Leipzigs Kirschbäume blühen früher als letztes Jahr

Leipzig

An vielen Orten in Leipzig schmücken Japanische Blütenkirschen mit ihren rosa Blüten in diesen Tagen Straßenzüge und Parkanlagen. Die Zierpflanzen signalisieren den Menschen mehr als deutlich: Der Frühling ist da! Doch nicht nur diese Bäume lösen jedes Jahr im Frühjahr eine große Faszination aus. Für die Obstbäume in den Gärten gilt das Gleiche. Auch sie sind 2022 ziemlich früh dran mit ihrer Pracht.

Millionen Menschen strömen zur Blütezeit nach Japan, um die dortige Sakurablüte zu bewundern. Wegen des Klimawandels findet diese immer früher statt. In den letzten 1200 Jahren, in denen die Blütezeit japanischer Zierkirschen nun schon aufgezeichnet wird, habe sie noch nie so früh begonnen wie 2022, berichtete die Deutsche Presseagentur.

Japanische Blütenkirschen in voller Pracht und Schönheit schmücken auch in diesem Jahr den Johannisplatz in Leipzig. Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Milde Temperaturen begünstigen frühe Blüte

Doch nicht nur in Japan lassen die Kirschen aufhorchen. Wie eine Studie des Fachmagazins „Nature“ zeigte, verschiebt sich die Blüte seit Mitte der 1980er-Jahre weltweit immer weiter nach vorn – auch in Deutschland. In Leipzig würden die Süßkirschen dieses Jahr seit dem 12./13. April blühen, sagt Andreas Brömser vom Deutschen Wetterdienst. Damit trieben die Kirschen in Leipzig früher aus als anderswo in Sachsen. Im Durchschnitt starteten die Blüte im Freistaat am 16. April – und damit vier Tage früher als im Vorjahr.

Schuld daran sei die Erderwärmung. „Ausschlaggebend für die Kirschblüte ist vor allem die Temperatur“, hebt Agrarmeteorologe Brömser hervor. Diese sei in den letzten 30 Jahren in allen Jahreszeiten deutlich angestiegen. Der Zeitpunkt der Blüte spiegle die Temperaturen der vorherigen Wochen wider – und sei deswegen ein Indiz, wie sich das veränderende Klima auf Ökosysteme auswirkt.

Frost hemmt die Entwicklung

Auch Robby Müller, Vorsitzender des Stadtverbandes Leipzig der Kleingärtner, hat dieses und voriges Jahr eine besonders zeitige Blüte bei vielen Gewächsen beobachtet. „Wir hatten im Februar teils sehr hohe Tagestemperaturen.“ Da sei es nicht überraschend, dass die Pflanzen so früh austreiben. Für viele sei eine Tagesmitteltemperatur von 5 Grad Celsius ausschlaggebend für den Vegetationsbeginn, weiß Brömser.

Die Bäume fangen bereits an zu blühen, obwohl die kalte Jahreszeit noch gar nicht richtig vorbei ist. Das Problem dabei: der Nacht- und Spätfrost. „Der ist besonders gefährlich. Er kann die Pflanzen nicht nur in ihrer Entwicklung hemmen, sondern sie auch ganz zerstören“, warnt Kleingärtnerchef Müller. Dabei gebe es seltener späte Kälteeinbrüche, als das noch vor einigen Jahren der Fall war, sekundiert DWD-Mann Brömser. Aber: Die Entwicklung der Pflanzen beginne früher und vollziehe sich schneller. „Dieser Effekt überwiegt den anderen.“

Vorsicht bei Garten- und Balkonpflanzen

Obstbäume sind besonders kälteempfindlich. Doch auch andere Balkon- und Gartengewächse können Frostschäden davontragen, wenn sie zu früh draußen platziert werden. Müller empfiehlt deswegen, solche Pflanzen abzudecken – zum Beispiel mit einem Fliestunnel. „Das hilft aber natürlich nicht, wenn im Februar minus 7 Grad gemessen werden“, stellt er klar.

Von Fabienne Küchler