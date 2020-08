Leipzigs Klingerbrücke ist ab Montag gesperrt

Leipzig

Welche neuen Baustellen kommen in den nächsten Tagen auf die Leipziger zu? Hier die wichtigsten aktuellen Einschränkungen:

Käthe-Kollwitz-Straße/ Klingerweg ( Klingerbrücke):Komplett gesperrt sind vom 10. bis zum 30. August die Klingerbrücke und der Klingerweg. Dort finden eine Brückenbau-Belastungsprobe und eine Deckensanierung statt. Der Verkehr fließt stadtauswärts über Marschnerstraße, Edvard-Grieg-Allee, Karl-Tauchnitz-Straße, Wundtstraße, Schleußiger Weg, Rödel- und Antonienstraße. Stadteinwärts führt eine Umleitung über Erich-Zeigner-Allee, Antonien-, Rödelstraße, Schleußiger Weg und Wundtstraße. Ab dem 22. August kommt es zusätzlich zu Schienenersatzverkehr bei der Straßenbahn. Die Verkehrsbetriebe setzen Busse ein. Fußgänger und Radfahrer können die Brücke zwischen Zentrum-West und den Stadtteilen Schleußig und Lindenau jederzeit nutzen, auch der Bootsverkehr unterhalb der Querung ist nicht beeinträchtigt.

B 87 – Torgauer Straße zwischen Karolus- und Wodanstraße/Knoten Portitzer Allee: In diesen Bereichen finden vom 10. bis zum 30. August Deckensanierungen und Gleisbauarbeiten statt. Dafür wird die stadtauswärtige Fahrbahn gesperrt. Der Verkehr wird am Knoten Torgauer/Karolus-/Penckstraße auf die stadteinwertige Fahrbahn geführt und an der Kreuzung Torgauer/ Wodanstraße/Portitzer Allee wieder zurückgeführt. In die Wodanstraße kann nur von der Torgauer Straße eingefahren werden. Eine Umleitung führt über die Tauchaer, Theklaer, Stöhrer-, Braun- und Leupoldstraße.

Wolfgang-Heinze-Straße/Ecke Leopoldstraße: In diesem Bereich ist vom 12. August bis zum 31. Dezember eine Fahrbahneinengung und eine Einbahnstraßenregelung für die Leopoldstraße erforderlich.

Kieler Straße: Auf dieser Trasse sollten Autofahrer vom 10. bis zum 14. August Fahrbahneinschränkungen in beide Richtungen einplanen.

An der Tabaksmühle/Höhe Leanderweg: Vom 10. bis zum 21. August ist eine Vollsperrung des Leanderweges notwendig.

