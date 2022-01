Von einer Überlastung der Labore durch massenweise PCR-Tests wie in anderen Bundesländern kann in Leipzigs noch nicht die Rede sein. Allerdings steigt auch in der Messestadt der Bedarf deutlich. Bei den Sequenzierungen wurden zuletzt auch erste Fälle des neuen, bisher noch wenig erforschten Omikron-Subtyps entdeckt.