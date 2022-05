Leipzigs Kleingärtner brauchen freie Fahrt für erneuerbare Energien

Leipzig

Das Bundeskleingartengesetz ist genau das, wonach es klingt: klein. Inzwischen ist es sogar viel zu klein. Das wird schon bislang immer wieder deutlich, wenn es in irgendeiner Kleingartenanlage Ärger gibt wegen Bäumen, die zu hoch sind und keine gärtnerischen Zwecke erfüllen. Spartenchefs, die es ganz genau nehmen, zeigen dann mit strengem Blick auf die Kettensäge. Dass ausgerechnet die Kleingärtner, die ja durchaus einen ökologischen Beitrag leisten, vom Gesetz immer wieder zum Kahlschlag genötigt werden, erscheint absurd angesichts von immer häufigeren Sommern, in denen wir oft nur noch eines suchen: Schatten.

Gesetz gehört auf den Prüfstand

Nun sprechen wir aus verschiedensten Gründen über den notwendigen Abschied von fossilen Energieträgern – wegen des Klimawandels und wegen der starken Abhängigkeit von Russland. Und einmal mehr wird deutlich, wie sehr das Bundeskleingartengesetz aus der Zeit gefallen ist. Als es entstand, waren die Probleme unserer Zeit so noch nicht absehbar. Wenn die Bundesregierung einerseits und völlig zu Recht den Ausbau erneuerbarer Energien massiv beschleunigen will, muss sie andererseits überholte Regeln und Vorgaben abschaffen. Dieses Gesetz gehört auf den Kopf gestellt, kräftig durchgeschüttelt und neu formuliert. Das Fällen von Bäumen muss gestrichen, eine Versorgung durch erneuerbare Energien explizit gestattet werden. Ob sich der Aufbau von Solarpanelen oder Photovoltaik für den Kleingärtner lohnt, ist dabei unerheblich – das muss er selbst entscheiden.

Die aktuelle Debatte über die Zulässigkeit von Photovoltaik- und Solaranlagen in Kleingärten wirft ein Schlaglicht auf vieles, was noch zu ändern ist: In vielen Kommunen Sachsens blockieren Gestaltungssatzungen die unbeschränkte Nutzung erneuerbarer Energien, weil die Vorgaben für die Dachaufbauten zu streng sind. Es warten also noch viele Aufgaben auf dem Weg ins neue Energiezeitalter – große und kleine.

Von Björn Meine