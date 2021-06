Leipzig

Sechs Jahre lang war Grit Markert die Jugendpfarrerin des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig. Am Ende dieses Sommers scheidet sie aus. Über die Gründe für ihren Abschied und das Projekt Jugendkirche PAX, das vor fünf Jahren das Licht der Welt erblickte, spricht die 52-Jährige im LVZ-Interview.

Seit 2015 sind Sie Jugendpfarrerin. Warum ist Ende August Schluss?

Die Stelle im Jugendpfarramt ist auf sechs Jahre begrenzt. Ich habe schwer mit mir gerungen, ob ich die mögliche Verlängerung beantrage. Aber mit 46 gefragt zu werden, ob ich Jugendpfarrerin werden will, war schon Gnade genug. Ich räume diesen wunderbaren Platz für jemand Jüngeres.

Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Immer hat mich die Frage begleitet: Was ist der Sinn der Jugendkirche PAX? Die gibt es nun seit fünf Jahren, da ist ein Ort für Glauben, Bildung und Kultur entstanden. Das freut mich sehr. Ein spannender Ort mit vielen motivierten Menschen. Natürlich kann noch viel mehr passieren, die Teams könnten weiter wachsen. Da ist Luft nach oben. Das Beste aber in meiner Zeit als Jugendpfarrerin waren die Begegnungen mit so vielen verschiedenen, ach tollen Menschen. I will miss you!

Sie haben sie angesprochen: die Jugendkirche PAX in Gohlis, ein Ort für junge Leute, der Raum bietet für Jugendgottesdienste, Konzerte, Poetry Slams; kurz: für andere Formen der Verkündigung. Welche Erfahrungen aus der PAX-Zeit nehmen Sie mit in den Gemeindealltag des Alesius-Kirchspiels im Leipziger Osten?

Das aktuelle Konzept der Jugendkirche ist im Miteinander entstanden. „Jugendkirche für Erwachsene“ ist so eine Idee von mir, eine gute Mischung aus Tradition und Moderne. Mal schauen, was im Miteinander entstehen kann. „Alle“ ist dabei keine Zielgruppe. Wir überfordern uns, wenn wir immer alle stilistisch erreichen wollen.

Buntes Happening: So lief im Mai 2016 die Eröffnung der Leipziger Jugendkirche ab. Quelle: André Kempner

Was wird aus der Jugendkirche, deren fünfter Gründungstag ansteht?

Begonnen haben wir 2016 mit dem Motto „Hier und Jetzt“. Zum fünften Geburtstag heißt es: „Hier und Weiter“. Die PAX-Life-Gottesdienste gehen natürlich weiter. Es wird zum Beispiel Veranstaltungen zum Thema Antidiskriminierung – Perspektivwechsel geben. Und die Feiern der Lebenswende, unser Angebot für Jugendliche, die an der Schwelle zum Erwachsen-Sein auf Fragen stoßen und auf Antworten hoffen, bekommen immer mehr Zuspruch.

Sie und Ihr Mann teilen sich künftig eine Stelle, sind ab Herbst vorrangig für die Gemeinden in Mölkau und Baalsdorf zuständig. Worin werden die Schwerpunkte Ihrer Arbeit bestehen?

Die beiden Orte Mölkau und Baalsdorf sind meine Seelsorgegebiete. Gottesdienste, Konfirmandenarbeit und Projektentwicklung beziehen sich auf das gesamte Alesius-Kirchspiel im Leipziger Osten. Was genau geschehen kann, wird sich mit den Menschen vor Ort zeigen.

Seit Jahren leiden die Kirchen unter Mitgliederschwund. Warum will keiner mehr glauben?

Es ist wohl eher ein Nein zur Institution als zum Glauben, sagen Umfragen. „Was wird mit meiner Kirchensteuer?“ – so lautet eine der Fragen, die viele bewegt. Ein weiteres Thema betrifft die Missbrauchsfälle, die so weh tun. Ich bin froh, dass bei uns im Leipziger Jugendpfarramt jemand im Bereich Kindeswohlgefährdung arbeitet. Und als drittes fragen sich viele Menschen: „Was hat das, was in der Kirche geschieht, mit meinem Leben zu tun?“ Jesus war so anders als das, was wir oft in der Kirche „machen“. Er war nah an den Menschen und ihren Lebensgeschichten dran, er hat an ihren Tischen gesessen. Hat zugehört, geredet, gehandelt, hat sie gesegnet. Ich glaube, wenn Jesus in unserer Zeit leben würde, hätte er Regenbogenfahnen über den Tischen gemocht. Ich finde, Kirche hat die besten Wurzeln, die es geben kann, um zu bleiben, um wiederzukommen.

Die PAX ist fünf Das Projekt, das im Mai 2016 in der Friedenskirche am Gohliser Kirchplatz begann, firmierte zunächst unter dem Arbeitstitel Jugendkirche LE. Dann wurde dieser Ort für Gläubige, Nicht-Gläubige und Zweifler im Alter zwischen 10 und 30 Jahren zur Jugendkirche PAX. Das lateinische Wort Pax bedeutet Frieden – und stellt die Verbindung zu Leipzigs ältester neogotischer Kirche, der Friedenskirche, her. In ihr treffen sich an die 100 jungen Leute seit fünf Jahren regelmäßig zu Gottesdiensten, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Aus Anlass dieses Geburtstages wird es am 26. Juni ab 18 Uhr zunächst einen Gottesdienst, hinterher Musik und Überraschungen geben. Zugleich wird Jugendpfarrerin Grit Markert, die die PAX zusammen mit dem damaligen Leipziger Superintendenten Martin Henker einst aus der Taufe hob, verabschiedet. Noch gibt es einige wenige freie Plätze – coronabedingt ist eine Anmeldung unter www.jupfa-leipzig.de erforderlich.

Wo sehen Sie Ihre Kirche, deren Strukturen immer weiter gefasst werden, um Kosten zu sparen, in zehn Jahren?

Wir vor Ort in Mölkau und Baalsdorf, aber auch im gesamten Alesius-Kirchspiel werden gut und genau schauen, wie es gehen kann. Manches wird wegfallen, manches kann anders und, ja, vielleicht auch besser werden. Düstere Zukunftsprognosen helfen mir nicht beim Weitergehen. Die größte Provokation Jesu in diesem Zusammenhang steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 34. Dort heißt es sinngemäß: „Sorge dich – um diesen Tag. Zersorge dich nicht wegen der Zukunft. Tu heute etwas.“

Wenn Sie einen Wunsch für sich und Ihre Kirche frei hätten, wie lautete dieser?

Ich wünsche mir, dass durch die Kirche – und damit auch durch mich – erlebbar wird, warum es so unfassbar kostbar ist, an das Geheimnis „Gott“ zu glauben.

Von Dominic Welters