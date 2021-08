Leipzig

Sieben Wochenenden sind seit der bundesweiten Wiedereröffnung der meisten Kinos vergangenen. Sieben Wochen, in denen sich die Branche über eine durchaus beachtliche Besucherzahl freuen durfte: Laut der Kino-Chart-Webseite „InsideKino“ verkauften die deutschen Lichtspielhäuser im laufenden Jahr bislang etwa zehn Millionen Karten.

2020 waren es rund 26 Millionen, in den Jahren vor der Pandemie schwankte die Zahl um die 100 Millionen – mit dem Unterschied, dass damals, im Gegensatz zur jetzigen Situation, die Säle zur Gänze und nicht nur zu einem Drittel bis zur Hälfte besetzt werden konnten.

„Dass der Andrang so groß wird, hätten wir nie gedacht“

Die Betreiber der Leipziger Kinos jedenfalls zeigen sich positiv: „Dass der Andrang so groß wird, hätten wir nie gedacht. Die Erwartung an die Besucherzahlen wurde sogar noch übertroffen“, so Rainer Weber, Theaterleiter des örtlichen Cinestars. Das zeige, wie sehr die Menschen es vermisst hätten, Filme wieder auf der großen Leinwand zu erleben.

Das Kino CineStar in Leipzig hat wieder geöffnet. Kinochef Rainer Weber. Quelle: Andre Kempner

Als Grund nennt Weber einerseits die Sommerferien, andererseits Blockbuster wie „Fast & Furious 9“ und „Black Widow“ sowie eine Welle an Kinder- und Familienfilmen, etwa „Catweazle“ mit Otto Waalkes, „Ostwind 5“ oder den Animationsfilm „Die Croods 2“.

Auch das Arthouse-Kino läuft

Georg Weber, Chef des Cineplex Leipzig, beschreibt die Situation seit der Wiedereröffnung ebenfalls als „situationsbedingt sehr gut. Wie liegen über den Erwartungen.“ Auch in dem Kino in Grünau seien es der neunte Teil der Action-Reihe „Fast & Furious“ sowie Familienfilme, die die meisten Menschen angezogen hätten.

Petra Klemann von den Passage Kinos ist aktuell recht zufrieden. (Archivbild) Quelle: Christian Modla

Im Arthouse-Bereich gibt es ebenfalls Positives zu vermelden: Petra Klemann von den Passage Kinos berichtet, dass die Besucherzahlen im vergangenen Monat doppelt so hoch wie im Juli 2020 gewesen seien – „und sogar etwas höher als im Juli 2019“. Es gebe eine „offensichtliche Sehnsucht“ nach Kino, in der Passage begaben sich die meisten Besucher in Familienfamilie sowie Oscar-prämierte Werke wie „Nomadland“ und „Der Rausch“.

Sommerkino-Angebote gut angenommen

Etwas verhaltener äußert sich hingegen Julia Bierstedt von der Cinémathèque Leipzig, die seit dem 29. Juli wieder Indoor-Kino in der Nato veranstaltet: „In den ersten drei Wochen waren unsere Besuchszahlen noch nicht berauschend, auch im Vergleich zur Wiedereröffnung letztes Jahr“, sagt sie.

Generell würden die Open-Air-Angebote – das 2cl-Sommerkino auf dem Gelände des Conne Island – nach wie vor schneller und besser angenommen. „Wir vermuten, dass sich das Publikum einerseits nach dieser langen Zeit mit Programm und Besuch vertraut machen muss bevor die Kino-Sehnsucht wirklich packt und das filmkulturelle Leben wieder zum Alltag gehört, andererseits hoffen wir, dass die Situation auch der Ferien- und Urlaubszeit geschuldet ist“, so Bierstedt.

Herbst: Film-Hits vs. Pandemie

So weit das überwiegend positive Resümee der vergangenen Wochen – beim Blick in die Zukunft hingegen zeigt sich ein zwiespältiges Bild. Denn einerseits künden voraussichtliche Publikumsrenner wie der neue Marvel-Streifen „Shang-Chi“ (2. September), Denis Villeneuves opulente Romanverfilmung „Dune“ (16. September) oder der 25. James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ (30. September) von einem „heiße Kinoherbst“, wie Rainer Weber es nennt.

Und im Arthouse-Bereich stehen Filme wie die Verfilmung von Stefan Zweigs „Schachnovelle“ (23. September), der Cannes-Gewinner „Titane“ und der Locarno-Sieger „Hinterland“ (beide 7. Oktober) auf dem Plan. Andererseits sind da aber auch die drohenden Verschärfungen, was den Einlass bei steigenden Infektionszahlen betrifft. Konkret die 3G-Regel, die ab dem 23. August bei einer Inzidenz über 35 greifen soll.

Kino-Branche braucht zahlende Kundschaft

Denn die Branche braucht jeden zahlenden Kunden und jede zahlende Kundin – fürchtet bei strengeren Regeln aber sinkende Zahlen: „Die künftig geltende 3G-Regelung in Verbindung mit der Abschaffung der kostenlosen Schnelltests für weite Teile der Bevölkerung stellt leider eine Hemmschwelle für den Kinobesuch dar“, so Rainer Weber.

Noch kritischer dürfte es werden, sollte die 2G-Regel greifen: Laut Klemann bewirkte das etwa in Frankreich einen Besucherrückgang um 70 Prozent. Sie könne schärfere Zugangsbeschränkungen zwar nachvollziehen, dann aber, so argumentiert auch der Branchenverband AG Kino, müsse im Gegenzug die Auslastung erhöht werden, „um zumindest ansatzweise zu einer Wirtschaftlichkeit zu kommen“, so Christian Bräuer vom Filmkunsttheaterverband.

Zumal, das betont Rainer Weber nochmals, „bisher nicht ein einziger Covid-Ausbruch im Zusammenhang mit einem Kinobesuch bekannt geworden ist“.

Schauburg Leipzig öffnet am 27. August

Zumindest kann damit aber eine gewisse Sicherheit geschaffen werden: Nach den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz „wird 3G uns den Weg ebnen, dass es zu keinem Lockdown mehr für Kinos kommen muss“, so AG-Kino-Geschäftsführer Felix Bruder. Damit wird letztlich auch der Weg für im Herbst anstehende Festivals bereitet.

So soll vom 26. August bis 5. September das siebte „Gegenkino-Filmfestival“ in Leipzig stattfinden, mit dabei sind das UT Connewitz, das Luru Kino und die Schaubühne Lindenfels. Vom 20 bis 24. September folgt die Filmkunstmesse Leipzig mit insgesamt 27 Filmen. Und dann ist da noch das DOK Leipzig, das vom 25. bis 31. Oktober stattfinden soll.

Und eine positive Nachricht bleibt für Leipzigerinnen und Leipziger: Am 27. August will auch die Schauburg, das letzte bislang geschlossene dezidierte Kino in der Messestadt, seinen Betrieb wieder aufnehmen.

Von Christian Neffe