow war 1977 in die Messestadt gekommen, um sein Germanistikstudium fortzusetzen. Ursprünglich hatte er nicht vor, lange in Leipzig zu bleiben. Dann jedoch passierte „eine nicht planbare positive Entwicklung“: Gugutschkow verliebte sich, heiratete und ging mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn zunächst zurück in die Heimat. 1988 kehrte die Familie nach Leipzig zurück. Hier engagierte sich Gugutschkow erst beim Demokratischen Aufbruch, später bei der SPD. Als Mitglied des Runden Tischs wurde er nach der Wende zum ersten kommunalen Ausländerbeauftragten in ganz Ostdeutschland bestimmt. „Damals hieß es: Du bist Ausländer, du machst es.“

An Aufgaben mangelte es nicht: Was passiert mit den DDR-Vertragsarbeitern aus Vietnam oder Mosambik? Wie soll das westdeutsche Ausländerrecht angewendet werden? Wo bringen wir die ersten jüdischen Flüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion unter? Vor allem aber richtete der Diplom-Germanist eine Beratungs- und Vermittlungsstelle für Ausländer ein und fungierte fortan als erster Ansprechpartner. Wurden zu Beginn seiner Amtszeit offiziell 12 000 Ausländer gezählt, fiel diese Zahl Anfang der 90er-Jahre zeitweise auf 9000. Heute leben fast 60 000 Menschen mit ausländischem Pass in Leipzig.

Migranten fühlen sich in Leipzig wohl

„Aktuell haben etwa 15 Prozent von Leipzigs Bevölkerung ausländische Wurzeln – im Vergleich zu Westdeutschland ist das eher noch wenig. Dort sind es in Großstädten meist über 30 Prozent“, sagt Gugutschkow. Die Ausländerzahlen in Leipzig hätten sich in den letzten Jahren auch durch die Zuweisung von Geflüchteten nicht groß verändert. „Die meisten Ausländer ziehen aus EU- und Drittstaaten freiwillig hierher – und sie fühlen sich zumeist wohl in Leipzig.“ Letzteres habe eine Migrantenbefragung vor zwei Jahren ergeben, auf die Gugutschkow stolz verweist. „Migranten blicken im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung optimistischer in die Zukunft und sind zufrieden mit ihren Lebensverhältnissen hier.“

Daran hat Gugutschkow mit seinem 15-köpfigen Referat seinen Anteil. Ob Fragen zur Bildung, zum Arbeitsrecht oder zur Wohnungssuche – für Neu-Leipziger ist die Otto-Schill-Straße zentrale Anlaufstelle. „Zwar haben wir nicht immer gleich eine Lösung parat, können aber auf jeden Fall vermitteln.“ Denn anders als in den Anfangstagen, als Gugutschkow das Feld allein beackerte, können er und seine Mitarbeiter heute auf eine breite Palette von Bündnispartnern verweisen. Darunter Kirchen- und Wohlfahrtsverbände, Vereine, Gewerkschaften und Hochschulen.

Politische Rückendeckung von Leipzigs Oberbürgermeistern

Während seiner fast drei Jahrzehnte währenden Amtszeit war dem bekennenden Leipziger immer politische Rückendeckung gewiss. „Von Hinrich Lehmann-Grube über Wolfgang Tiefensee bis Burkhard Jung gab es stets klare Ansagen für Vielfalt und Toleranz.“ So konnte der Integrationsbeauftragte Gugutschkow jährlich die interkulturellen Wochen organisieren oder im vergangenen Jahr ein Willkommenszentrum einrichten. Beispiele seiner Arbeit, an die er sich gerne erinnert – und die zeigen, wie positiv sich die Stadt seit den 90er-Jahren entwickelt hat. „Auch hier gab es die Gefahr von Anschlägen auf Asylbewerbeheime wie in Solingen, Mölln oder Rostock. Die Heime wurden deshalb von Leipzigern durch Menschenketten geschützt. Die Wachsamkeit der Zivilgesellschaft ist zum Glück bis heute geblieben.“

Viele von Gugutschkows Weggefährten werden am Abend zu seiner offiziellen Verabschiedung ins Rathaus kommen. Für den 65-Jährigen beginnt danach ein neuer Lebensabschnitt. Der Großvater einer zweijährigen Enkelin möchte sich als Rentner ehrenamtlich engagieren – zum Beispiel bei der Deutsch-Bulgarischen-Gesellschaft oder beim Leipziger Universitätschor. Auch seine Heimatregion, die bulgarische Schwarzmeerküste, möchte er „nicht nur einmal, sondern zweimal im Jahr besuchen.“ Wohnort soll aber die Messestadt bleiben. „Ich will nicht woanders hinziehen – Leipzig ist zu meiner zweiten Heimat geworden.“

Von Maximilian König